    20 марта 2026, 21:04 • Новости дня

    Предварительной площадкой для Южной АЭС выбран Новочеркасск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Территория вблизи Новочеркасской ГРЭС выбрана в качестве предварительной площадки для строительства Южной атомной электростанции.

    Ожидается, что возведение станции начнется в 2036 году и завершится к 2039 году, передает РБК. Об этом сообщил заместитель генерального директора – директор по сбыту АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Хвалько, выступая на круглом столе Совета Федерации по экономической политике.

    По его словам, проект предполагает строительство двух энергоблоков суммарной мощностью 2,4 тыс. МВт. Уже подписан соответствующий протокол с руководством Ростовской области.

    «Предварительная площадка выбрана. Она будет находится рядом с Новочеркасской станцией. Предварительные сроки – 2036-2039 годы. Это будут два блока по 1,2 тыс. МВт. Мы подписали протокол с правительством региона. Я думаю мы двигаемся в правильном направлении», – отметил Хвалько.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о лидерстве России в строительстве малых АЭС.

    20 марта 2026, 09:39 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения Молдавии в загрязнении Днестра
    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия отвергает обвинения Молдавии в загрязнении Днестра, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Полянский на постсовете ОБСЕ уточнил, что любые подобные обвинения являются необоснованными, а Молдавии стоит вместо поиска виновных сконцентрироваться на объективном расследовании ситуации, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ситуация с загрязнением акватории Днестра нефтепродуктами остается неясной. Полянский напомнил, что первые масляные пятна были замечены 10 марта в районе населенного пункта Неславча, а попытки связать происшествие с ударами России по объектам украинской инфраструктуры дипломат назвал «весьма сомнительными».

    По версии молдавской стороны, разлив произошел 7 марта на одном из украинских объектов энергетики в городе Новоднестровске, который находится практически на границе с Молдавией. Полянский указал на нестыковку этой версии: если бы разлив действительно произошел 7 марта, нефтепродукты должны были бы достичь Неславчи за несколько часов, а не за три дня, преодолев около 150 километров.

    Дипломат также отметил, что в молдавском сегменте интернета обсуждается другая версия – о ДТП с участием автомобиля, перевозившего 30 тонн топлива, однако официальная информация об этом инциденте была удалена. По мнению Полянского, это свидетельствует о нежелании молдавских властей искать истинные причины случившегося, вместо этого они предпочитают политизировать ситуацию и использовать ее в своих целях.

    Накануне премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну сообщил, что подача воды из Днестра в города на севере Молдавии возобновляется после приостановки из-за загрязнения с Украины, при этом сохраняется строгий контроль качества.

    Во вторник посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти, угрожавшего водоснабжению страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Молдавии обвинили Киев в отравлении реки Днестр. В свою очередь украинские власти заявили, что загрязнение может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

    20 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Посол Израиля отказался общаться со СМИ после вызова в МИД России

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с ракетной атакой израильских ВВС на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT.

    Посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России после ракетной атаки израильских ВВС на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT, передает ТАСС.

    Дипломат прибыл на Смоленскую площадь, однако отказался комментировать ситуацию и заявил журналистам: «Не хочу опоздать на встречу». Позже он покинул здание МИД России без комментариев.

    Ранее в МИД объявили, что послу Израиля будет донесена позиция Москвы по поводу произошедшего инцидента. В ведомстве подчеркнули, что атака рассматривается как «грубое нарушение норм международного права».

    Группа журналистов подверглась атаке Израиля на юге Ливана, несмотря на наличие опознавательных жилетов с надписью «Пресса».

    Глава бюро телеканала RT Стив Суини и оператор его съемочной группы получили ранения в результате израильской атаки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по журналистам RT в Ливане неслучайным.

    20 марта 2026, 19:55 • Видео
    Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

    В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    20 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    AP: Армия России готовится к весеннему наступлению на Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия готовится к возможному весеннему наступлению в зоне спецоперации на Украине, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на оценки военных аналитиков.

    По данным AP, в ближайшие месяцы внимание будет сконцентрировано на территории Донецкой народной республики, передает RT.

