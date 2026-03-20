Глава Спитакской общины Армении оценил опыт предприятий Самары

Tекст: Валерия Городецкая

В рамках программы гости встретились с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, обсуждая развитие деловых и культурных связей между регионами, пишет «Самара 450». В состав армянской делегации вошли глава Спитакской общины Каджайр Никогосян, его первый заместитель Артак Матосян и представители муниципальных служб.

Во время визита делегация посетила ресурсоснабжающие предприятия Самары, чтобы ознакомиться с современными технологическими решениями в сфере ЖКХ. Особое внимание уделялось автоматизированным канализационным насосным станциям и инновациям в очистке сточных вод. Армянская сторона также изучила работу центра мониторинга качества теплоэнергетиков, где введена система централизованного мониторинга сетей сразу в нескольких регионах.

Глава Самары Иван Носков отметил важность обмена опытом с армянскими коллегами. «Мы стремимся к тому, чтобы наше сотрудничество выстраивалось на принципах взаимного уважения и приносило пользу обеим сторонам», – подчеркнул он. Носков также заявил о планах направить бизнес-миссию в Армению для развития межрегиональных связей. Никогосян, в свою очередь, выразил благодарность за поддержку, оказанную Куйбышевом после землетрясения 1988 года, и подчеркнул, что опыт Самары по развитию инфраструктуры и внедрению новых технологий крайне полезен для Спитака.

Делегация также посетила культурные объекты города, включая филиал Третьяковской галереи. «Я действительно впечатлен, возродились воспоминания – ранее я был в Куйбышеве. После посещения музея много воспоминаний из детства, которые я заберу с собой в Армению. Буду направлять сюда своих друзей, мы и наши культуры очень схожи», – отметил Никогосян.

Сотрудничество между Самарой и Спитаком официально стартовало в 2019 году, однако дружеские связи городов берут начало еще со времен трагедии 1988 года. Федорищев напомнил, что укрепление межрегиональных и побратимских связей позволяет развивать совместные социальные, экономические и культурные проекты, что особенно важно для Самарской области и всей России.