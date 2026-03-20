    Как иранской ПВО удалось достать американский F-35
    Франция задержала в Средиземном море танкер из Мурманска
    Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты
    Лукашенко сообщил о готовности продать США калийный рудник
    Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по конституции Казахстана
    Орбан заявил о грядущем затяжном энергетическом кризисе в мире
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии
    Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ помочь США в Ормузе
    20 марта 2026, 17:16 • Новости дня

    Умер Чак Норрис

    @ Dan Wozniak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Американский актер, чемпион по боевым искусствам и звезда культового сериала «Уокер, техасский рейнджер» Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его семья.

    Как пишет Variety, актер был госпитализирован в четверг на Гавайях, а умер утром в пятницу. «Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства втайне, знайте, что он был в окружении семьи и ушел с миром», – говорится в заявлении семьи артиста.

    «Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас – преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи. Он жил с верой, целью и неизменной преданностью тем, кого любил», – отмечается в сообщении.

    Чак Норрис был не только популярным актером, но и признанным мастером единоборств. Он обладал черными поясами в дзюдо, бразильском джиу-джитсу, карате, тхэквондо и других дисциплинах, а также разработал собственный стиль – Чун Кук До.

    Широкую известность ему принесла роль в фильме «Путь дракона», где он снялся вместе с Брюсом Ли. Позднее он стал одной из главных звезд боевиков 1970–1980-х годов, сыграв в таких картинах, как «Отряд “Дельта”», «Без вести пропавшие», «Одинокий волк Маккуэйд» и «Код молчания».

    В 1990-х Норрис успешно перешел на телевидение, где исполнил главную роль в сериале «Уокер, техасский рейнджер», который выходил с 1993 по 2001 год и закрепил за ним статус одного из символов американского экшена.

    В последние годы актер стал героем интернет-мемов, в которых ему приписывались сверхчеловеческие способности. Он также участвовал в рекламе спортивного оборудования и активно высказывался по политическим вопросам, придерживаясь консервативных взглядов.

    Чак Норрис был дважды женат. У него остались супруга Джина О’Келли, пятеро детей и внуки.

    20 марта 2026, 14:21 • Новости дня
    Васильев: «Единая Россия» – законодательная опора президента в парламенте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Фракция «Единая Россия» в Госдуме реализовала ряд инициатив по поддержке семей, пенсионеров, участников спецоперации и развитию инфраструктуры регионов, заявил заместитель секретаря генсовета партии, руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев.

    Владимир Васильев заявил, что фракция «Единой России» стала законодательной опорой президента в парламенте и реализует поручения главы государства по итогам съездов, посланий, заседаний Госсоветов и прямых линий, говорится в сообщении на сайте партии.

    Васильев отметил, что «Единая Россия» обеспечила продление до 2030 года материнского капитала, льготной семейной ипотеки и выплат на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. Вдвое увеличился размер пособий для беременных студенток и налоговый вычет на второго и последующих детей. В федеральном бюджете закреплено единое пособие на каждого ребенка, которое получают около 10 млн детей, а также сохранены выплаты многодетным семьям и пособия по уходу за ребенком до полутора лет в случае раннего выхода матери на работу. Звание «Мать-героиня» приравнено к «Герою Труда», что позволило 118 женщинам получать ежемесячно 72 тыс. рублей.

    По словам Васильева, фракция внесла поправки для увеличения минимального размера оплаты труда до 27 тыс. рублей и с 1 января обеспечила индексацию пенсий работающим пенсионерам. Пенсионеры, по мнению парламентария, помогут молодежи с профессиональной ориентацией, сохраняя возрастной потенциал общества.

    «Единая Россия» упростила оформление социального контракта через Госуслуги, чем воспользовались 1,4 млн человек. Вдвое увеличено страховое покрытие для участников негосударственных пенсионных фондов до 2,8 млн рублей, что защитило накопления 6 млн граждан.

    С 2022 года приняты 157 законов для поддержки участников спецоперации и их семей. По инициативе председателя партии Дмитрия Медведева модернизируются сельские отделения «Почты России» – на это выделено 5 млрд рублей. Кроме того, в федеральном бюджете предусмотрены средства на списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам, что позволило направить 200 млрд рублей ежегодно на инфраструктурные проекты и снизить долговую нагрузку регионов.

