    20 марта 2026, 18:34 • Новости дня

    Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ помочь США в Ормузе

    Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ помочь США в Ормузе
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент подверг критике союзников по НАТО за отказ поддержать возможную военную операцию в Ормузском проливе, назвав их трусами.

    Президент США Дональд Трамп публично назвал Организацию Североатлантического договора (НАТО) «бумажным тигром». По его словам, без участия Соединенных Штатов альянс теряет силу и не способен действовать самостоятельно, передает ТАСС.

    Президент США также заявил, что европейские члены блока отказались поддержать возможную военную операцию в Ормузском проливе. «Без США НАТО является бумажным тигром!» – написал он в социальной сети Truth Social. Трамп подчеркнул: «Трусы! И мы это запомним!»

    Американский лидер также отметил, что союзники не хотят принимать участие в действиях против Ирана, несмотря на то что основные военные задачи уже выполнены США. Он добавил, что европейцы продолжают жаловаться на высокие цены на нефть, но не готовы помочь разблокировать Ормузский пролив, хотя риски в этом случае якобы минимальны.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в поддержке НАТО для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Он отметил, что Соединенные Штаты самостоятельно добились военного успеха в операции против Ирана и не рассчитывают на поддержку НАТО.

    Кроме того, Трамп раскритиковал премьер-министра Британии Кира Стармера за нежелание оказать военную поддержку Вашингтону в конфликте с Ираном.

    Напомним, что Евросоюз 17 марта отказался помочь Соединенным Штатам с миссией в Ормузском проливе.

    20 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поможет снизить волатильность цен и укрепить энергетическую независимость региона.

    Европейская комиссия уверена, что переход на ядерную энергетику и возобновляемые источники поможет стабилизировать и снизить цены на энергию, передает «Интерфакс».

    Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции заявила: «Чем больше возобновляемых источников энергии, чем больше ядерной энергетики, тем ниже будут цены. Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Она отметила, что зависимость от импорта ископаемого топлива делает европейскую экономику уязвимой к мировым скачкам цен.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал сокращать энергетическую зависимость и инвестировать в местное производство энергии. По его словам, энергетические кризисы в Европе связаны с внешними геополитическими событиями, такими как военные действия на Украине и Ближнем Востоке. Кошта подчеркнул, что только развитие ядерной и возобновляемой энергетики с акцентом на местное производство позволит ЕС добиться энергетической независимости и снизить риски для безопасности снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Министерство внутренних дел США намерено принять меры для увеличения добычи энергоносителей на фоне роста мировых цен и цен внутри страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    19 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    Готовность обеспечить безопасность в Ормузском проливе выразили шесть стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив.

    «Выражаем нашу готовность внести свой вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив», – подчеркивается в совместном заявлении, опубликованном Даунинг-стрит, передает РИА «Новости».

    Страны отметили, что любые вмешательства в международное судоходство и нарушения глобальных энергетических цепочек несут угрозу мировой безопасности и стабильности.

    В заявлении также содержится призыв к немедленному введению моратория на атаки на объекты гражданской инфраструктуры, включая нефтегазовые объекты.

    Ранее министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что Франция готова обеспечить безопасность Ормузского пролива после деэскалации.

    Иран предложил выработать новые договоренности по Ормузскому проливу. Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщал, что после завершения конфликта власти Ирана намерены вместе с Оманом ввести новый правовой режим для судоходства в Ормузском проливе.

    20 марта 2026, 19:55 • Видео
    Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

    В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орана атакуют со всех сторон.

    20 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты

    Иранские комплексы «359» и Majid могли повредить американский истребитель F-35

    Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские комплексы ПВО «359» и AD-08 Majid способны обнаруживать и поражать истребители F-35 благодаря пассивным оптико-электронным системам и высокой скорости ракет.

    В социальных сетях появился анализ возможных систем противовоздушной обороны Ирана, способных нанести урон американскому истребителю пятого поколения F-35, пишет «Российская газета». Обсуждение связано с появлением видео, где истребитель пятого поколения был атакован неустановленной системой ПВО.

    Первоначально предполагалось, что удар нанесла ракета комплекса «358», однако эксперты отметили, что она предназначена в первую очередь для уничтожения беспилотников, небольших самолетов и вертолетов, а скорость ее не соответствует скорости, с которой был поражен F-35. Наиболее вероятными кандидатами на поражение истребителя называются ракета «359» и мобильный ЗРК AD-08 Majid.

