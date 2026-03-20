Алексей Песков стал новым исполнительным директором Ассоциации НОМ

Решение о назначении Алексея Пескова исполнительным директором Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) было принято единогласно членами организации на общем собрании, говорится на сайте НОМ.
В обсуждении приняли участие представители экспертного сообщества, включая члена Экспертного совета НОМ Алену Булгакову, президента Центра прикладных исследований и программ (Центра ПРИСП) Александра Точенова, председателя координационного совета организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александра Брода и директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева.
По словам Александра Брода, «Алексей Песков – образованный, целеустремленный и принципиальный коллега, который внес большой вклад в становление Ассоциации НОМ. Понимает всю серьезность и ответственность задач накануне нового избирательного цикла».
Песков ранее координировал организационную работу в форумах и проектах НОМ, разрабатывал образовательные программы для наблюдателей и внедрял цифровые инструменты общественного мониторинга. В своей речи Алексей Песков отметил, что для него «большая честь совместно с надежной командой продолжить в новом качестве развивать и укреплять потенциал, знания, опыт наблюдателей и экспертов для обеспечения высокого уровня общественного контроля за предстоящими в ЕДГ-2026 выборами».