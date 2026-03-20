Вера Басилая

Концерты хорватского виолончелиста Степана Хаузера были отменены в странах Прибалтики после исполнения им композиции «Калинка», передает РИА «Новости».

Музыкант должен был выступить летом в Нагорном парке Вильнюса, однако организаторы сообщили об отмене не только этого мероприятия, но и всех его выступлений в Литве, Латвии и Эстонии.

В агентстве отметили, что причиной отмены стала именно композиция «Калинка», которую Хаузер исполнил на одном из своих концертов. В официальном сообщении организаторов подчеркивается, что решение касается всех стран Балтии.

Ранее российский МИД называл прибалтийские государства крайне враждебными по отношению к России. В декабре 2023 года президент России Владимир Путин отмечал, что русофобия в Прибалтике распространилась еще до начала специальной военной операции на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Польша и Прибалтика продолжают бояться и демонизировать Россию.

