«Ветераны России» предложили заблокировать сайты по продаже наград

Tекст: Денис Тельманов

Общероссийское движение «Ветераны России» предложило заблокировать в стране интернет-сайты, которые занимаются продажей государственных наград, передает РИА «Новости».

Председатель движения Ильдар Резяпов заявил: «Необходима блокировка интернет-ресурсов, торгующих госнаградами, и здесь важно предоставить право Роскомнадзору совместно с Генеральной прокуратурой во внесудебном порядке ограничивать доступ к сайтам, систематически предлагающим продажу государственных наград РФ и СССР, независимо от их доменной юрисдикции».

В организации подчеркнули, что государственные награды являются символом мужества и памяти о подвиге, а не предметом для коммерческой оценки. В связи с этим «Ветераны России» направили официальные обращения в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор, Госдуму, Минкультуры и Федеральную таможенную службу с просьбой принять меры.

Резяпов также отметил, что необходимо запретить прием платежей через российские банки для ресурсов, имеющих зарубежную регистрацию, но ориентированных на российских пользователей.

Кроме того, председатель движения добавил, что важно организовать разъяснительную работу с родственниками погибших участников спецоперации на Украине через военкоматы, социальные службы и ветеранские объединения. Он указал на необходимость информирования правоохранительных органов о попытках скупки государственных наград.

