Пожар на заводе автозапчастей в Южной Корее унес жизни десяти человек

Tекст: Денис Тельманов

Как передает Ренхап, трагедия произошла 20 марта на предприятии по производству автозапчастей в районе Мунпхен-дон округа Тэдок города Тэджон, Южная Корея. На заводе в момент пожара находились 170 работников.

Агентство приводит слова представителей пожарного агентства: «Десять человек погибли, еще четверо считаются пропавшими без вести». В результате инцидента не менее 59 человек получили тяжелые или легкие травмы.

По данным издания, возгорание началось около 13.17 по местному времени. В тушении приняли участие более 70 единиц техники и около 240 сотрудников экстренных служб, включая спасательные отряды 119 и пожарные машины из соседних регионов.

Для борьбы с огнем были задействованы два беспилотных пожарных робота и система подачи воды большой мощности. Внутри здания находилось 200 килограммов натрия, который мог взорваться при неправильном обращении, что существенно осложняло работы по ликвидации пожара.

Пожарные не могли войти в здание из-за угрозы обрушения, однако поздно вечером эксперты признали вход безопасным, и около 22.50 по местному времени началась ночная поисково-спасательная операция. Поисковые работы продолжаются, спасатели ищут еще четырех пропавших граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анталье в результате ночного пожара в контейнерных домиках погибла беременная женщина и пятеро ее детей. Младшему ребенку исполнилось четыре года. Все погибшие являлись гражданами Сирии.