    Ракета «359» отличается большими размерами, максимальной скоростью до 1000 км/ч, способностью сбивать цели на высотах до 9 км и дальностью до 150 км. ЗРК AD-08 Majid, смонтированный на легком автомобиле, оснащен ракетами со скоростью до 2450 км/ч, дальностью до 8 км и рабочей высотой до 6 км. Обе системы используют пассивные оптико-электронные станции обнаружения, которые не демаскируют себя при работе.

    Недостатком отмечается относительно слабая боевая часть ракет, что, согласно сообщениям Центрального командования США, позволило F-35 избежать критических повреждений и вернуться на базу.

    Корпус стражей исламской революции заявил о поражении стратегического истребителя F-35 ВВС США в небе над центральной частью страны.

    19 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США

    КСИР: Иран сбил истребитель F-35 ВВС США

    Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США
    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-35 ВВС США, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

    Инцидент произошел в небе над центральной частью страны сегодня ночью, в 2.50 по местному времени, передает ТАСС.

    «Стратегический истребитель F-35 враждебной армии США в небе Центрального Ирана сегодня в 02:50 ночи был сбит средствами передовой системы ПВО Воздушно-космических сил КСИР и получил серьезные повреждения», – сказано в заявлении КСИР, распространенном иранской гостелерадиокомпанией.

    Ранее Иран ударил ракетами по израильским НПЗ и флоту США.

    Сообщалось, что ВВС США впервые ударили по Ирану новейшими противобункерными бомбами.

    19 марта 2026, 21:17 • Новости дня
    КСИР впервые применил новейшие управляемые ракеты Nasrallah

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана задействовали новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе очередной атаки по территории Израиля.

    Иран впервые задействовал новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе очередной волны атак по Израилю, передает ТАСС. Об этом во вторник сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), уточнив, что речь идет о 65-й серии ударов.

    В заявлении КСИР говорится: «Впервые была применена система Nasrallah (усовершенствованная и управляемая [ракета] Qadr)». По данным иранской гостелерадиокомпании, система отличается повышенной точностью наведения и предназначена для поражения как наземных, так и воздушных целей.

    Использование новых ракет на фоне продолжающегося противостояния Тегерана и Тель-Авива подчеркивает рост военного потенциала КСИР и эскалацию ситуации в регионе. Официальные представители Израиля пока не прокомментировали применение данной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран задействовал управляемые боеприпасы «Хадж Касем» для поражения целей в крупных израильских городах.

    20 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    TWZ отметил живучесть ПВО Ирана после поражения F-35 ВВС США
    TWZ отметил живучесть ПВО Ирана после поражения F-35 ВВС США
    @ Lockheed Martin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребитель F-35 ВВС США совершил экстренную посадку на базе на Ближнем Востоке после сообщения о попадании с территории Ирана.

    Американский истребитель F-35A ВВС США был вынужден прекратить боевую миссию над территорией Ирана и экстренно сесть на одной из американских авиабаз на Ближнем Востоке, сообщает The War Zone.

    Представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс подтвердил изданию, что самолет находился на боевом задании, когда был вынужден сделать аварийную посадку. Он подчеркнул, что «самолет приземлился благополучно, а пилот находится в стабильном состоянии», расследование причин происшествия продолжается.

    Появились неподтвержденные сообщения и видеозапись, якобы опубликованная Корпусом стражей исламской революции (КСИР), на которой, как утверждается, видно попадание по F-35 над Ираном с помощью системы FLIR. Однако независимых подтверждений подлинности этого видео нет, и Хокинс отказался комментировать возможность поражения истребителя огнем с земли. По информации CNN, которая ссылается на неназванные источники, F-35 мог быть поражен иранским огнем.

    Ранее официально не сообщалось о случаях поражения американских самолетов иранскими средствами ПВО с начала конфликта в конце прошлого месяца. Отмечается, что три самолета F-15E ВВС США были потеряны от дружественного огня Кувейта, и нынешний инцидент также не исключает подобного сценария.

    F-35A ВВС США участвуют в операции Epic Fury, одновременно палубные F-35C Морской пехоты США действуют с авианосца USS Abraham Lincoln. Израиль также использует модифицированные F-35I Adir для боевых вылетов против Ирана. Ранее израильские военные заявляли о попытке сбить их истребитель над Ираном, которая, по их словам, не удалась благодаря действиям летчика.

    Эксперты подчеркивают, что несмотря на заявления о превосходстве в воздухе, территория Ирана насыщена мобильными средствами ПВО и переносными зенитными ракетными комплексами, что создает постоянные риски даже для малозаметных самолетов последнего поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении стратегического истребителя F-35 ВВС США средствами ПВО. Ранее иранские военные подтвердили поражение американского самолета F-15E Strike Eagle у юго-западной границы. Также власти Ирана сообщили о сбитом израильском истребителе F-35 в небе над городом Варамин.