    Также в 12 регионах проводится эксперимент по поступлению в колледжи на основе двух экзаменов вместо четырех для девятиклассников. Васильев рассказал, что в Вышнем Волочке за короткое время удалось подготовить специалистов для нового производства, а для молодежи созданы высокооплачиваемые рабочие места.

    20 марта 2026, 11:22 • Новости дня
    США запретили Кубе получать российскую нефть

    Минфин США включил Кубу в список ограничений на российскую нефть

    @ Jiang Biao/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Куба добавлена в список стран, которым запрещено принимать российскую нефть, после того как танкер с 700 тыс. баррелей топлива направился к острову, следует из обновленной лицензии Минфина.

    В специальном документе Куба добавлена в перечень стран, которым запрещены любые сделки по продаже, доставке или выгрузке российской нефти и нефтепродуктов. В этот же список вошли Иран, КНДР и освобожденные территории Украины, передает Bloomberg.

    Обновление лицензии связано с сообщениями о том, что российский танкер с 700 тыс. баррелей нефти, по данным Kpler Ltd., может прибыть на Кубу уже к концу месяца. Остров находится под санкциями США с конца 1950-х годов, а последние ограничения были усилены в последние месяцы администрацией американского лидера.

    Цель изменений – снизить давление на мировые нефтяные рынки на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ранее глава Минфина Скотт Бессент заявлял, что США могут снять часть санкций на иранскую нефть, которая уже находится в пути. В Минфине США пока не прокомментировали новые меры.

    Ранее Минфин США внес ряд запретов в разрешение на сделки с российской нефтью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продавать российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта, действие лицензии ограничено 11 апреля 2026 года.

    20 марта 2026, 19:55 • Видео
    Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

    В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орана атакуют со всех сторон.

    20 марта 2026, 09:25 • Новости дня
    Японская Makita отсудила у Веры Пирожок 300 млн рублей

    Японская Makita отсудила у Веры Пирожок 300 млн рублей за торговлю контрафактом на Ozon

    @ IMAGO/Manfred Segerer/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Арбитражный суд Москвы обязал предпринимательницу из Удмуртии выплатить японской корпорации Makita Corporation гигантскую компенсацию за торговлю нелегальным инструментом.

    Японский производитель электроинструментов добился внушительной компенсации от индивидуального предпринимателя Веры Пирожок, передает РИА «Новости».

    Выяснилось, что женщина продавала на площадке Ozon товары с логотипом компании, имеющие явные признаки контрафакта.

    «На информационной табличке (шильдике): отсутствует знак сертификации таможенного союза EAC... отсутствует дата изготовления и серийный номер инструмента», – отмечается в судебном акте.

    Размер выплаты рассчитали как двукратную стоимость реализованного товара. С 2023 года ответчица продала около 39 тыс. единиц продукции по средней цене 9 тыс. рублей. Итоговая сумма претензий превышала 687 млн, однако истец добровольно снизил требования до 300 млн рублей.

    Ранее ФТС выявила на складах маркетплейсов более 7,5 тыс. незаконно ввезенных электроинструментов.

    20 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поможет снизить волатильность цен и укрепить энергетическую независимость региона.

    Европейская комиссия уверена, что переход на ядерную энергетику и возобновляемые источники поможет стабилизировать и снизить цены на энергию, передает «Интерфакс».

    Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции заявила: «Чем больше возобновляемых источников энергии, чем больше ядерной энергетики, тем ниже будут цены. Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Она отметила, что зависимость от импорта ископаемого топлива делает европейскую экономику уязвимой к мировым скачкам цен.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал сокращать энергетическую зависимость и инвестировать в местное производство энергии. По его словам, энергетические кризисы в Европе связаны с внешними геополитическими событиями, такими как военные действия на Украине и Ближнем Востоке. Кошта подчеркнул, что только развитие ядерной и возобновляемой энергетики с акцентом на местное производство позволит ЕС добиться энергетической независимости и снизить риски для безопасности снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Министерство внутренних дел США намерено принять меры для увеличения добычи энергоносителей на фоне роста мировых цен и цен внутри страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    19 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    Готовность обеспечить безопасность в Ормузском проливе выразили шесть стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив.

    «Выражаем нашу готовность внести свой вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив», – подчеркивается в совместном заявлении, опубликованном Даунинг-стрит, передает РИА «Новости».

    Страны отметили, что любые вмешательства в международное судоходство и нарушения глобальных энергетических цепочек несут угрозу мировой безопасности и стабильности.

