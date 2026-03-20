Ветераны СВО подали более 800 заявок на чемпионат «Абилимпикс»

Tекст: Елизавета Шишкова

Региональные этапы чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» проходят по всей России среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Ветераны СВО подали более 800 заявок, чтобы проявить себя в различных профессиональных компетенциях в категории «специалисты», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила: «Чемпионат дает нашим защитникам возможность получать новые профессиональные навыки, осваивать востребованные специальности, проявлять способности и таланты. Несмотря на ограничения по здоровью, герои стремятся приносить пользу обществу и полноценно реализовывать себя. «Абилимпикс» – это ориентир и источник вдохновения для ветеранов».

Всего для участников открыто 138 региональных и 50 основных компетенций, в которых они соревнуются в рамках отборочного этапа национального чемпионата. В каждом регионе организована наставническая поддержка, которая помогает участникам подготовиться и раскрыть свой потенциал.

Ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников отметил, что «Абилимпикс» – это эффективный механизм поддержки людей с ограничениями по здоровью, открывающий новые профессиональные горизонты. По его словам, к движению присоединились более трех тысяч работодателей, и 93% участников находят работу после соревнований.

В июне в Казани состоится специальный чемпионат для участников СВО с инвалидностью, где герои смогут соревноваться в 21 основной компетенции, включая адаптивную физическую культуру, санитарно-технические работы, первую помощь, робототехнику, исполнительское мастерство, операторское и поварское дело.

Участник СВО из Петербурга Дементий Лебедев поделился впечатлениями: «Участие в «Абилимпиксе» стало хорошей возможностью проявить себя. Я получил ценный опыт и понял, куда двигаться дальше. Приобрел личные и профессиональные знакомства. Заняв второе место в компетенции «Туризм», почувствовал уверенность в своих силах. Планирую продолжать активное участие в конкурсах и мероприятиях подобного уровня, развивать навыки и углубляться в изучение новых направлений. Благодарю фонд «Защитники Отечества» за приглашение, помощь и поддержку».

Впервые чемпионат для участников СВО прошел в Казани в июле 2025 года, объединив более 400 человек. Лауреаты продемонстрировали свои навыки на финале национального чемпионата в Москве. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства просвещения России.