Власти Японии призвали прекратить панику из-за туалетной бумаги

Tекст: Денис Тельманов

Власти Японии призвали население отказаться от панических закупок туалетной бумаги на фоне обеспокоенности ситуацией вокруг Ирана, передает РИА «Новости». В официальном заявлении министерства экономики, торговли и промышленности страны в соцсети X отмечается, что практически вся туалетная бумага производится внутри страны, а сырье – макулатура и целлюлоза – также поступает из внутренних источников.

В министерстве подчеркнули: «Туалетная бумага почти полностью производится внутри страны. В качестве сырья используются собранная внутри страны макулатура и целлюлоза, и зависимости от поставок с Ближнего Востока практически нет, поэтому прямого влияния нет».

Власти также заверили, что у производителей есть достаточные мощности для увеличения выпуска продукции при необходимости, и отметили наличие запасов для наращивания производства. В ведомстве обратились к гражданам с призывом сохранять спокойствие и принимать решения на основе точной информации. Появление заявления связано с опасениями перебоев в поставках товаров на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

В последние недели США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран проводит удары по израильским и американским военным объектам в регионе, что вызвало обеспокоенность возможностью перебоев в международных поставках.

