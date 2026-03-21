Плазма от вспышки на Солнце вызвала магнитную бурю на Земле

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировала начало магнитной бури на Земле после прихода плазмы от вспышки на Солнце, случившейся 16 марта. На момент публикации уровень бури составляет G1.7, что соответствует слабой геомагнитной активности.

Изначально специалисты прогнозировали начало бури вечером 19 марта, однако плазма достигла Земли только сейчас.

Ожидается, что геомагнитные возмущения сохранятся примерно шесть дней. В лаборатории отметили, что текущая активность пока не представляет серьезной угрозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце 13 марта зарегистрировали первую за три недели вспышку класса M, которая длилась около 20 минут.

На Земле фиксируется устойчивая магнитная буря, вызванная резким увеличением скорости солнечного ветра из-за корональной дыры на Солнце, и это уже вторая буря в марте.

Ожидаемая магнитная буря сместилась на день позже из-за запоздалого прихода солнечной плазмы к Земле и может продлиться почти неделю.