Силы ПВО уничтожили летевший к Москве очередной БПЛА

Полиция задержала устроившего взрыв в московском банке мужчину

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мужчину, который устроил взрыв в помещении банка на улице Менжинского в Москве, задержали сотрудники полиции, сообщает МВД РФ. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, «мои столичные коллеги задержали мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка на улице Менжинского. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются».

На данный момент правоохранительные органы продолжают выяснять детали случившегося и мотивы задержанного. Информация о пострадавших и масштабе ущерба не уточняется. Следственные действия продолжаются, дополнительные подробности будут предоставлены позже, уточнили в ведомстве.

Ранее сотрудники экстренных служб перекрыли двор жилого комплекса на западе Москвы из-за найденного пакета с предметами, похожими на гранаты.

До этого взрыв произошел в Институте нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева в Москве. А в начале марта сотрудники ФСБ задержали девушку, которая обеспечивала связь террористам, устроившим подрыв у здания ОМВД на юге Москвы, при котором погибли двое полицейских.



