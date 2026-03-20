Лукашенко похвалил решение Пугачевой стать матерью в 64 года

Tекст: Валерия Городецкая

Президент отметил, что в вопросах экстракорпорального оплодотворения важно опираться на желание женщины стать матерью, а любые ограничения не должны мешать этому процессу, передает БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что морально-нравственные принципы в этой сфере не должны исходить «от кого попало», ведь желание женщины иметь ребенка – это святое. «Какие морально-нравственные принципы? От кого они исходят? Женщина хочет иметь ребенка. Это святая, значит, женщина. Если не можем естественным образом – я в общем говорю про мужиков, – всячески надо как-то помогать», – заявил глава государства.

Комментируя ситуацию с Пугачевой, президент напомнил, что певица подверглась критике, однако он считает ее поступок достойным. По словам Лукашенко, главное – чтобы дети были здоровыми, и неважно, каким образом женщина становится матерью. «И тут от церкви до последнего человека начали костылять ее. А я говорю: какая молодец. И детки, говорят, хорошие. Это главное. Пусть рожает как угодно, но чтобы были хорошие дети», – сказал он.

В рамках обсуждения проекта указа Лукашенко поддержал идею предоставить женщинам бесплатный доступ к процедуре ЭКО с использованием собственных эмбрионов, хранящихся в частных центрах, как в Белоруссии, так и за её пределами. Президент отметил, что не имеет значения, где хранятся эмбрионы: «Да хоть на Луне пусть хранит. Это дело женщины. Пусть она определяется, как ей быть и что делать».

Лукашенко подчеркнул необходимость применения самых передовых технологий в сфере репродуктивной медицины и пообещал, что государство обеспечит финансирование этих инициатив. «Деньги за мной», – подчеркнул президент.

