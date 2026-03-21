В Шанхае стартовал конкурс на лучший семичасовой сон

Tекст: Денис Тельманов

Конкурс на самый качественный сон стартовал 21 марта в Шанхае, передает РИА «Новости». Соревнования будут проходить каждую субботу до 26 апреля, а также 2 и 3 мая, при этом ежедневно допускается до 50 участников.

Участники должны провести семь часов в постели, не отрываясь от матраса более чем на треть тела, иначе их дисквалифицируют.

Победитель, показавший наивысшее качество сна, получит приз в размере 3000 юаней, а самый быстро уснувший – 2000 юаней. Для участия требуется заплатить вступительный взнос в размере 299 юаней.

Все результаты фиксируются профессиональным оборудованием для мониторинга сна, а любые лекарства для сна запрещены правилами.

Соревнования проходят в парке района Чунмин с 12.00 до 19.00 по местному времени. К участию допускаются только здоровые люди от 18 до 50 лет.

Участникам разрешено переворачиваться, но вставать даже для похода в туалет нельзя, за что предусмотрена немедленная дисквалификация.

