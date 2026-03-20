Орбан назвал нефтяную блокаду Украины тяжким преступлением

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Виктор Орбан выступил на митинге в Сентендре и резко раскритиковал решение Украины заблокировать транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

По его словам, отдавать приказ о нефтяной блокаде в период, когда мировой энергетический рынок нестабилен из-за военных действий на Ближнем Востоке, – это тяжкое преступление.

«Если нет нефти, нет и денег. Если есть нефть, будут и деньги», – подчеркнул Орбан, добавив, что при сохранении блокады Будапешт наложит вето на кредит Украине в 90 миллиардов евро.

Венгерский премьер отметил, что на саммите ЕС в Брюсселе Будапешт занял жесткую позицию по вопросу нефтяной блокады и финансирования Киева. По его словам, Венгрия поддержит кредитование только после восстановления транзита нефти. Орбан также уточнил, что Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза по Украине.

Ранее Венгрия приостановила поставки дизеля на Украину и заблокировала выделение крупного кредита от Евросоюза, требуя возобновления поставок российской нефти. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пояснил, что такие меры стали ответом на попытки Киева использовать энергетический шантаж для политического давления на Будапешт и влияния на выборы в апреле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива.

Премьер-министр Венгрии предупредил, что мировую экономику может ожидать затяжной энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке. Виктор Орбан отметил, что Будапешт готов объявить действия Киева государственным терроризмом в случае взрыва газопровода «Турецкий поток».