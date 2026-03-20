Вагенкнехт призвала срочно возобновить закупки нефти и газа из России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Германии следует немедленно вернуться к закупке нефти и газа из России, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, передает РИА «Новости». Она раскритиковала действия правительства ФРГ, отметив, что даже спустя четыре года после начала «опосредованной войны на Украине» власти продолжают придерживаться провалившихся антироссийских санкций, которые, по её словам, приводят экономику страны к краху.

Вагенкнехт акцентировала внимание на ситуации на Ближнем Востоке, в результате которой страдает Катар, ранее рассматривавшийся как альтернатива поставкам российского газа. Политик убеждена, что происходящее подтверждает неэффективность проводимой политики.

«Весь происходящий абсурд ясно показывает – хватит уже этого безумия с санкциями против России! Немецкому правительству следует срочно закупать нефть и газ там, где это дешевле вместо того, чтобы все глубже и глубже погружать нашу экономику в пропасть», – заявила Вагенкнехт. Она подчеркнула, что Германия должна руководствоваться экономическими интересами, а не политическими решениями, которые наносят ущерб стране.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца специалистом по разрушению собственной страны и ее экономики. Он также поинтересовался у Мерца источниками энергоресурсов для Германии.

До этого Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является поводом для ослабления санкций против России и прекращения поддержки Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский МИД рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Германию из-за продолжающейся дискриминации по национальному признаку.



