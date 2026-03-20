Астрономическая весна пришла в Россию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Астрономическая весна официально началась в России 20 марта в 17:46 по московскому времени, сообщает Московский планетарий. В этот момент Солнце пересекло небесный экватор и перешло из Южного полушария небесной сферы в Северное, что свидетельствует о наступлении весеннего равноденствия для Северного полушария и осени для Южного.

В первые часы весны в Москве установилась малооблачная погода, а температура воздуха достигла плюс шести градусов. В Петербурге также без осадков, столбики термометров поднялись до плюс четырех градусов, пишет Росгидромет.

В планетарии подчеркнули, что весеннее равноденствие отличается тем, что длина дня и ночи становится одинаковой по всей Земле. Однако, из-за атмосферной рефракции, светлая часть суток кажется длиннее примерно на 8-10 минут в средних широтах, но эта разница исчезнет в ближайшие дни, после чего продолжительность светового дня начнет увеличиваться.

Например, в марте на широте Москвы продолжительность дня возрастает с 10 часов 41 минуты до 13 часов к концу месяца, а полуденная высота Солнца увеличится с 26 до 38 градусов. В первый день астрономической весны Солнце взошло точно на востоке и зайдет на западе, но уже с 21 марта восход и закат сместятся на северо-восток и северо-запад соответственно.

Смена астрономических сезонов продолжится: лето наступит 21 июня (летнее солнцестояние), завершится 23 сентября (осеннее равноденствие), а зима начнется 21 декабря (зимнее солнцестояние).

А год назад в Москве день весеннего равноденствия продлился на 12 минут дольше ночи в связи с атмосферной рефракцией.