    20 марта 2026, 08:05 • Новости дня
    Войска получили «Панцирь-С» для борьбы с ракетами ATACMS, Storm Shadow и «Фламинго»
    Войска получили «Панцирь-С» для борьбы с ракетами ATACMS, Storm Shadow и «Фламинго»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские комплексы «Панцирь-С» успешно справляются с перехватом различных ракетных угроз, включая современные крылатые ракеты типа «Фламинго», сообщили в «Ростехе».

    Комплексы «Панцирь-С» переданы в войска холдингом «Высокоточные комплексы», следует из сообщения госкорпорации «Ростех».

    Эти зенитные ракетно-пушечные системы используются для противовоздушной обороны военных объектов, административно-промышленных центров и целых районов, оставаясь одним из ключевых элементов прикрытия российского неба.

    «ЗРПК «Панцирь-С» ежедневно подтверждает свои характеристики в ходе боевой работы. Комплекс перехватывает практически всю номенклатуру средств воздушного нападения противника. На счету "Панцирей" успешное поражение самых разных беспилотников, а также баллистических ракет ATACMS, крылатых – Storm Shadow и «Фламинго», скоростных – HARM, управляемых снарядов HIMARS и других целей», – отметили в госкорпорации.

    В компании подчеркнули, что комплексы демонстрируют высокую эффективность в реальных условиях применения и способны работать по разнообразным целям, от беспилотников до высокоскоростных управляемых боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго» комплексом «Панцирь» как очень хороший сигнал.

    Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» заявил о подтверждении высокой эффективности комплекса «Панцирь» при отражении удара ракет ATACMS.

    20 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Трамп в шутку упрекнул Такаити в «сюрпризе» с Перл-Харбор
    Трамп в шутку упрекнул Такаити в «сюрпризе» с Перл-Харбор
    @ Mc2 Bruce Morgan/Us Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп в шутку обосновал решение не уведомлять союзников о начале военной операции против Ирана историческим эпизодом с внезапной бомбардировкой Японией американской базы Перл-Харбор во Вторую мировую войну.

    Американский лидер пошутил о событиях Второй мировой войны на встрече с японским премьером Санаэ Такаити, передает Washington Post.

    «Мы никому не сказали об этом, потому что хотели внезапности. Кто знает о внезапности лучше, чем Япония? Почему вы не сказали мне о Перл-Харборе?» – сыронизировал он.

    Такаити, занявшая этот пост в октябре, отреагировала на слова американского лидера сдержанно. Политик перестала улыбаться, но проигнорировала реплику об атаке, унесшей жизни более двух тысяч граждан США. Она высоко оценила усилия Трампа по достижению мира.

    Встреча проходила на фоне обострения конфликта с Ираном, куда Вашингтон надеется привлечь союзников. Трамп призывал Токио направить военные корабли в Ормузский пролив, однако японская конституция накладывает строгие ограничения на операции сил самообороны за рубежом. Большинство японских избирателей не поддерживают участие страны в этом конфликте.

    Такаити сообщила, что передала позицию Токио о необходимости скорейшей деэскалации ситуации в регионе. В ответ на просьбу о поддержке она отметила, что существуют действия, которые «можно и нельзя делать в рамках японского законодательства».

    Напомним, Такаити исключила возможность отправки военных кораблей в зону конфликта с Ираном. Трамп остро отреагировал на отказ союзников участвовать в этой военной операции. Глава Белого дома также объяснял уничтожение иранского флота желанием повеселиться.

    20 марта 2026, 08:49 • Новости дня
    США начали бомбить минные заградители Ирана для защиты Ормузского пролива
    США начали бомбить минные заградители Ирана для защиты Ормузского пролива
    @ Airman 1st Class Cole Yardley/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные сосредоточены на уничтожении десятков иранских минных заградителей, чтобы предотвратить возможное блокирование Ормузского пролива силами Тегерана, сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

    США сосредоточили усилия на нейтрализации иранских минных заградителей и быстроходных катеров, модифицированных для размещения мин, чтобы Иран не смог перекрыть Ормузский пролив, передает ТАСС.

    По данным канала ABC со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна, американская армия уже уничтожила 44 таких судна.

    В операциях задействованы самолеты, включая штурмовики A-10, которые наносят удары по морским целям. По словам Кейна, удары позволили снизить угрозу минирования ключевого транспортного маршрута.

