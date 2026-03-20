  Собянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА при подлете к Москве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как иранской ПВО удалось достать американский F-35
    Умер Чак Норрис
    Франция задержала в Средиземном море танкер из Мурманска
    Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты
    Лукашенко сообщил о готовности продать США калийный рудник
    Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по конституции Казахстана
    Орбан заявил о грядущем затяжном энергетическом кризисе в мире
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии
    Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ помочь США в Ормузе
    20 марта 2026, 17:18 • Новости дня

    Путин учредил День военно-политических органов в армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России появился новый профессиональный праздник - День военно-политических органов в армии, он будет отмечаться каждый год 15 мая, говорится в указе главы государства.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового профессионального праздника для военно-политических органов Вооруженных сил. Он опубликован на официальном портале правовых актов.

    В документе указано: «Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День военно-политических органов и отмечать его 15 мая».

    День военно-политических органов теперь будет отмечаться ежегодно, начиная с текущего года. Эта дата станет официальным праздником для соответствующих подразделений российской армии.

    Ранее Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил. До этого президент подписал указ об учреждении Дня военной полиции в Вооруженных силах. А 17 декабря по указу главы государства теперь отмечается как День российской фельдъегерской связи.


    20 марта 2026, 08:05 • Новости дня
    Войска получили «Панцирь-С» для борьбы с ракетами ATACMS, Storm Shadow и «Фламинго»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские комплексы «Панцирь-С» успешно справляются с перехватом различных ракетных угроз, включая современные крылатые ракеты типа «Фламинго», сообщили в «Ростехе».

    Комплексы «Панцирь-С» переданы в войска холдингом «Высокоточные комплексы», следует из сообщения госкорпорации «Ростех».

    Эти зенитные ракетно-пушечные системы используются для противовоздушной обороны военных объектов, административно-промышленных центров и целых районов, оставаясь одним из ключевых элементов прикрытия российского неба.

    «ЗРПК «Панцирь-С» ежедневно подтверждает свои характеристики в ходе боевой работы. Комплекс перехватывает практически всю номенклатуру средств воздушного нападения противника. На счету "Панцирей" успешное поражение самых разных беспилотников, а также баллистических ракет ATACMS, крылатых – Storm Shadow и «Фламинго», скоростных – HARM, управляемых снарядов HIMARS и других целей», – отметили в госкорпорации.

    В компании подчеркнули, что комплексы демонстрируют высокую эффективность в реальных условиях применения и способны работать по разнообразным целям, от беспилотников до высокоскоростных управляемых боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго» комплексом «Панцирь» как очень хороший сигнал.

    Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» заявил о подтверждении высокой эффективности комплекса «Панцирь» при отражении удара ракет ATACMS.

    Комментарии (9)
    19 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Путин встал на колено при награждении паралимпийца Голубкова в Кремле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Во время церемонии в Кремле президент России Владимир Путин опустился на колено, чтобы вручить награду двукратному паралимпийскому чемпиону Ивану Голубкову.

    В Кремле Путин вручил государственные награды победителям и призерам ХIV Паралимпийских зимних игр 2026 года, сообщается на сайте Кремля.

    «Вы не просто показали высочайший класс. Ваше участие в Играх – думаю, что со мной многие согласятся, – стало одной из самых ярких страниц вообще в истории мирового паралимпийского спорта», – сказал Путин, обращаясь к паралимпийцам.

    «Победными стали Игры и для Ивана Юрьевича Голубкова – он дважды доказал свое безусловное лидерство в лыжных гонках сидя. И мы все знаем, что Иван Юрьевич во всеуслышание заявил, что эти победы он посвящает России, своей стране», – сказал Путин.

    Голубков на церемонии награждения выразил благодарность президенту России за поддержку паралимпийцев. «Когда я выиграл эту медаль, я посвятил эту медаль вам и всей нашей большой стране», – приводит слова Голубкова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лыжник Голубков был награжден орденом Дружбы. Также эту награду получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина и ведущий спортсмен Сергей Синякин.

    Российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. В этом году российские паралимпийцы впервые за 12 лет выступали с национальной символикой. Голубков завоевал две золотые медали, победив в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 километров.

