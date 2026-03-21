Данкверт связал вспышку пастереллеза с нелегальным перемещением скота

Tекст: Денис Тельманов

Распространение пастереллеза в Новосибирской области связано с нелегальным перемещением скота, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает РИА Новости. Он отметил, что «многие вещи, которые мы связываем с распространением – это все-таки нелегальное перемещение скота». Его слова прозвучали в видеокомментарии, предоставленном областным правительством журналистам.

Данкверт пояснил, что ситуация в регионе сейчас контролируемая, а жесткие, но необходимые меры по противодействию распространению заболевания завершат в ближайшие дни. Он подчеркнул, что успех борьбы с пастереллезом зависит от совместной работы всех участников рынка и необходимости контролировать друг друга.

В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились из-за того, что пастереллез приобрел нестандартную форму и начал мутировать, однако сейчас, по словам Данкверта, ситуация под контролем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирской области начались первые выплаты компенсаций аграриям, пострадавшим от вспышки пастереллеза. В регионе завершается изъятие скота в очагах заболевания. Жители Новосибирской области, потерявшие скот из-за пастереллеза, смогут получить компенсации в полном объеме вне зависимости от соблюдения санитарных норм.