    В заявлении также содержится призыв к немедленному введению моратория на атаки на объекты гражданской инфраструктуры, включая нефтегазовые объекты.

    Ранее министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что Франция готова обеспечить безопасность Ормузского пролива после деэскалации.

    Иран предложил выработать новые договоренности по Ормузскому проливу. Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщал, что после завершения конфликта власти Ирана намерены вместе с Оманом ввести новый правовой режим для судоходства в Ормузском проливе.

    20 марта 2026, 15:08 • Новости дня
    Франция задержала в Средиземном море танкер из Мурманска
    Франция задержала в Средиземном море танкер из Мурманска
    @ Prefecture maritime de la Mediterranee/Etat Major des Armees/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французские военные задержали нефтяной танкер Deyna под флагом Мозамбика, следовавший из Мурманска.

    Операция по задержанию судна состоялась 20 марта в западной части Средиземного моря, сообщила в соцсетях морская префектура Средиземного моря, передает ТАСС.

    «20 марта 2026 года силы ВМС Франции провели операцию в открытом море, в западной части Средиземного моря, в отношении нефтяного танкера Deyna, шедшего под флагом Мозамбика и следовавшего из Мурманска», – говорится в публикации.

    О задержании также сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В январе французские военные провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага.

    19 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Риски, связанные с энергетической политикой Еврокомиссии, начинают воплощаться, что отражается на перспективах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА «Новости». Дмитриев заявил, что для руководителя Еврокомиссии «наступает зима», имея в виду последствия ее решений в энергетической сфере.

    По словам Дмитриева, «для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью». Он отметил, что политика фон дер Ляйен привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.

    Дмитриев подчеркнул, что ошибки руководства Еврокомиссии уже оказывают влияние на экономику и энергобезопасность стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена газа на европейской бирже превысила 850 долларов за тысячу кубометров впервые с января 2023 года.

    Европейские страны ранее достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    19 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Британский генерал назвал Герасимова «отлитым из железа»

    Британский генерал Ширрефф назвал Герасимова «отлитым из железа»

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф назвал главу российского Генштаба Валерия Герасимова «жестким мужиком, отлитым из железа».

    Британский генерал Ричард Ширрефф, ранее занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе, в интервью русской службе Би-би-си поделился впечатлениями о главе российского Генштаба Валерии Герасимове, передает RT.

    «Он жесткий мужик. Такой, будто отлитый из железа, какими обычно и бывают советские генералы. Абсолютное воплощение старой советской и российской военной школы», – отметил Ширрефф.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил об освобождении российскими войсками 12 населенных пунктов за две недели марта.

    Президент Владимир Путин наградил Валерия Герасимова орденом Мужества за отвагу и самоотверженность.

    20 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты

    Иранские комплексы «359» и Majid могли повредить американский истребитель F-35

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские комплексы ПВО «359» и AD-08 Majid способны обнаруживать и поражать истребители F-35 благодаря пассивным оптико-электронным системам и высокой скорости ракет.

    В социальных сетях появился анализ возможных систем противовоздушной обороны Ирана, способных нанести урон американскому истребителю пятого поколения F-35, пишет «Российская газета». Обсуждение связано с появлением видео, где истребитель пятого поколения был атакован неустановленной системой ПВО.

    Первоначально предполагалось, что удар нанесла ракета комплекса «358», однако эксперты отметили, что она предназначена в первую очередь для уничтожения беспилотников, небольших самолетов и вертолетов, а скорость ее не соответствует скорости, с которой был поражен F-35. Наиболее вероятными кандидатами на поражение истребителя называются ракета «359» и мобильный ЗРК AD-08 Majid.

    Ракета «359» отличается большими размерами, максимальной скоростью до 1000 км/ч, способностью сбивать цели на высотах до 9 км и дальностью до 150 км. ЗРК AD-08 Majid, смонтированный на легком автомобиле, оснащен ракетами со скоростью до 2450 км/ч, дальностью до 8 км и рабочей высотой до 6 км. Обе системы используют пассивные оптико-электронные станции обнаружения, которые не демаскируют себя при работе.

    Недостатком отмечается относительно слабая боевая часть ракет, что, согласно сообщениям Центрального командования США, позволило F-35 избежать критических повреждений и вернуться на базу.

    Корпус стражей исламской революции заявил о поражении стратегического истребителя F-35 ВВС США в небе над центральной частью страны.

