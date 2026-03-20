  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА при подлете к Москве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как иранской ПВО удалось достать американский F-35
    Умер Чак Норрис
    Франция задержала в Средиземном море танкер из Мурманска
    Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты
    Лукашенко сообщил о готовности продать США калийный рудник
    Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по конституции Казахстана
    Орбан заявил о грядущем затяжном энергетическом кризисе в мире
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии
    Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ помочь США в Ормузе
    20 марта 2026, 19:44 • Новости дня

    Оппозиция ФРГ потребовала вернуть поставки нефти и газа из России

    Вагенкнехт призвала срочно возобновить закупки нефти и газа из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии срочно вернуться к закупкам нефти и газа из России, чтобы спасти экономику страны.

    Германии следует немедленно вернуться к закупке нефти и газа из России, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, передает РИА «Новости». Она раскритиковала действия правительства ФРГ, отметив, что даже спустя четыре года после начала «опосредованной войны на Украине» власти продолжают придерживаться провалившихся антироссийских санкций, которые, по её словам, приводят экономику страны к краху.

    Вагенкнехт акцентировала внимание на ситуации на Ближнем Востоке, в результате которой страдает Катар, ранее рассматривавшийся как альтернатива поставкам российского газа. Политик убеждена, что происходящее подтверждает неэффективность проводимой политики.

    «Весь происходящий абсурд ясно показывает – хватит уже этого безумия с санкциями против России! Немецкому правительству следует срочно закупать нефть и газ там, где это дешевле вместо того, чтобы все глубже и глубже погружать нашу экономику в пропасть», – заявила Вагенкнехт. Она подчеркнула, что Германия должна руководствоваться экономическими интересами, а не политическими решениями, которые наносят ущерб стране.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца специалистом по разрушению собственной страны и ее экономики. Он также поинтересовался у Мерца источниками энергоресурсов для Германии.

    До этого Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является поводом для ослабления санкций против России и прекращения поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский МИД рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Германию из-за продолжающейся дискриминации по национальному признаку.


    20 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поможет снизить волатильность цен и укрепить энергетическую независимость региона.

    Европейская комиссия уверена, что переход на ядерную энергетику и возобновляемые источники поможет стабилизировать и снизить цены на энергию, передает «Интерфакс».

    Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции заявила: «Чем больше возобновляемых источников энергии, чем больше ядерной энергетики, тем ниже будут цены. Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Она отметила, что зависимость от импорта ископаемого топлива делает европейскую экономику уязвимой к мировым скачкам цен.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал сокращать энергетическую зависимость и инвестировать в местное производство энергии. По его словам, энергетические кризисы в Европе связаны с внешними геополитическими событиями, такими как военные действия на Украине и Ближнем Востоке. Кошта подчеркнул, что только развитие ядерной и возобновляемой энергетики с акцентом на местное производство позволит ЕС добиться энергетической независимости и снизить риски для безопасности снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Министерство внутренних дел США намерено принять меры для увеличения добычи энергоносителей на фоне роста мировых цен и цен внутри страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    Комментарии (24)
    19 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Риски, связанные с энергетической политикой Еврокомиссии, начинают воплощаться, что отражается на перспективах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА «Новости». Дмитриев заявил, что для руководителя Еврокомиссии «наступает зима», имея в виду последствия ее решений в энергетической сфере.

    По словам Дмитриева, «для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью». Он отметил, что политика фон дер Ляйен привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.

    Дмитриев подчеркнул, что ошибки руководства Еврокомиссии уже оказывают влияние на экономику и энергобезопасность стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена газа на европейской бирже превысила 850 долларов за тысячу кубометров впервые с января 2023 года.

    Европейские страны ранее достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    Комментарии (7)
    20 марта 2026, 19:55 • Видео
    Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

    В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орана атакуют со всех сторон.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    В Венгрии впервые увековечили имена более 300 советских воинов

    Более 300 имен советских воинов впервые выгравировали на мемориале в Будапеште

    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В венгерской столице прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более трехсот солдат и офицеров Красной армии.

    Более 300 имен солдат и офицеров Красной армии впервые были увековечены на мраморных плитах мемориального комплекса в Обуде после его реставрации. Комплекс посвящен советским воинам, погибшим в 1944-1945 годах при освобождении Венгрии от фашизма. Торжественное открытие обновленного захоронения прошло в одном из районов Будапешта, сообщает ТАСС.

