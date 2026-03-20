  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА при подлете к Москве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как иранской ПВО удалось достать американский F-35
    Умер Чак Норрис
    Франция задержала в Средиземном море танкер из Мурманска
    Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты
    Лукашенко сообщил о готовности продать США калийный рудник
    Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по конституции Казахстана
    Орбан заявил о грядущем затяжном энергетическом кризисе в мире
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии
    Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ помочь США в Ормузе
    20 марта 2026, 19:36 • Новости дня

    Путин назначил президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии на следующий пятилетний срок

    В утвержденный список вошли нынешний председатель ЦИК Элла Памфилова, а также Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин, которые продолжат работу в комиссии. Новым членом ЦИК стал Герой России Анатолий Сысоев, выпускник программы «Время героев», передает ТАСС.

    Центризбирком формируется по действующему порядку на пятилетний срок, при этом по пять членов назначают президент, Совет Федерации и Государственная дума. Полномочия действующего состава заканчиваются уже в этом месяце.

    Отмечается, что число сроков пребывания в составе ЦИК не ограничено. Элла Памфилова возглавляет Центризбирком с марта 2016 года и уже дважды входила в состав комиссии по президентской квоте. В предыдущем составе «президентской пятерки» были также Павел Андреев и Андрей Шутов, Лопатин ранее представлял думскую квоту.

    18 марта 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим и решительным.

    Он поздравил граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией, подчеркнув важность этого события для всего государства, передает РИА «Новости».

    «Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», – заявил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин намерен провести совещание по развитию Крыма в годовщину воссоединения региона с Россией.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Крым и Севастополь неотъемлемо связаны с Россией, а жители полуострова гордятся своим выбором.

    Комментарии (12)
    19 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал героями российских паралимпийцев
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал российских паралимпийцев, выступивших на Играх в Италии, героями.

    Во время встречи в Кремле он подчеркнул, что такие спортсмены являются основой многочисленных достижений Отечества в спорте, передает RT.

    «Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», – сказал глава государства.

    Сборная России завоевала на Паралимпийских играх 12 наград, включая восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. По итогам медального зачета российская команда заняла третье место.

    Напомним, в четверг в Кремле прошла церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх. Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед.

    Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 19:55 • Видео
    Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

    В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орана атакуют со всех сторон.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Путин встал на колено при награждении паралимпийца Голубкова в Кремле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Во время церемонии в Кремле президент России Владимир Путин опустился на колено, чтобы вручить награду двукратному паралимпийскому чемпиону Ивану Голубкову.

    В Кремле Путин вручил государственные награды победителям и призерам ХIV Паралимпийских зимних игр 2026 года, сообщается на сайте Кремля.

    «Вы не просто показали высочайший класс. Ваше участие в Играх – думаю, что со мной многие согласятся, – стало одной из самых ярких страниц вообще в истории мирового паралимпийского спорта», – сказал Путин, обращаясь к паралимпийцам.

    «Победными стали Игры и для Ивана Юрьевича Голубкова – он дважды доказал свое безусловное лидерство в лыжных гонках сидя. И мы все знаем, что Иван Юрьевич во всеуслышание заявил, что эти победы он посвящает России, своей стране», – сказал Путин.

    Голубков на церемонии награждения выразил благодарность президенту России за поддержку паралимпийцев. «Когда я выиграл эту медаль, я посвятил эту медаль вам и всей нашей большой стране», – приводит слова Голубкова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лыжник Голубков был награжден орденом Дружбы. Также эту награду получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина и ведущий спортсмен Сергей Синякин.

    Российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. В этом году российские паралимпийцы впервые за 12 лет выступали с национальной символикой. Голубков завоевал две золотые медали, победив в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 километров.

    Комментарии (15)
    19 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Путин призвал прокуроров усилить борьбу с нарушениями в оборонной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости особого внимания к борьбе с нарушениями в оборонно-промышленном комплексе.

    Президент отметил, что ситуация в этой сфере требует пристального контроля со стороны прокуратуры, передает ТАСС.

    «Нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, с учетом увеличения объема продукции военного назначения важно постоянно следить за качеством, а также за исполнением оборонными предприятиями законодательства о промышленной безопасности», – заявил Путин на коллегии Генпрокуратуры.

    Не менее важной, по словам главы государства, является работа органов прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров.

    Глава государства подчеркнул, что на развитие оборонно-промышленного комплекса государство направляет значительные финансовые средства.

    Ранее Путин на коллегии МВД подчеркнул важность противодействия экономическим преступлениям, особенно в секторах, обеспечивающих безопасность и суверенитет страны.

    Комментарии (4)
    19 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Baijiahao: Путин вызвал переполох в Европе словами о прекращении поставок газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Владимира Путина о возможном сокращении поставок нефти и газа в Европу вызвало переполох в европейских странах, готовившихся ограничить российское топливо, сообщило китайское издание Baijiahao.

    По данным китайского издания Baijiahao, президент Владимир Путин нанес опережающий удар по планам европейских стран ограничить закупки российского топлива, включая сжиженный газ, Его заявление о прекращении поставок вызвало в Европе настоящий переполох, передают «Вести».