    Комментарии (15)
    20 марта 2026, 19:55 • Видео
    Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

    В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орана атакуют со всех сторон.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский президент рассчитывает на скорый разговор с российским лидером о продолжении поставок газа по выгодным условиям.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни ожидает обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос продления газового контракта, передает ТАСС. Об этом Вучич сообщил на пресс-конференции после внеочередного заседания Совета безопасности Сербии, посвященного вопросам энергобезопасности страны на фоне событий на Ближнем Востоке.

    «Ожидаю разговор с Путиным», – отметил сербский лидер, подчеркнув, что ситуация с поставками газа крайне важна для Сербии. Вучич уточнил, что срок нынешнего контракта на поставку российского газа истекает 31 марта.

    По словам президента, он намерен «постараться получить газ по выгодной цене» и сделать все возможное, чтобы обеспечить энергетическую стабильность республики.

    Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, Сербия продлила договор о поставках российского газа до марта 2026 года.

    Позже нефтеперерабатывающий завод компании NIS в январе 2026 года возобновил переработку нефти после двухмесячного перерыва.

    Напомним, Сербия покупает газ через «Турецкий поток», и в 2025 году по этому газопроводу в Европу поставили рекордные 18 млрд кубометров газа с превышением проектной мощности второй нитки.


    Комментарии (2)
    20 марта 2026, 00:16 • Новости дня
    Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан.

    «На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что мусульмане России сохраняют уважение к историческим и духовным традициям предков, а проведение благотворительных, культурных и детских мероприятий стало доброй традицией в священный месяц Рамадан. Он отметил, что мусульмане «широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу».

    Он указал на созидательную роль мусульманских организаций в укреплении института семьи, воспитании молодежи и развитии диалога с государственными и общественными структурами. Кроме того, как подчеркнул президент России, мусульманские организации занимаются «реализацией патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив».

    «И конечно, особые слова признательности – последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины, оказывают поддержку родным и близким героев», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году мусульмане отметят праздник разговения 20 марта, молитва продлится с семи до восьми утра. Священный пост начался 18 февраля и завершился вечером 19 марта.

    Комментарии (2)
    20 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по Конституции Казахстана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с проведением референдума по Конституции и обсудил с ним укрепление двусторонних отношений.

    Владимир Путин тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума по новой Конституции, передает сайт Кремля.

    В ходе разговора российский лидер отметил, что итоги голосования демонстрируют доверие граждан к курсу Токаева на динамичное социально-экономическое развитие страны.

    Лидеры подтвердили намерение и далее развивать российско-казахстанские отношения стратегического партнерства и союзничества.

    В ходе беседы также был рассмотрен график предстоящих контактов, учитывая председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе. Помимо телефонного звонка, Касым-Жомарту Токаеву была направлена поздравительная телеграмма от имени главы российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 87% граждан Казахстана поддержали принятие новой Конституции на референдуме 15 марта.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую Конституцию и подписал указ о реализации ее положений.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 08:57 • Новости дня
    Фитнес-приложение выдало координаты авианосца Франции «Шарль де Голль»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Координаты французского авианосца «Шарль де Голль» могут быть установлены в режиме реального времени благодаря фитнес-приложению, которым пользуется один из моряков, пишет газета Monde.

    Координаты французского авианосца «Шарль де Голль» оказались в открытом доступе благодаря фитнес-приложению, сообщает РИА «Новости».

    По данным Monde, молодой офицер совершил пробежку по палубе корабля 13 марта, используя для фиксации маршрута умные часы. Вся собранная информация автоматически загрузилась в интернет, так как профиль офицера в приложении Strava был открыт для всех пользователей.

    Газета отмечает, что теперь любой желающий может отслеживать перемещения авианосца и сопровождающих его кораблей через аккаунт в Strava. Помимо авианосца, в группе находятся три фрегата и судно снабжения. Официальное развертывание группы ранее публично анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Несмотря на это, эксперты называют распространение точных координат военно-морской группы в интернете опасным проявлением неосторожности.

    Генеральный штаб вооруженных сил Франции в ответ на запрос Monde сообщил, что публикация данных о местоположении военных судов в приложении Strava противоречит внутренним правилам, о которых моряков регулярно предупреждают. Генштаб заверил, что командование примет соответствующие меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил передислокацию авианосца «Шарль де Голль» вместе с ударной группой в Средиземное море на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    Французские военно-морские силы ранее столкнулись с утечкой секретной информации о базах атомных подлодок через фитнес-приложение Strava.

