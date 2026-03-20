В Евпатории завершили ремонт ключевого участка магистрального водовода

Tекст: Елизавета Шишкова

В Евпатории завершен капитальный ремонт стратегического участка магистрального водовода от «Сольпрома» до КПК-СПТУ 46, говорится в сообщении Минстроя в Max.

Введенный в эксплуатацию в конце прошлого года объект обеспечил качественной питьевой водой свыше 111 тыс. жителей города, а также поселков Новоозерное, Заозерное и Мирный.

Работы стали частью крупной программы по обновлению Евпаторийского водовода, протяженность которого составляет 43,3 километра. Особую сложность проекту придали условия прокладки – магистральный трубопровод диаметром 1000 миллиметров был проложен рядом с железнодорожными путями, под высоковольтными линиями электропередач, через солевые грунты и близко к озеру Сасык-Сиваш и Черному морю.

Для ремонта применялись современные полиэтиленовые трубы низкого давления (ПЭ 100), которые при правильной установке способны служить более 50 лет. На сложных участках трассы, где водовод проходит по дамбе между озерами, использовали технологию санации: внутрь старой очищенной трубы протягивалась новая, что позволило избежать разборки дамбы и снизить экологическую нагрузку.

В рамках проекта смонтировали пять новых водопроводных камер с современной арматурой, что позволяет оперативно управлять потоками воды и минимизировать зоны отключения при авариях.