    19 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США

    КСИР: Иран сбил истребитель F-35 ВВС США

    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-35 ВВС США, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

    Инцидент произошел в небе над центральной частью страны сегодня ночью, в 2.50 по местному времени, передает ТАСС.

    «Стратегический истребитель F-35 враждебной армии США в небе Центрального Ирана сегодня в 02:50 ночи был сбит средствами передовой системы ПВО Воздушно-космических сил КСИР и получил серьезные повреждения», – сказано в заявлении КСИР, распространенном иранской гостелерадиокомпанией.

    Ранее Иран ударил ракетами по израильским НПЗ и флоту США.

    Сообщалось, что ВВС США впервые ударили по Ирану новейшими противобункерными бомбами.

    20 марта 2026, 12:19 • Новости дня
    Подполье сообщило об автобусах с трупами военных ВСУ в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Николаев привезли два автобуса с телами погибших и поступили раненые после ночного удара по учебным объектам близ Снигиревки в Николаевской области, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    По словам Николаева, одной из целей ночного удара по территории Украины стали полигон и узел связи возле Снигиревки в Николаевской области. На полигоне находились мобилизованные, а на узле связи – дежурная смена, передает «Российская газета».

    Утром в Николаев из Снигиревки прибыли два автобуса с табличками «Груз 200», в городскую больницу моряков поступили новые раненые, несмотря на то, что официально учреждение не функционирует с 2022 года.

    В регионе размещается множество учебных баз, где готовят кадры для ВСУ, поэтому удары по этим объектам происходят регулярно.

    В ночь на 11 марта, по данным источника, беспилотники «Герань» атаковали пансионат у Тилигульского лимана, где размещался украинский спецназ, прошедший подготовку у британских инструкторов, а также лагерь 36-й бригады морской пехоты. Тогда также фиксировалась перевозка погибших автобусами, а военную технику вывозили на ремонт в Николаев трейлерами и эвакуаторами.

    Ранее в ходе атаки «Гераней» на город и порт Измаил в Одесской области одной из целей стала баржа с военным грузом из Румынии. Баржа под разгрузкой получила попадание, но не была уничтожена.

    20 марта 2026, 08:29 • Новости дня
    Россия подготовила меры против мировых контейнерных гигантов

    Власти России разработали меры против доступа мировых контейнерных операторов

    Tекст: Вера Басилая

    На российском рынке планируется ввести новые условия для возвращения иностранных контейнерных операторов, включая жесткие требования к регистрации и структуре собственности.

    Российские власти разработали проект указа, который предусматривает комплекс ограничительных мер для мировых операторов морских контейнерных линий, ранее покинувших страну. Согласно документу, компании из недружественных стран смогут осуществлять регулярные контейнерные перевозки через российские порты только при одновременном выполнении ряда требований, пишет «Коммерсантъ».

    В частности, судовладелец, перевозчик и оператор должны быть зарегистрированы по российскому законодательству, а доля российского участника в компании должна превышать 50%. Также требуется, чтобы перевозчики в первую очередь обслуживали санкционные грузы и клиентов, а страхование судов осуществлялось российскими страховщиками или перестрахование происходило в России. Дополнительно компании должны согласиться на рассмотрение споров в российских судах.

    Газета отмечает, что суда на маршруте должны находиться в собственности оператора, а сама перевозка – выполняться исключительно собственными судами от страны происхождения до России или обратно. Операторы не должны быть связаны с компаниями из специального перечня, куда вошли Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, BREB, Samskip, OOCL, X-Press Container Line (UK) Limited, KMTC, HMM и ONE. Крупнейший мировой перевозчик MSC в этот список не включен.

    В Минтрансе на запрос журналистов не ответили. Ранее российские власти неоднократно подчеркивали, что возвращающиеся западные компании не получат преференций и будут работать на общих условиях. Первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что при отсутствии подписанных опционов на обратный выкуп возвращение иностранных компаний будет происходить «с чистого поля».

    Глава Минфина Денис Мантуров заявил о необходимости защиты рынка при возвращении иностранных компаний.

    19 марта 2026, 21:17 • Новости дня
    КСИР впервые применил новейшие управляемые ракеты Nasrallah

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана задействовали новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе очередной атаки по территории Израиля.

    Иран впервые задействовал новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе очередной волны атак по Израилю, передает ТАСС. Об этом во вторник сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), уточнив, что речь идет о 65-й серии ударов.

