Родственники Баумгертнера на Кипре получили консульскую поддержку от посольства

Tекст: Денис Тельманов

Посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков сообщил в интервью РИА «Новости» о том, что родственники погибшего Владислава Баумгертнера получили всю требуемую консульскую помощь. По его словам, семья экс-главы «Уралкалия» была поддержана российской дипмиссий по вопросам оформления документов и другим необходимым процедурам.

Дипломат подчеркнул, что с момента официального сообщения о пропаже Баумгертнера посольство постоянно следило за ходом поисковой операции. Баумгертнер исчез с 7 января, а с 11 января полиция Кипра начала масштабные поиски.

Позднее, 14 января, местный житель обнаружил тело мужчины в районе прибрежной зоны деревни Авдиму, неподалеку от места последнего сигнала телефона предпринимателя. Эта территория относится к британской военной базе «Акротири», где и было проведено вскрытие найденного тела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция британских военных баз на Кипре устанавливала причины гибели бывшего руководителя «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.

Члены семьи Баумгертнера после перевозки его тела в Москву обратились в полицию с требованием расследовать обстоятельства смерти. В Москве тело Баумгертнера кремировали, прощание с ним прошло на Троекуровском кладбище.