Путин учредил День военно-политических органов в армии

Путин встал на колено при награждении паралимпийца Голубкова в Кремле

Tекст: Антон Антонов

В Кремле Путин вручил государственные награды победителям и призерам ХIV Паралимпийских зимних игр 2026 года, сообщается на сайте Кремля.

«Вы не просто показали высочайший класс. Ваше участие в Играх – думаю, что со мной многие согласятся, – стало одной из самых ярких страниц вообще в истории мирового паралимпийского спорта», – сказал Путин, обращаясь к паралимпийцам.



«Победными стали Игры и для Ивана Юрьевича Голубкова – он дважды доказал свое безусловное лидерство в лыжных гонках сидя. И мы все знаем, что Иван Юрьевич во всеуслышание заявил, что эти победы он посвящает России, своей стране», – сказал Путин.

Голубков на церемонии награждения выразил благодарность президенту России за поддержку паралимпийцев. «Когда я выиграл эту медаль, я посвятил эту медаль вам и всей нашей большой стране», – приводит слова Голубкова РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, лыжник Голубков был награжден орденом Дружбы. Также эту награду получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина и ведущий спортсмен Сергей Синякин.

Российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. В этом году российские паралимпийцы впервые за 12 лет выступали с национальной символикой. Голубков завоевал две золотые медали, победив в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 километров.

