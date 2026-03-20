Цена золота на бирже впервые с февраля опустилась ниже 4,5 тыс. долларов

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», вечером 20 марта стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 110,35 доллара по сравнению с предыдущим закрытием. Это составило падение на 2,39%, после чего цена достигла уровня 4494,35 доллара за тройскую унцию.

В последний раз аналогичные значения по золоту фиксировались 2 февраля. Торги показали, что уровень в 4500 долларов вновь оказался непреодолимым для драгметалла, несмотря на его предыдущее укрепление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, цена золота на мировых биржах опустилась ниже 4800 долларов за унцию впервые с февраля. В феврале стоимость золота превысила 5200 долларов за тройскую унцию.

В середине марта цена на золото снизилась на 2% и впервые за месяц опустилась ниже 4900 долларов за унцию.