    Военный и военно-воздушный атташе России в Венгрии полковник Алексей Заруднев на церемонии сообщил, что на территории комплекса покоятся 600 советских воинов, погибших в ходе кровопролитных уличных боев при взятии Будапешта зимой 1944-1945 годов. Заруднев отметил: «Из них более 300 имен установлено и выгравировано на плитах впервые. 226 воинов покоятся здесь как неизвестные».

    Ремонт мемориала осуществило посольство России в Венгрии: были очищены и отремонтированы надгробия, установлены дополнительные мраморные плиты с именами погибших, что стало данью памяти героям. Вклад в обновление захоронения внесли также Военно-исторический институт и музей Минобороны Венгрии, а также Служба коммунального хозяйства Будапешта.

    В церемонии приняли участие российские дипломаты, их коллеги из Белоруссии и Киргизии, сотрудники российских загранучреждений, представители общественных организаций и соотечественники, проживающие в Венгрии. Учащиеся средней школы при посольстве России возложили венки и цветы, а церковную службу провел протоиерей Иоанн Кадар из храма Преподобного Сергия Радонежского в Будапеште.

    Как пояснил представитель Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиев, изначально, с 1945 года, в Обуде хоронили только офицеров, а позже стали хоронить и солдат. Всего в Венгрии находится более 830 советских воинских захоронений периода Второй мировой войны, а в боях за освобождение страны погибли около 200 тыс. советских солдат и офицеров, из которых более 80 тысяч – в ходе сражений за Будапешт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Будапеште на площади Свободы прошла торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.

    До этого в Венгрии после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.


    Комментарии (6)
    19 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    Нетаньяху заверил в непричастности США к ударам по газовым объектам в Иране
    @ Shang Hao/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС самостоятельно совершили удары по газовым объектам в Иране, США непричастны к этим атакам, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «Я приведу два факта. Во-первых, Израиль действовал в одиночку против газового комплекса Ассалуйе», – приводит слова Израиля РИА «Новости».

    Нетаньяху также отметил, что Израиль принял решение воздержаться от дальнейших атак после соответствующего призыва со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль атаковал иранские объекты нефтегазовой промышленности Ассалуйе (Эселуйе) и Южный Парс. В ответ Иран нанес удар по СПГ-заводу в Катаре. США заявили, что не были заранее проинформированы о планах Израиля. Вашингтон пообещал, что Израиль воздержится от новых ударов по Южному Парсу, если Иран прекратит атаки на Катар.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    8 комментариев


    Комментарии (6)
    20 марта 2026, 09:39 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения Молдавии в загрязнении Днестра
    @ Eduardo Munoz Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия отвергает обвинения Молдавии в загрязнении Днестра, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Полянский на постсовете ОБСЕ уточнил, что любые подобные обвинения являются необоснованными, а Молдавии стоит вместо поиска виновных сконцентрироваться на объективном расследовании ситуации, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ситуация с загрязнением акватории Днестра нефтепродуктами остается неясной. Полянский напомнил, что первые масляные пятна были замечены 10 марта в районе населенного пункта Неславча, а попытки связать происшествие с ударами России по объектам украинской инфраструктуры дипломат назвал «весьма сомнительными».

    По версии молдавской стороны, разлив произошел 7 марта на одном из украинских объектов энергетики в городе Новоднестровске, который находится практически на границе с Молдавией. Полянский указал на нестыковку этой версии: если бы разлив действительно произошел 7 марта, нефтепродукты должны были бы достичь Неславчи за несколько часов, а не за три дня, преодолев около 150 километров.

    Дипломат также отметил, что в молдавском сегменте интернета обсуждается другая версия – о ДТП с участием автомобиля, перевозившего 30 тонн топлива, однако официальная информация об этом инциденте была удалена. По мнению Полянского, это свидетельствует о нежелании молдавских властей искать истинные причины случившегося, вместо этого они предпочитают политизировать ситуацию и использовать ее в своих целях.

    Накануне премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну сообщил, что подача воды из Днестра в города на севере Молдавии возобновляется после приостановки из-за загрязнения с Украины, при этом сохраняется строгий контроль качества.

    Во вторник посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти, угрожавшего водоснабжению страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Молдавии обвинили Киев в отравлении реки Днестр. В свою очередь украинские власти заявили, что загрязнение может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

    Комментарии (2)
    20 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Посол Израиля отказался общаться со СМИ после вызова в МИД России

    Посол Израиля отказался общаться с прессой после вызова в МИД России

    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с ракетной атакой израильских ВВС на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT.

    Посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России после ракетной атаки израильских ВВС на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT, передает ТАСС.

    Дипломат прибыл на Смоленскую площадь, однако отказался комментировать ситуацию и заявил журналистам: «Не хочу опоздать на встречу». Позже он покинул здание МИД России без комментариев.

    Ранее в МИД объявили, что послу Израиля будет донесена позиция Москвы по поводу произошедшего инцидента. В ведомстве подчеркнули, что атака рассматривается как «грубое нарушение норм международного права».

    Группа журналистов подверглась атаке Израиля на юге Ливана, несмотря на наличие опознавательных жилетов с надписью «Пресса».

    Глава бюро телеканала RT Стив Суини и оператор его съемочной группы получили ранения в результате израильской атаки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по журналистам RT в Ливане неслучайным.

    Комментарии (3)
    20 марта 2026, 12:23 • Новости дня
    Фон дер Ляйен исключила закупки газа из России даже при отключении энергии в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не будут закупать российский газ даже в случае физической нехватки энергоресурсов, которая может привести к отключениям энергии.

    На пресс-конференции по итогам саммита ЕС она подчеркнула, что такое решение останется неизменным при любых обстоятельствах, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос фон дер Ляйен пояснила: «У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию».

    Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также заявлял, что страны ЕС не должны закупать «ни одной молекулы российских энергоресурсов» независимо от обстоятельств.

    В пятницу спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Позднее глава РФПИ иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа из России.

    The New York Times сообщила, что война с Ираном усилила бюджетные угрозы для Европы и Азии.

    Комментарии (15)
    19 марта 2026, 21:32 • Новости дня
    Дегтярев призвал не критиковать выступающих в нейтральном статусе спортсменов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что не стоит критиковать российских спортсменов, выступающих на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

    По его словам, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета использовать российскую символику на Играх-2026, российские атлеты продолжают бороться за медали и везут награды на родину, передают «Вести».

    «Многие критикуют нейтралов, наших русских ребят и девушек, которые едут, завоевывают медаль и привозят ее в Россию, – критиковать их не надо. Потому что они от флага не отказывались, от гимна не отказывались и паспорт свой на стол не кидали», – подчеркнул Дегтярев. Министр добавил, что лично не одобряет выступления под флагом других государств, отметив, что понять таких спортсменов ему сложно.

    Ранее Дегтярев анонсировал индексацию призовых спортсменам за Олимпиаду-2026.

    Комментарии (15)
    20 марта 2026, 11:49 • Новости дня
    Орбан заявил о скором банкротстве Европы без нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива.

    Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива. Премьер подчеркнул, что в течение недели-двух ситуация станет очевидной для всех, несмотря на отрицание этой угрозы со стороны лидеров Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что стратегия европейских стран, отказывающихся от российского топлива, является безрассудной и только усугубляет энергетический кризис. Он уточнил, что без возвращения российских энергоресурсов Евросоюз окажется в крайне тяжелом положении.

    Премьер-министр также указал, что ошибочная политика Евросоюза привела к его изоляции и приближает к банкротству, поскольку ЕС не ведет диалог ни с Россией, ни с США, ни с Китаем. По словам Орбана, преодолеть энергетический кризис без сотрудничества с этими странами невозможно.

    Кроме того, Орбан подчеркнул, что Венгрии, помимо возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», необходимы гарантии со стороны Киева, чтобы подобная блокада не повторилась. На саммите ЕС венгерский премьер не услышал аргументов, которые могли бы переубедить его в необходимости этих шагов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении курса ЕС на отказ от ископаемых источников энергии и ограничении импорта СПГ из России.

    Минфин США обновил лицензию на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, введя дополнительные ограничения.

    Новый документ запрещает сделки с участием структур, связанных с Кубой, КНДР, Ираном, Крымом и новыми российскими регионами.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы из-за антироссийских решений.

    Комментарии (5)
    20 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Названа причина смерти супруги Олега Басилашвили Галины Мшанской

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Телеведущая Галина Мшанская ушла из жизни после продолжительной болезни, причиной смерти стал обширный инфаркт, о чем сообщили ее близкие.

    Причиной смерти супруги народного артиста РФ Олега Басилашвили Галины Мшанской стал обширный инфаркт. В окружении телеведущей рассказали РИА «Новости», что она долгое время чувствовала себя плохо и с начала года периодически находилась в больнице.