    Телеканал ABC со ссылкой на представителя ВМС США уточнил, что два из трех американских кораблей, специализирующихся на борьбе с морскими минами и обычно базирующихся в Бахрейне, проходят техническое обслуживание в Сингапуре. Речь идет о USS Tulsa и USS Santa Barbara.

    Ранее сообщалось, что противоминные корабли США покинули Персидский залив.

    Центральное командование ВС США уничтожило 16 иранских минных заградителей вблизи Ормузского пролива.

    Организация ООН по морским вопросам опровергла наличие достоверных данных о минировании Ормузского пролива силами Ирана.

    20 марта 2026, 12:01 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о новых ударах Ирана по странам Персидского залива
    Bloomberg сообщил о новых ударах Ирана по странам Персидского залива
    @ Xinhua/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевые действия на Ближнем Востоке, продолжающиеся уже три недели, привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе.

    Иран продолжает наносить удары по арабским странам Персидского залива, несмотря на заявления Израиля о том, что он воздержится от атак по энергетической инфраструктуре Исламской республики, передает Bloomberg.

    На фоне этих событий Кувейт был вынужден остановить несколько установок на нефтеперерабатывающем заводе Аль-Ахмади после серии атак, а ОАЭ и Саудовская Аравия сообщили о перехвате ракет и дронов минувшей ночью. В Бахрейне зафиксирован пожар на складе.

    Израиль заявил, что нанес удары по инфраструктуре по всему Ирану, в том числе и в Тегеране, после чего Иран запустил новую волну ракетных атак. За три недели вооруженного конфликта в регионе погибли более 4,2 тыс. человек. Перевалка нефти и СПГ через Ормузский пролив практически остановилась – через этот стратегический коридор проходит около пятой части мировых поставок энергоносителей.

    Несмотря на то, что интенсивность атак Ирана на ключевые энергетические объекты снизилась примерно на 81% по сравнению с максимальными значениями в начале марта, угроза стабильности поставок сохраняется. Катар сообщил, что почти пятая часть производства СПГ выведена из строя на срок до пяти лет, а ущерб крупнейшему в мире заводу по экспорту газа оценивается примерно в 20 млрд долларов в год.

    После удара Израиля по крупнейшему газовому месторождению Ирана Трамп публично обратился к Нетаньяху со словами: «Я сказал ему: «не делай этого». И он не будет этого делать». Нетаньяху в свою очередь заявил, что Израиль будет помогать США в открытии Ормузского пролива для судоходства и спрогнозировал более скорое завершение войны, чем ожидалось, что частично успокоило рынки.

    На этом фоне Пентагон запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере 200 млрд долларов для ведения войны, а администрация Трампа утвердила сделки по продаже вооружений на сумму 23 млрд долларов для ОАЭ, Кувейта и Иордании. Между тем Иран утверждает, что его ПВО серьезно повредила американский истребитель F-35, который затем совершил аварийную посадку, однако пилот остался жив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным The Wall Street Journal война США и Израиля против Ирана перешла в новую фазу с усилением атак на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива. Израильские ВВС нанесли удар по газоперерабатывающему заводу на месторождении Южный Парс в юго-западном Иране. Командование США заявило о круглосуточных ударах по Ирану и об уничтожении семнадцати иранских военных кораблей в Персидском заливе и Ормузском проливе.

    19 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    Нетаньяху заверил в непричастности США к ударам по газовым объектам в Иране
    Нетаньяху заверил в непричастности США к ударам по газовым объектам в Иране
    @ Shang Hao/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС самостоятельно совершили удары по газовым объектам в Иране, США непричастны к этим атакам, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «Я приведу два факта. Во-первых, Израиль действовал в одиночку против газового комплекса Ассалуйе», – приводит слова Израиля РИА «Новости».

    Нетаньяху также отметил, что Израиль принял решение воздержаться от дальнейших атак после соответствующего призыва со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль атаковал иранские объекты нефтегазовой промышленности Ассалуйе (Эселуйе) и Южный Парс. В ответ Иран нанес удар по СПГ-заводу в Катаре. США заявили, что не были заранее проинформированы о планах Израиля. Вашингтон пообещал, что Израиль воздержится от новых ударов по Южному Парсу, если Иран прекратит атаки на Катар.

    20 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Посол Израиля отказался общаться со СМИ после вызова в МИД России

    Посол Израиля отказался общаться с прессой после вызова в МИД России

    Посол Израиля отказался общаться со СМИ после вызова в МИД России
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с ракетной атакой израильских ВВС на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT.

    Посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России после ракетной атаки израильских ВВС на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT, передает ТАСС.

