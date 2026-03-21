Эксперты сообщили о стабильности популяции амурского тигра в России

Tекст: Денис Тельманов

Популяция амурского тигра в дикой природе России стабильна и составляет не менее 750 особей, передает РИА «Новости». Об этом сообщил гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, ссылаясь на ежегодный мониторинг и данные экспертов.

«У нас есть экспертные оценки, а также данные ежегодного мониторинга, который ведется на 25-30% ареала тигра. Федеральные и региональные особо охраняемые природные территории, а также ряд охотничьих хозяйств ведут учет с использованием автоматических фотокамер и проводят учет следов на снегу.

На этих территориях численность стабильна, соответственно, мы предполагаем, что во всем ареале ситуация точно такая же. Сейчас тигров не менее 750, их может быть чуть больше, чуть меньше, тем не менее популяция находится на стабильном уровне», – заявил Арамилев.

По его словам, три года назад рост численности тигров замедлился из-за последствий африканской чумы свиней, что негативно сказалось на численности кабанов – основной добычи тигров. Тем не менее, уже тогда количество взрослых тигров превышало 500, а это минимальный предел, необходимый для предотвращения накопления генетических ошибок от близкородственного скрещивания.

Амурский тигр считается одним из самых редких хищников планеты и занесен в международную Красную книгу. Он обитает на территории четырех регионов России: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.

