Сферум запустил профессиональное сообщество педагогов «Пульс образования»

Tекст: Елизавета Шишкова

Сферум запустил профессиональное сообщество «Пульс образования» для педагогов школ, колледжей и воспитателей детских садов со всей России, передает VK. Сообщество станет площадкой для объединения активных и заинтересованных специалистов, которые хотят вместе работать над развитием образовательной системы страны.

Участники «Пульса образования» смогут посещать уникальные закрытые мероприятия, встречи с экспертами по педагогике, психологии, цифровым навыкам и развитию личного бренда. Также для них будут организованы стратегические сессии в ведущих образовательных центрах России, где возможно сотрудничество с разработчиками Сферума в создании новых цифровых сервисов.

Вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов отметил: «В этом году Сферуму исполняется пять лет. Мы большое внимание уделяли общению с педагогами, методистами, классными руководителями, завучами и директорами школ. За это время вокруг задач цифровизации образования сложилось неформальное комьюнити вовлеченных профессионалов. В юбилейный год для Сферума мы приняли решение, что сообщество пора вывести на новый уровень и придать ему официальный статус. С удовольствием приглашаем заинтересованных педагогов присоединиться к «Пульсу образования».

В рамках сообщества предусмотрен обмен опытом между коллегами из разных регионов и совместная работа над актуальными педагогическими вопросами. Самые активные участники смогут принять участие в финале ежегодной премии «Лидер Сферума» за вклад в развитие цифровых образовательных сервисов.