    Аналитики отмечают, что российские военные активно наращивают резервы и силы, ожидая подходящих погодных условий. По мнению экспертов, сейчас российская армия ведет последовательную работу по ослаблению украинской обороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО.

    20 марта 2026, 12:23 • Новости дня
    Фон дер Ляйен исключила закупки газа из России даже при отключении энергии в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не будут закупать российский газ даже в случае физической нехватки энергоресурсов, которая может привести к отключениям энергии.

    На пресс-конференции по итогам саммита ЕС она подчеркнула, что такое решение останется неизменным при любых обстоятельствах, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос фон дер Ляйен пояснила: «У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию».

    Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также заявлял, что страны ЕС не должны закупать «ни одной молекулы российских энергоресурсов» независимо от обстоятельств.

    В пятницу спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Позднее глава РФПИ иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа из России.

    The New York Times сообщила, что война с Ираном усилила бюджетные угрозы для Европы и Азии.

    20 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Politico: Москва предлагала США оставить Иран и Украину без разведданных

    Politico: Москва предлагала США сделку по разведданным для Ирана и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы предлагала администрации президента США Дональда Трампа соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках, пишет Politico.

    По информации Politico, предложение озвучил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на встрече со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами, однако официального подтверждения таких переговоров не поступало, передает «Московский комсомолец».

    Западные журналисты заявляют, что американская сторона отклонила предложение Москвы. Источники издания отмечают, что идея вызвала резкое недовольство у европейских дипломатов, опасающихся попыток России вбить клин между США и Европой. Один из представителей дипломатического корпуса назвал возможное соглашение «возмутительным», подчеркивает Politico.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает партнерство с Ираном как средство давления на Соединенные Штаты.

    По мнению западных экспертов, разведывательная поддержка со стороны США остается для Киева крайне важной, особенно после того как администрация Трампа сократила большую часть иной помощи. Европейские страны фактически не готовы компенсировать этот дефицит в условиях растущего напряжения.

    Ранее Москва неоднократно заявляла, что публикации западных СМИ о передаче Тегерану спутниковых данных и технологий для атак на американские объекты не соответствуют действительности и являются фейковыми новостями, пишет издание.

    Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    20 марта 2026, 11:49 • Новости дня
    Орбан заявил о скором банкротстве Европы без нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива.

    Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива. Премьер подчеркнул, что в течение недели-двух ситуация станет очевидной для всех, несмотря на отрицание этой угрозы со стороны лидеров Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что стратегия европейских стран, отказывающихся от российского топлива, является безрассудной и только усугубляет энергетический кризис. Он уточнил, что без возвращения российских энергоресурсов Евросоюз окажется в крайне тяжелом положении.

    Премьер-министр также указал, что ошибочная политика Евросоюза привела к его изоляции и приближает к банкротству, поскольку ЕС не ведет диалог ни с Россией, ни с США, ни с Китаем. По словам Орбана, преодолеть энергетический кризис без сотрудничества с этими странами невозможно.

    Кроме того, Орбан подчеркнул, что Венгрии, помимо возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», необходимы гарантии со стороны Киева, чтобы подобная блокада не повторилась. На саммите ЕС венгерский премьер не услышал аргументов, которые могли бы переубедить его в необходимости этих шагов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении курса ЕС на отказ от ископаемых источников энергии и ограничении импорта СПГ из России.

    Минфин США обновил лицензию на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, введя дополнительные ограничения.

    Новый документ запрещает сделки с участием структур, связанных с Кубой, КНДР, Ираном, Крымом и новыми российскими регионами.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы из-за антироссийских решений.

    20 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    При падении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    Падение легкомоторного самолета произошло в городском округе Коломна Московской области, сообщило областное ГУ МЧС.

    «В 15.40 (мск) в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в городском округе Коломна, улица Кирова, дом 102», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

    По предварительным данным, в результате крушения погибли два человека.

    В январе при падении вертолета в Пермском крае погибли два человека.

    В декабре на аэродроме Новинки в Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, пилот травмировал ногу.

    В ноябре в Ставропольском крае легкомоторный самолет совершил аварийную посадку.