    Дипломат прибыл на Смоленскую площадь, однако отказался комментировать ситуацию и заявил журналистам: «Не хочу опоздать на встречу». Позже он покинул здание МИД России без комментариев.

    Ранее в МИД объявили, что послу Израиля будет донесена позиция Москвы по поводу произошедшего инцидента. В ведомстве подчеркнули, что атака рассматривается как «грубое нарушение норм международного права».

    Группа журналистов подверглась атаке Израиля на юге Ливана, несмотря на наличие опознавательных жилетов с надписью «Пресса».

    Глава бюро телеканала RT Стив Суини и оператор его съемочной группы получили ранения в результате израильской атаки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по журналистам RT в Ливане неслучайным.

    19 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей

    Каллас на саммите ЕС сравнила войну на Ближнем Востоке с историей любви

    Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе саммита ЕС глава евродипломатии Кая Каллас сравнила военную кампанию на Ближнем Востоке с историей любви, в которую легко втянуться, но трудно найти выход, сообщило издание Politico.

    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в ходе саммита Европейского союза сравнила войну на Ближнем Востоке с историей любви, передает ТАСС со ссылкой на публикацию издания Politico.

    «Начать войну – это как с любовной историей. В нее легко втянуться, но трудно выбраться», – приводит издание прямую речь Каллас.

    По данным Politico, таким образом Каллас объяснила, почему страны ЕС не готовы поддержать военную кампанию США, несмотря на заинтересованность в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Она подчеркнула, что этот конфликт может оказаться более затяжным и сложным, чем кажется на первый взгляд.

    В своем выступлении Каллас также отметила, что у ЕС нет планов расширять полномочия военно-морской миссии Aspides, действующей в Красном море, на Ормузский пролив. Это решение было официально озвучено главами МИД стран ЕС 16 марта на встрече в Брюсселе.

    В настоящее время в миссии Aspides участвуют четыре военных корабля, которые предоставили две из 27 стран ЕС – Греция и Италия.

    Ранее Кая Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что сейчас самое время начать пить из-за непростой ситуации в мире.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы Евросоюза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выражала опасения за будущее Евросоюза из-за безграмотности Каи Каллас.

    19 марта 2026, 21:33 • Новости дня
    Демократы решили помешать выпуску золотого доллара с изображением Трампа
    Демократы решили помешать выпуску золотого доллара с изображением Трампа
    @ US Commission of Fine Arts

    Федеральная комиссия по искусству США будет решать вопрос о выпуске памятной золотой монеты с изображением президента Дональда Трампа. Демократы уже назвали идею «глубоко неподобающей и потенциально незаконной».

    Как пишет The Washington Post, предлагается выпустить 24-каратную золотую монету с изображением Трампа, опирающегося на стол на кулаках. Такую фотографию сделал главный фотограф Белого дома, сейчас она экспонируется в Национальной портретной галерее Смитсоновского института. Подобные монеты обычно продаются за несколько тысяч долларов.

    Комиссия по изящным искусствам, состоящая из назначенцев Трампа, ранее уже поддержала проекты его администрации, включая единогласное одобрение строительства бального зала в Белом доме.

    Однако новая монета должна получить еще ряд согласований. Двухпартийная комиссия по монетам и чеканке уже отказалась рассматривать золотую монету, считая изображение действующего президента на валюте нарушением демократических норм. «Они могут уволить нас всех. Они могут заменить всех нас, чтобы выпустить эту монету … но в комиссии работают люди высокого уровня, они разбираются в нумизматике, знают историю и понимают, что это неправильно», – говорит демократ Дональд Скаринчи. Ему вторит сенатор-демократ Джефф Меркли, который заявил: «Монархи и диктаторы помещают свои лица на монеты, а не лидеры демократии».

    Ранее газета Financial Times рассказала о несостоявшемся подарке Зеленского для Трампа.

    20 марта 2026, 04:26 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о новых ударах по инфраструктуре в Тегеране
    ЦАХАЛ сообщил о новых ударах по инфраструктуре в Тегеране
    @ Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля начала наносить новые удары по иранской инфраструктуре в Тегеране, сообщил ЦАХАЛ.

    «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала волну ударов по инфраструктуре... в Тегеране», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Также ЦАХАЛ заявил о новом ракетном обстреле с территории Ирана. Военные подчеркнули, что системы противоракетной обороны работают «для перехвата угроз», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на удар по иранскому газовому месторождению Южный Парс Иран атаковал СПГ-завод в Катаре. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль принял решение воздержаться от дальнейших атак по газовым объектам после соответствующего призыва со стороны США.