    В заявлении КСИР говорится: «Впервые была применена система Nasrallah (усовершенствованная и управляемая [ракета] Qadr)». По данным иранской гостелерадиокомпании, система отличается повышенной точностью наведения и предназначена для поражения как наземных, так и воздушных целей.

    Использование новых ракет на фоне продолжающегося противостояния Тегерана и Тель-Авива подчеркивает рост военного потенциала КСИР и эскалацию ситуации в регионе. Официальные представители Израиля пока не прокомментировали применение данной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран задействовал управляемые боеприпасы «Хадж Касем» для поражения целей в крупных израильских городах.

    20 марта 2026, 05:46 • Новости дня
    Минздрав назвал возраст репродуктивного здоровья мужчин

    Минздрав: Возраст репродуктивного здоровья мужчин составляет 18-49 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Возрастной диапазон репродуктивного здоровья мужчин определен как 18-49 лет, следует из методических рекомендаций по диспансеризации граждан репродуктивного возраста, утвержденным министерством здравоохранения России.

    «С учетом возрастной структуры отцовства в России целесообразным видится определить возвратной диапазон репродуктивного здоровья мужчин 18-49 лет», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    При этом подчеркивается, что физиологическая способность к зачатию у мужчин сохраняется на протяжении всей жизни после полового созревания. В рекомендациях уточняется, что вероятность успешного зачатия с каждым годом снижается, несмотря на сохранение способности к зачатию даже в пожилом возрасте.

    В частности, шанс рождения живого ребенка у мужчин старше 35 лет в два раза ниже, чем у более молодых, даже при использовании ЭКО. Кроме того, дети, рожденные от возрастных отцов, демонстрируют худшие показатели здоровья.

    В документе также отмечается важность активной и многоступенчатой профилактической работы системы здравоохранения, поскольку мужское бесплодие часто выявляется у мужчин без явных жалоб со стороны репродуктивной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Минздрава подготовили документ с советами по сохранению репродуктивного здоровья. Ведомство разработало методические рекомендации по диспансеризации граждан репродуктивного возраста. В документе подчеркивается необходимость информирования женщин о том, что оптимальный период для рождения детей – с восемнадцати до 35 лет.

    20 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: Зеленский сорвал усилия лидеров ЕС убедить Орбана одобрить кредит Украине
    Politico: Зеленский сорвал усилия лидеров ЕС убедить Орбана одобрить кредит Украине
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские лидеры не смогли убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить кредит Украине, несмотря на давление и попытки компромисса, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заблокировал одобрение кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро, несмотря на давление большинства лидеров Евросоюза. Обсуждение проходило на саммите Европейского совета в Брюсселе, где Орбан оказался в изоляции, а главы государств разделились на тех, кто пытался убедить венгерского лидера жесткой критикой, и тех, кто выбрал мягкий подход.

    Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Никто не может шантажировать Европейский совет, никто не может шантажировать европейские институты. То, что делает Венгрия, – абсолютно неприемлемо». Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что отказ Орбана нарушает фундаментальные принципы сотрудничества и подрывает доверие между странами ЕС.

    Венгерский премьер отказался выполнять обещание, данное в декабре, и связал кредит для Украины с восстановлением нефтепровода «Дружба», поврежденного в январе российским дроном. Орбан заявил, что благодаря его позиции «санкции против Венгрии были сняты», и он «защитил интересы страны». В то же время, по информации Кошты, трубопровод подвергался атакам 23 раза с начала спецоперации на Украине.

    Попытки лидеров Италии и Бельгии уговорить Орбана мягким тоном не принесли результата, а выступление Владимира Зеленского по видеосвязи только усугубило атмосферу. По словам участников встречи, украинский президент занял жесткую позицию, не идя на уступки по ремонту «Дружбы», что привело к прекращению обсуждения через 90 минут.

    Следующий саммит ЕС по этому вопросу пройдет после выборов в Венгрии 12 апреля. Если Орбан проиграет, его преемник может снять вето ради получения европейских средств. Если же он останется у власти и продолжит блокировать решение, на встрече в Кипре в конце апреля могут быть рассмотрены меры против Венгрии – от заморозки финансирования до ограничения ее прав в ЕС.

    В пятницу Орбан заявил, что Венгрия юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине в 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «так или иначе» согласует кредит Киеву на 90 млрд евро. Шведский премьер Ульф Кристерссон заверил, что несмотря на блокировку со стороны Венгрии, кредит Украине будет предоставлен.