    20 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Названа причина смерти супруги Олега Басилашвили Галины Мшанской

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Телеведущая Галина Мшанская ушла из жизни после продолжительной болезни, причиной смерти стал обширный инфаркт, о чем сообщили ее близкие.

    Причиной смерти супруги народного артиста РФ Олега Басилашвили Галины Мшанской стал обширный инфаркт. В окружении телеведущей рассказали РИА «Новости», что она долгое время чувствовала себя плохо и с начала года периодически находилась в больнице.

    «Она себя уже не очень хорошо чувствовала. С нового года была то в больнице, то дома. В результате она скончалась от обширного инфаркта», - рассказала собеседница агентства.

    Дата и место похорон Мшанской будут объявлены позже. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования Олегу Басилашвили в связи с утратой жены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущая Ленинградского телевидения Галина Мшанская ушла из жизни на 92-м году. Она много лет работала на городском телевидении и канале «Культура». Мшанская стала для зрителей проводником в мир высокого искусства.


    20 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА при подлете к Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 21 беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены двадцать один БПЛА, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в Max.

    В ночь на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    В первой половине пятницы средства ПВО России сбили 29 украинских БПЛА.

    20 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Российские ученые научились различать три стадии алкогольного опьянения по голосу
    Tекст: Валерия Городецкая

    Уникальный метод голосовой аутентификации, способный определять не только личность, но и состояние пользователя, был представлен в Омском политехе (ОмГТУ).

    Система фиксирует нормальное состояние, сонливость и три стадии алкогольного опьянения, а также уже получила свидетельство о государственной регистрации, сообщается на сайте Минобрнауки.

    «Сонливость, стресс, утомление и алкогольная интоксикация вызывают значительные изменения в амплитудно-частотных характеристиках голоса, что не только снижает точность аутентификации, но и создает побочные угрозы», – рассказал автор разработки, ассистент кафедры «Комплексная защита информации» Даниил Иниватов. По его словам, подобные состояния могут привести к выдаче доступа пользователю в неприемлемом состоянии, что грозит ошибочными финансовыми операциями или повышает риск фишинговых атак.

    Решение этой проблемы обеспечивается благодаря нейросети, которая анализирует высоту тона, тембр, ритмические особенности и другие параметры речи. Полученные биометрические данные превращаются в специальный ключ для подтверждения личности, а затем ансамблевый алгоритм определяет состояние пользователя. Если система фиксирует крайнюю усталость или опьянение, она может ограничить или временно заблокировать действия пользователя.

    Ученые отмечают, что новая технология позволит повысить уровень защиты критически важной информации и снизить риск случайных ошибок из-за человеческого фактора.

    Ранее российские ученые создали уникальные методы органической химии с пероксидами.

    20 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Захарова заявила о затронутых интересах России после удара по порту Бендер-Энзели

    Захарова: Удар по порту Бендер-Энзели затронул интересы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по порту Бендер-Энзели, нанесенный в рамках совместной операции США и Израиля против Ирана, затронул экономические интересы России и других государств региона.

    Она подчеркнула, что пострадали интересы стран, поддерживающих транспортное сообщение с Ираном через данный порт.

    «Задеты экономические интересы России и других прикаспийских государств, поддерживающих транспортное сообщение с Ираном через данный порт», – заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД.

    В ведомстве напомнили, что 18 марта ракетной атаке подвергся иранский порт Энзели на Каспии. Эта гавань является крупнейшей на Каспийском море и играет важную роль в торгово-логистической системе, обеспечивающей российско-иранскую торговлю, включая поставки продовольствия.

    В начале марта США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск в Иране.

    20 марта 2026, 11:48 • Новости дня
    Журова: Путин искренне гордится победами атлетов-паралимпийцев
    Tекст: Олег Исайченко

    Третье место сборной России на Паралимпиаде стало настоящей сенсацией для мировой общественности. Если бы к Играм был допущен весь состав, то россияне стали бы абсолютными чемпионами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала депутат Светлана Журова. В четверг Владимир Путин провел встречу с российскими паралимпийцами – победителями и призерами Паралимпиады в Италии.

