Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ помочь США в Ормузе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент США Дональд Трамп публично назвал Организацию Североатлантического договора (НАТО) «бумажным тигром». По его словам, без участия Соединенных Штатов альянс теряет силу и не способен действовать самостоятельно, передает ТАСС.

Президент США также заявил, что европейские члены блока отказались поддержать возможную военную операцию в Ормузском проливе. «Без США НАТО является бумажным тигром!» – написал он в социальной сети Truth Social. Трамп подчеркнул: «Трусы! И мы это запомним!»

Американский лидер также отметил, что союзники не хотят принимать участие в действиях против Ирана, несмотря на то что основные военные задачи уже выполнены США. Он добавил, что европейцы продолжают жаловаться на высокие цены на нефть, но не готовы помочь разблокировать Ормузский пролив, хотя риски в этом случае якобы минимальны.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в поддержке НАТО для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Он отметил, что Соединенные Штаты самостоятельно добились военного успеха в операции против Ирана и не рассчитывают на поддержку НАТО.

Кроме того, Трамп раскритиковал премьер-министра Британии Кира Стармера за нежелание оказать военную поддержку Вашингтону в конфликте с Ираном.

Напомним, что Евросоюз 17 марта отказался помочь Соединенным Штатам с миссией в Ормузском проливе.