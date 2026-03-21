Tекст: Денис Тельманов

Ожесточенные бои на Сумском направлении продолжаются, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Группировка войск «Север» продвигается вглубь Сумской области, используя удары армейской авиации, ВКС России и ударных БпЛА по скоплениям живой силы и техники противника в районах Бариловки, Мирополья, Великой Чернетчины, Эсмани, а также в селах Коренек и Новая Сечь.

Штурмовые группы армии за сутки продвинулись до 400 метров на шестнадцати участках в Сумском районе и на двух в Глуховском, а в Шосткинском районе продвижение составило до 200 метров. В результате авиаударов были уничтожены резервы 114-й отдельной бригады территориальной обороны, переброшенные на данный участок фронта.

В Сумском районе противник пытался остановить продвижение российских войск в сторону областного центра, однако попытка контратаки двумя группами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ была подавлена: по словам командования, «живая сила ВСУ уничтожена». В Краснопольском районе российские штурмовые отряды продвинулись до 500 метров, а назначение нового командира 119-й бригады территориальной обороны не изменило настроя подразделения: более десяти украинских бойцов оставили позиции и скрылись в лесах.

На Харьковском направлении продолжается продвижение российских штурмовиков. ВКС России и операторы ударных БпЛА нанесли удары по районам Терновой, Нестерного, Колодезного и Избицкого. На Липцовском направлении военные химики уничтожили украинских бойцов 127-й бригады на опорном пункте севернее Избицкого. На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись до 300 метров на семи участках, на Великобурлукском – до 400 метров.

За сутки подтвержденные потери противника составили более 150 человек, из которых свыше 110 – в Сумской области и более 40 – в Харьковской. В Сумской области уничтожены бронемашина «Хамви» и гаубица M-114 производства США, техника, пикапы, грузовые автомобили, а также большое количество БпЛА. На других направлениях были уничтожены минометы, склады материальных средств и операторские пункты БпЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска установили контроль над пятью населенными пунктами за минувшую неделю. Украинские формирования потеряли до 1160 военнослужащих за сутки на различных направлениях спецоперации. Подразделения группировки «Север» заняли Сопычь в Сумской области, а Южная группировка освободила Каленики в Донецкой народной республике.