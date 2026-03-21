Christian Dior лишилась товарного знака духов в России

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», французская компания Christian Dior лишилась возможности использовать товарный знак Dior Oxygen Activ в России.

Бренд, под которым продавались духи, одеколоны и другие парфюмерные изделия, был зарегистрирован в декабре 2016 года после подачи заявки летом 2015 года.

Срок действия товарного знака истек в июле 2025 года, и теперь компания не сможет использовать его на российском рынке. Бутики Dior закрылись в России еще в 2022 году на фоне ухода бренда из страны.

Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева заявила, что возвращение магазинов Dior в Россию не планируется как минимум ближайшие пять-семь лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая компания Puma подала заявку на регистрацию товарного знака с вариацией фирменной полоски для обуви в России.

Суд по интеллектуальным правам отклонил иск о лишении финской компании Nokia ее товарных знаков в России. Швейцарская компания Richemont получила в России исключительные права на бренд Cartier.