    «Она себя уже не очень хорошо чувствовала. С нового года была то в больнице, то дома. В результате она скончалась от обширного инфаркта», - рассказала собеседница агентства.

    Дата и место похорон Мшанской будут объявлены позже. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования Олегу Басилашвили в связи с утратой жены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущая Ленинградского телевидения Галина Мшанская ушла из жизни на 92-м году. Она много лет работала на городском телевидении и канале «Культура». Мшанская стала для зрителей проводником в мир высокого искусства.


    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский президент рассчитывает на скорый разговор с российским лидером о продолжении поставок газа по выгодным условиям.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни ожидает обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос продления газового контракта, передает ТАСС. Об этом Вучич сообщил на пресс-конференции после внеочередного заседания Совета безопасности Сербии, посвященного вопросам энергобезопасности страны на фоне событий на Ближнем Востоке.

    «Ожидаю разговор с Путиным», – отметил сербский лидер, подчеркнув, что ситуация с поставками газа крайне важна для Сербии. Вучич уточнил, что срок нынешнего контракта на поставку российского газа истекает 31 марта.

    По словам президента, он намерен «постараться получить газ по выгодной цене» и сделать все возможное, чтобы обеспечить энергетическую стабильность республики.

    Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, Сербия продлила договор о поставках российского газа до марта 2026 года.

    Позже нефтеперерабатывающий завод компании NIS в январе 2026 года возобновил переработку нефти после двухмесячного перерыва.

    Напомним, Сербия покупает газ через «Турецкий поток», и в 2025 году по этому газопроводу в Европу поставили рекордные 18 млрд кубометров газа с превышением проектной мощности второй нитки.


    Комментарии (2)
    20 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    При падении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека

    @ ГУ МЧС Московской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Падение легкомоторного самолета произошло в городском округе Коломна Московской области, сообщило областное ГУ МЧС.

    «В 15.40 (мск) в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в городском округе Коломна, улица Кирова, дом 102», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

    По предварительным данным, в результате крушения погибли два человека.

    В январе при падении вертолета в Пермском крае погибли два человека.

    В декабре на аэродроме Новинки в Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, пилот травмировал ногу.

    В ноябре в Ставропольском крае легкомоторный самолет совершил аварийную посадку.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 22:56 • Новости дня
    Минфин США внес ряд запретов в разрешение на сделки с российской нефтью

    Tекст: Антон Антонов

    США обновили лицензию на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, добавив ограничения для лиц и структур, связанных с рядом стран и российских регионов, следует из соответствующего документа минфина.

    Теперь документ запрещает проводить сделки с участием лиц и структур, связанных с Кубой, КНДР, Ираном, Крымом и новыми российскими регионами. В лицензии отмечается, что запрет касается поставок нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Остальные условия лицензии США оставили без изменений, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продавать российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта, действие лицензии ограничено 11 апреля 2026 года.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    AP: Армия России готовится к весеннему наступлению на Украине
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия готовится к возможному весеннему наступлению в зоне спецоперации на Украине, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на оценки военных аналитиков.

    По данным AP, в ближайшие месяцы внимание будет сконцентрировано на территории Донецкой народной республики, передает RT.

    Аналитики отмечают, что российские военные активно наращивают резервы и силы, ожидая подходящих погодных условий. По мнению экспертов, сейчас российская армия ведет последовательную работу по ослаблению украинской обороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО.

    Комментарии (10)
    20 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен ответила на вопрос об импорте в Евросоюз СПГ из России

    Фон дер Ляйен воздержалась от категоричных заявлений об отказе от газа из России

    Tекст: Антон Антонов

    Отвечая на вопрос о возможности импорта СПГ из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении курса на отказ от ископаемых источников энергии.

    Когда фон дер Ляйен спросили, не стоит ли ЕС возобновить импорт российского СПГ, она ответила, что в ЕС «была серьезная дискуссия», передает РИА «Новости».

    «Для нас важно, чтобы мы осуществили переход энергетического сектора на экологически чистые отечественные источники энергии», – сказала глава ЕК

    Однако она не стала повторять прежние категоричные заявления о полном отказе Евросоюза от российского ископаемого топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие Ормузского пролива привело к дефициту нефти и газа. Ситуация в Персидском заливе к середине марта 2026 года окончательно перешла в фазу структурной перестройки мирового энергетического рынка.

    Комментарии (2)
