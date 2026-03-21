Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА над Москвой

Tекст: Денис Тельманов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к городу, передает РИА «Новости». В своем сообщении на платформе Max Собянин заявил: «Уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

Специалисты экстренных служб оперативно выдвинулись на места падения обломков для ликвидации последствий и проверки территории. Информация о пострадавших или разрушениях в результате падения обломков в настоящий момент не поступала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России уничтожило 91 украинский беспилотник за шесть часов в небе над пятью областями России.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего на Москву. В Смоленской области уничтожили два украинских беспилотника, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.