    «Было время, когда к Паралимпиаде относились несколько несерьезно, как к фестивалю. Но ситуация постепенно менялась: так, паралимпийцев и олимпийцев уравняли в призовых, а также в президентских грантах», – отметила Светлана Журова, первый зампредседателя думского комитета по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

    Изменения происходили благодаря решениям Владимира Путина. По словам собеседницы, президент искренне гордится победами атлетов-паралимпийцев, преклоняется перед их подвигом. «Своей силой духа наши спортсмены обеспечили яркое возвращение России в мир большого спорта», – подчеркнула Журова, напомнив, что четверо завоевали восемь золотых медалей.

    «Это потрясающий результат. Третье место сборной России стало настоящей сенсацией для мировой общественности. Я думаю, если бы был весь состав, то наши спортсмены стали бы абсолютными чемпионами», – считает парламентарий. Она обратила внимание на то, что Италия, принимавшая Игры, «не скомкала» церемонии награждения россиян.

    «Не исключаю, что на итальянцев оказывали давление, чтобы они уводили камеру и не показывали российские госсимволы, лишний раз не фокусировались на победителях из России. Но они сделали полноценную трансляцию: все увидели и флаг, и эмоции чемпионов, а также услышали гимн. Это очень хороший знак», – уточнила собеседница.

    На Родине паралимпийцы отмечены госнаградами и приняты на высшем уровне. По оценкам Журовой, самым эмоциональным моментом церемонии в Кремле стало награждение паралимпийского чемпиона в лыжных гонках сидя Ивана Голубкова: президент встал на одно колено, чтобы прикрепить орден спортсмену-колясочнику.

    «В этом жесте выразились человечность, уважение, понимание того, через что пришлось пройти этому человеку ради победы. Я думаю, президенту известен путь каждого присутствовавшего на мероприятии спортсмена», – заметила спикер. Депутат подчеркнула: атлеты-паралимпийцы стали важнейшим вдохновляющим символом для всей страны – и особенно в условиях СВО.

    «Из зоны спецоперации некоторые ребята возвращаются с ранениями, а иногда и с серьезными травмами. То, что сейчас сделали паралимпийцы, – мотивация для тех, кто находится в госпитале. Они видят результаты и понимают, что жизнь после травмы продолжается», – рассуждает Журова.

    В заключение она отметила, что время разрушает все попытки изолировать Россию: «Можно наложить санкции, но дух спортсменов отменить невозможно, а паралимпийцев – вообще никак».

    В четверг Владимир Путин провел встречу с российскими паралимпийцами – победителями и призерами Игр в Италии. Президент вручил спортсменам государственные награды. В приветственной речи он назвал выступление сборной одной из самых ярких страниц в истории мирового паралимпийского движения.

    Делегация из шести человек завоевала 12 медалей (восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые), и заняла третье место в общекомандном зачете. Путин напомнил, что две опередившие ее сборные – Китая и США – были более чем в десять раз больше.

    «Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца. А миссия и лозунг известны всем – «вдохновлять и восхищать мир». Как раз это вы сделали», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    Президент указал, что за успехами спортсменов следили миллионы болельщиков. Дополнительную важность придавало то, что впервые за 12 лет на Паралимпиаде звучал гимн России и поднимался национальный флаг. «Вы сделали возвращение главных национальных символов России на международную арену без всякого преувеличения триумфальным», – подчеркнул он.

    Российский лидер отдельно отметил заслуги призеров, каждого из которых представили к ордену Дружбы. Лыжника Ивана Голубкова, выступающего в категории сидя, президент наградил, стоя на одном колене. Голубков поблагодарил президента за поддержку паралимпийцев. «Спасибо, что вы очень нас поддерживаете, паралимпийцев. Когда я выиграл первую медаль, я посвятил ее вам и всей нашей большой стране», – сказал он.

    20 марта 2026, 19:57 • Новости дня
    В Госдуме предложили запретить россиянам отдых за границей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить россиян возможности отпусков за рубежом, заявив, что в России достаточно красивых мест и отелей, чтобы принять всех желающих.

