Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области по иску Минюста

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ростовский областной суд принял решение ликвидировать «Главное духовное управление мусульман Ростовской области» по иску, поданному региональным управлением Минюста, сообщает пресс-служба суда. Организация будет исключена из Единого государственного реестра юридических лиц, как указано в официальном сообщении суда.

В пресс-релизе отмечается: «Принято решение об удовлетворении административного искового заявления Главного управления Министерства юстиции РФ по Ростовской области о ликвидации Централизованной религиозной организации »Главное духовное управление мусульман Ростовской области« и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц». Суд признал, что в деятельности организации выявлены грубые нарушения, подтверждённые проверкой компетентных органов.

Дополнительно выяснилось, что один из членов религиозной организации, а также лицо, представляющее ее интересы без доверенности, включены Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности. Это стало одним из оснований для ликвидации.

Ранее в 2024 году глава ликвидированного управления Ахмед Абусупьянов участвовал в переговорах с террористами, которые захватили сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. В результате спецоперации большинство захватчиков было ликвидировано, а заложники освобождены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года муфтий Ахмед Абусупьянов был арестован по подозрению в хулиганстве и организации деятельности экстремистской организации. До этого Мосгорсуд признал энциклопедию «Ислам на Северном Кавказе» экстремистской.



