United Airlines снизила количество рейсов из-за роста цен на топливо

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», United Airlines объявила о намерении временно сократить число рейсов на 5% в связи с резким удорожанием топлива, вызванным операцией США против Ирана.

Генеральный директор компании Скотт Кирби отметил, что стоимость авиатоплива за три недели выросла более чем вдвое и это может привести к дополнительным ежегодным расходам в 11 млрд долларов.

Он подчеркнул: «Если цены останутся на этом уровне, это будет означать дополнительные 11 миллиардов долларов ежегодных расходов только на авиатопливо. Для сравнения: в лучший год за всю историю United мы заработали менее 5 миллиардов долларов».

В заявлении Кирби также говорится, что компания готовится к сценарию, при котором цена нефти достигнет 175 долларов за баррель и не опустится ниже 100 долларов до конца 2027 года.

Руководство авиакомпании решило сократить объем полетов примерно на 3 процентных пункта во втором и третьем кварталах, когда наблюдается низкий спрос, а также временно убрать из расписания рейсы в Тель-Авив и Дубай.

Ранее США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана, что привело к эскалации конфликта и росту цен на нефть. В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и американские военные базы в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпании США столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов из-за приостановки работы федерального правительства. Мощный снежный шторм на этих выходных вызвал отмену примерно 12 тыс. авиарейсов и массовые отключения электричества в ряде штатов.