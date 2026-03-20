Автоэксперт: Россиянам предложат «подписку» на Lada Vesta за 44 тыс. рублей

Автоэксперт Самородов: Россиянам предложат «подписку» на Lada Vesta за 44 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Отечественный производитель рассматривает возможность запуска сервиса долгосрочной аренды автомобилей, заявил Самородов, передает «Лента.ру».

Представитель «АвтоВАЗа» отметил, что «компания только просчитывает такой бизнес-кейс, и это не окончательное решение». Однако эксперты утверждают, что услуга станет доступна в ближайшее время.

Договор аренды будет рассчитан на 12 месяцев. Ежемесячный платеж составит 43 990 рублей, а общая сумма за год достигнет 527 880 рублей. Начало выплат по программе запланировано на 20 апреля 2026 года.

К управлению машиной допустят не более трех водителей, при этом максимальный пробег ограничат 30 тыс. километров. В стоимость войдут полисы ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, сезонная смена шин и спутниковая охрана.

В 2025 году дилеры Lada начали кампанию по устранению блокировки руля на автомобилях Vesta. Владельцам этой модели 2021–2022 годов выпуска предложили установить систему «ЭРА-ГЛОНАСС» бесплатно.