    Путин подчеркнул, что России целесообразно самой сократить поставки нефти и газа в Европу, а не ждать, пока Евросоюз, по его выражению, «захлопнет дверь». Китайское издание отметило, что таким образом российский лидер фактически выдвинул Европе ультиматум.

    В материале Baijiahao подчеркивается, что европейские государства планировали новые ограничения для российского энергосектора.

    Президент Владимир Путин на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.

    Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Французский политик Флориан Филиппо заявил, назвав готовность Москвы немедленно прекратить поставки газа в Европу шоком для западных лидеров и энергетической ловушкой для ЕС.

    На фоне сокращения поставок углеводородов из региона Персидского залива Владимир Путин предложил европейским покупателям долгосрочное сотрудничество по поставкам российской нефти и газа при отказе ЕС от политических ограничений.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский президент рассчитывает на скорый разговор с российским лидером о продолжении поставок газа по выгодным условиям.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни ожидает обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос продления газового контракта, передает ТАСС. Об этом Вучич сообщил на пресс-конференции после внеочередного заседания Совета безопасности Сербии, посвященного вопросам энергобезопасности страны на фоне событий на Ближнем Востоке.

    «Ожидаю разговор с Путиным», – отметил сербский лидер, подчеркнув, что ситуация с поставками газа крайне важна для Сербии. Вучич уточнил, что срок нынешнего контракта на поставку российского газа истекает 31 марта.

    По словам президента, он намерен «постараться получить газ по выгодной цене» и сделать все возможное, чтобы обеспечить энергетическую стабильность республики.

    Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, Сербия продлила договор о поставках российского газа до марта 2026 года.

    Позже нефтеперерабатывающий завод компании NIS в январе 2026 года возобновил переработку нефти после двухмесячного перерыва.

    Напомним, Сербия покупает газ через «Турецкий поток», и в 2025 году по этому газопроводу в Европу поставили рекордные 18 млрд кубометров газа с превышением проектной мощности второй нитки.


    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 16:37 • Новости дня
    Путин связал укрепление законности с устойчивым развитием России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задачи по укреплению законности и порядка на текущий год будут определены на сегодняшнем заседании коллегии Генеральной прокуратуры, сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления на мероприятии.

    «Определим дальнейшие задачи по укреплению законности и порядка, которые будут содействовать устойчивому, уверенному развитию нашей страны», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал Генпрокуратуру одним из важнейших звеньев в госуправлении.

    Комментарии (3)
    20 марта 2026, 00:16 • Новости дня
    Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан.

    «На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что мусульмане России сохраняют уважение к историческим и духовным традициям предков, а проведение благотворительных, культурных и детских мероприятий стало доброй традицией в священный месяц Рамадан. Он отметил, что мусульмане «широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу».

    Он указал на созидательную роль мусульманских организаций в укреплении института семьи, воспитании молодежи и развитии диалога с государственными и общественными структурами. Кроме того, как подчеркнул президент России, мусульманские организации занимаются «реализацией патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив».

    «И конечно, особые слова признательности – последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины, оказывают поддержку родным и близким героев», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году мусульмане отметят праздник разговения 20 марта, молитва продлится с семи до восьми утра. Священный пост начался 18 февраля и завершился вечером 19 марта.

    Комментарии (2)
    18 марта 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин назвал достижения российских паралимпийцев подвигом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские паралимпийцы совершили настоящий подвиг, заняв третье место в медальном зачете, заявил президент Владимир Путин.

    Путин заявил: «Что касается наших ребят, паралимпийцев, они совершили действительно реально подвиг. Просто удивительно. Вот вы (министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев – прим. ВЗГЛЯД)  сейчас сказали, 60-70 спортсменов представляли соответствующие команды. Наша-то команда состояла всего из 6 спортсменов», передает РИА «Новости».

    Российский лидер уточнил, что в состав команды вошли только шесть человек, и они были представлены в трех разных видах спорта. «И благодаря вот этим медальным зачетам, золотым медалям, серебряным, бронзовым, завоевала команда третье место. Удивительно просто», – добавил Путин.

    Напомним, российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

    Паралимпийцев встретили в Москве после возвращения с Паралимпийских игр. Торжественная встреча прошла в ГУМе на Красной площади. Спортсменов приветствовали флагами и аплодисментами.


    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин назвал объем выделенных на развитие Крыма и Севастополя за 12 лет средств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что за 12 лет на развитие Крыма и Севастополя было выделено около 1,3 трлн рублей.

    По словам президента, эти средства были вложены в решение ключевых социально-экономических вопросов, передает РИА «Новости».

    «За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 трлн рублей», – подчеркнул глава государства в ходе совещания с членами правительства в формате видеоконференции.

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по развитию Крыма и Севастополя.

    На совещании по развитию Крыма и Севастополя в прошлом году обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по Конституции Казахстана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с проведением референдума по Конституции и обсудил с ним укрепление двусторонних отношений.

    Владимир Путин тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума по новой Конституции, передает сайт Кремля.

    В ходе разговора российский лидер отметил, что итоги голосования демонстрируют доверие граждан к курсу Токаева на динамичное социально-экономическое развитие страны.