    По его словам, сейчас не время для зарубежных поездок, учитывая «неспокойную» обстановку в мире и угрозы со стороны Дональда Трампа и Израиля, передает НТВ.

    «Туроператоры! Закройте все свои зарубежные поездки! В Россию пусть люди едут. Мы живем в самой красивой стране!», – призвал Милонов. Он также отметил, что туркомпании пропагандируют «быдло all inclusive» в Турции, который, по мнению депутата, следует запретить.

    В ответ на замечание о том, где купаться зимой, Милонов предложил выбирать дружественные страны, добавив, что купание в Турции зимой невозможно из-за холода. Он рассказал, что сам предпочитает отдыхать в Абхазии, где «дешево и красиво, нет пастухов в белых балахонах».

    Ведущий телеканала Иван Трушкин предположил, что после отмены зарубежных туров стоимость отдыха в российских отелях может резко вырасти, а местных гостиниц может не хватить для всех желающих.

    Газета ВЗГЛЯД ранее составила список из 12 автопутешествий по России разной продолжительности, с понятной логистикой и идеями для семейного, гастрономического и познавательного отдыха.

    20 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Назван размер годового убытка Банка России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Годовой отчет Банка России за 2025 год показал убыток в 184,8 млрд рублей и значительное сокращение процентных доходов по сравнению с прошлым годом.

    Банк России представил Госдуме годовой отчет за 2025 год, сообщается на сайте регулятора. В документе содержатся сведения о деятельности ЦБ и анализ состояния российской экономики, включая финансовый рынок, платежный баланс и Национальную платежную систему.

    Приведена также годовая финансовая отчетность Центробанка, аудиторское заключение, информация о решениях Национального финансового совета и заключения Счетной палаты России.

    Согласно отчету, убыток Банка России за 2025 год составил 184,8 млрд рублей, тогда как годом ранее регулятор получил прибыль в 199,5 млрд рублей. Доходы за этот период достигли 942 млрд рублей, а расходы – 1,12 трлн рублей. Особо отмечено снижение процентных доходов: с 1,24 трлн до 800 млрд рублей за год.

    Объем операций через платежную систему Центробанка в 2025 году превысил 4,8 квадрлн рублей. Совокупный портфель розничных инвесторов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении увеличился на 1,9 трлн рублей, что на 15% больше по сравнению с 2024 годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Совет директоров Банка России сократил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 15% годовых.

    Также стало известно, что средняя ставка по трехмесячному вкладу в двадцати крупнейших банках снизилась до 14,03%. А глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила необходимость постепенного и сбалансированного снижения ключевой ставки для достижения инфляционной цели в четыре процента.


    20 марта 2026, 09:15 • Новости дня
    Дмитриев предложил ЕС сменить руководство и отказаться от русофобии

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выступил с заявлением о необходимости для Европы признать стратегические ошибки в энергетике и геополитике, а также сменить руководство Евросоюза. Дмитриев подчеркнул, что Европейскому союзу следует отказаться от русофобского курса и пересмотреть отношения с Россией, передает ТАСС.

    «Как и предсказывалось, разрушительное энергетическое цунами скоро опустошит Европу. Как уже неоднократно объяснялось, Европе для выживания необходима Россия», – заявил Дмитриев.

    Заявление Дмитриева стало реакцией на пост FT Energy, где говорится о необходимости подготовки Европы к затяжному энергетическому кризису. Ранее Дмитриев уже отмечал, что отказ ЕС от российского газа приведет к энергетическому шоку и росту цен на природный газ в Евросоюзе.

    В январе Совет ЕС официально утвердил запрет на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года, а трубопроводного газа – с сентября того же года. Введение ограничений начнется раньше: импорт СПГ по краткосрочным контрактам будет запрещен с апреля 2026 года, а такие же контракты на трубопроводный газ завершатся к июню 2026 года.

    Ранее Дмитриев отметил, что энергетические риски, связанные с политикой Еврокомиссии, начинают реализовываться и это влияет на перспективы Урсулы фон дер Ляйен.

    Позднее глава РФПИ иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа из России.

    The New York Times сообщила, что война с Ираном усилила бюджетные угрозы для Европы и Азии.

