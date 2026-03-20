ЦБ продолжил вывод копеек из оборота

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», количество монет номиналом меньше одного рубля сокращается третий год подряд. В прошлом году из оборота были выведены 5-копеечные монеты на сумму 100 тысяч рублей, 10-копеечные на 1,3 млн рублей, а 50-копеечные на 1,8 млн рублей. Такой длительный период вывода мелких монет из обращения наблюдается впервые.

Общий объем монет достоинством одна копейка, находящихся в обращении, не меняется уже десять лет и составляет 72,8 млн рублей. Последний раз Банк России чеканил монеты ниже одного рубля в 2022 году, когда в оборот поступили 10-копеечные монеты на сумму 600 тысяч рублей.

Доля монет ниже одного рубля в 2025 году составила всего 5% от всех находящихся в обращении монет, что на 0,1% меньше, чем в прошлом году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России проводит акцию «Монетная неделя», позволяющую вернуть мелочь в оборот. Участники могут обменять монеты на банкноты без комиссии или зачислить сумму на свой счет.

Акция проходит почти во всех регионах России, включая Донецкую и Луганскую народные республики и Запорожскую область.