    Лидеры подтвердили намерение и далее развивать российско-казахстанские отношения стратегического партнерства и союзничества.

    В ходе беседы также был рассмотрен график предстоящих контактов, учитывая председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе. Помимо телефонного звонка, Касым-Жомарту Токаеву была направлена поздравительная телеграмма от имени главы российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 87% граждан Казахстана поддержали принятие новой Конституции на референдуме 15 марта.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую Конституцию и подписал указ о реализации ее положений.

    Президент России Владимир Путин поздравил Токаева с успешным референдумом и выразил надежду на укрепление союзнических отношений между странами.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 22:26 • Новости дня
    Путин в шутку сделал замечание Аксенову за его слова о тостах

    Tекст: Вера Басилая

    На совещании по развитию Крыма и Севастополя президент Владимир Путин в шутку призвал главу Крыма Сергея Аксенова «прекратить тосты» в его честь.

    Президент России провел совещание по развитию Крыма и Севастополя в годовщину их воссоединения с Россией, передает РИА «Новости».

    На встрече глава Крыма Сергей Аксенов сообщил Путину, что передал слова благодарности всем участникам событий «Крымской весны» 2014 года. «Всем все передал, полностью доложился. Поэтому спасибо огромное. Поднимали рюмку не один раз за Вас все эти дни. Спасибо Вам огромное, что Вы есть в нашей жизни», – добавил Аксенов.

    Путин в ответ с улыбкой заявил: «Пора бы прекратить. Достаточно», отреагировав на слова о тостах в свою честь.

    Аксенов уточнил, что все «происходило не в рабочее время».

    Ранее Владимир Путин назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим и решительным.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин объявил о запуске новых объектов в Крыму и Севастополе
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал об успешной реализации ряда значимых проектов в Крыму и Севастополе.

    В частности, открыт крытый ледовый каток в Севастополе, который, по словам главы государства, станет одним из ключевых центров развития хоккея, фигурного катания и других зимних видов спорта на юге России, сообщается на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что новый каток будет способствовать росту популярности этих дисциплин среди молодежи.

    Президент такжесообщил о запуске федерального детского реабилитационного центра в Евпатории, предназначенного для оказания высокотехнологичной помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Путин уточнил, что корпуса центра оснащены самым современным оборудованием, что позволит оказывать квалифицированную медицинскую помощь юным пациентам.

    Еще одним важным введенным в строй объектом стали модернизированные очистные сооружения возле Судака. Путин отметил, что благодаря их вводу в эксплуатацию удастся значительно сократить сброс неочищенных сточных вод и улучшить экологическую ситуацию, особенно в летний сезон, когда полуостров посещают миллионы туристов.

    «В качестве справки могу еще добавить, что всего предусмотрено строительство и реконструкция 27 канализационных очистных сооружений: 24 – в Крыму, три – в Севастополе. Завершена работа над десятью объектами: восемь – в Крыму, два – в Севастополе. Ведутся работы на 13 [объектах]. В стадии проектирования – еще четыре объекта», – отметил глава государства.

    В завершение выступления Путин поблагодарил всех, кто занят в восстановлении исторических регионов, и поздравил специалистов сферы ЖКХ и бытового обслуживания с прошедшим профессиональным праздником.

    Путин также  поблагодарил специалистов за восстановление Крыма и Донбасса. Он сообщил, что за 12 лет на развитие Крыма и Севастополя было выделено около 1,3 трлн рублей.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин потребовал пресекать нарушения в армии независимо от статуса виновных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства подчеркнул, что прежние заслуги в армии не могут служить оправданием для нарушения закона армейскими должностными лицами или причинения ими ущерба государству.

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил о необходимости пресекать любые нарушения в Вооруженных силах, невзирая на звания, статус или прежние заслуги, пишет «Российская газета».

    По словам Путина, «ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона, причинения ущерба государству, нарушения прав и законных интересов других граждан».

    Путин отдельно отметил значимость работы сотрудников военной прокуратуры, которые, по его словам, вносят большой вклад в укрепление дисциплины и обеспечение правопорядка в армии.

    Ранее на коллегии Путин подчеркнул важность работы прокуроров с обращениями участников спецоперации на Украине и их семей.

    Президент также отметил необходимость постоянного внимания Генпрокуратуры к борьбе с терроризмом и экстремизмом и связал укрепление законности с устойчивым развитием России.


    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 22:57 • Новости дня
    IRIB сообщила о соболезнованиях Путина Ирану в связи с гибелью Лариджани

    Tекст: Антон Антонов

    Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщает, что президент России Владимир Путин направил официальное послание верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи после известия о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    В сообщении IRIB говорится, что Иран получил послание президента России «с выражением соболезнований» в связи с гибелью Лариджани, передает РИА «Новости».

    Указывается, что Путин в послании Хаменеи назвал Лариджани настоящим другом России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации Лариджани в результате удара израильских ВВС. Иран подтвердил гибель Лариджани, которого называли «серым кардиналом» страны. Кремль осудил убийства представителей руководства Ирана.

    Комментарии (0)
    Главное