    В феврале неизвестный беспилотный летательный аппарат попытался приблизиться к авианосцу «Шарль де Голль» у шведского города Мальмё и был нейтрализован средствами радиоэлектронной борьбы.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 06:29 • Новости дня
    Пентагон вскрыл массовые неисправности БМП Bradley в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение армии США, завершившее ротацию в Европе, отчиталось в 2023 году о полной исправности 117 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, хотя фактически ни одна из них не была боеспособна, следует из отчета Пентагона.

    Американское подразделение, завершившее ротацию на европейском направлении, отчиталось о полной боеготовности 117 боевых машин пехоты Bradley, хотя на самом деле ни одна из них не была исправна, передает РИА «Новости». Аудит Пентагона показал, что в 2023 году военные сообщили о готовности 82% техники перед сдачей на хранение в Германии, однако проверка выявила неисправности у всех машин.

    Для экстренного оснащения новых подразделений Пентагон был вынужден изъять 97 БМП Bradley из стратегического резерва. Восстановление 107 машин поручили подрядчику KBR, которому выделили 10,1 млн долларов, однако компания не имела специалистов с необходимым опытом и не владела армейской системой учета.

    Из-за срывов сроков в марте 2024 года армия США изъяла из контракта 50 машин, а к маю полностью отстранила KBR от работ, передав технику на собственные ремонтные базы. К июлю 2025 года удалось восстановить лишь 51 машину из 117.

    В Пентагоне признали, что одной из причин ситуации стала военная поддержка Украины: ресурсы и персонал перебросили на обслуживание техники для ВСУ, что привело к задержкам ремонта американских Bradley в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон разрешил американским подрядчикам работать на Украине, чтобы заниматься ремонтом поставленной Киеву военной техники. Российские войска в районе Угледара захватили американскую боевую машину пехоты Bradley, находившуюся на вооружении противника. По данным журнала National Interest, украинская армия в ходе боев потеряла свыше 68 единиц БМП Bradley, то есть около трети от общего числа переданных машин.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ помочь США в Ормузе
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент подверг критике союзников по НАТО за отказ поддержать возможную военную операцию в Ормузском проливе, назвав их трусами.

    Президент США Дональд Трамп публично назвал Организацию Североатлантического договора (НАТО) «бумажным тигром». По его словам, без участия Соединенных Штатов альянс теряет силу и не способен действовать самостоятельно, передает ТАСС.

    Президент США также заявил, что европейские члены блока отказались поддержать возможную военную операцию в Ормузском проливе. «Без США НАТО является бумажным тигром!» – написал он в социальной сети Truth Social. Трамп подчеркнул: «Трусы! И мы это запомним!»

    Американский лидер также отметил, что союзники не хотят принимать участие в действиях против Ирана, несмотря на то что основные военные задачи уже выполнены США. Он добавил, что европейцы продолжают жаловаться на высокие цены на нефть, но не готовы помочь разблокировать Ормузский пролив, хотя риски в этом случае якобы минимальны.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в поддержке НАТО для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Он отметил, что Соединенные Штаты самостоятельно добились военного успеха в операции против Ирана и не рассчитывают на поддержку НАТО.

    Кроме того, Трамп раскритиковал премьер-министра Британии Кира Стармера за нежелание оказать военную поддержку Вашингтону в конфликте с Ираном.

    Напомним, что Евросоюз 17 марта отказался помочь Соединенным Штатам с миссией в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 07:29 • Новости дня
    Фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» вернулся во Владивосток из похода

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вернулся во Владивосток после дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других стратегически важных районах Мирового океана, сообщает ТОФ.

    Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вернулся во Владивосток после продолжительного похода по Азиатско-Тихоокеанскому региону и другим стратегически важным районам Мирового океана, сообщает РИА «Новости». Как отмечается в сообщении, «во Владивостоке торжественно встретили фрегат »Маршал Шапошников« Тихоокеанского флота после выполнения задач дальнего похода». На причале состоялся митинг, где командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина поблагодарил экипажи за стойкость и профессионализм.

    Военнослужащие, проявившие себя во время похода, получили медали и грамоты. В торжественной встрече также приняли участие ветераны флота и семьи моряков.

    Дальний поход начался в октябре 2025 года. Корабли прошли более 25 тыс. морских миль, преодолев несколько морей и два океана – Индийский и Тихий. За это время моряки совершили деловые визиты в шесть государств.

    Фрегат «Маршал Шапошников» участвовал в ряде международных учений: военно-морском учении PASSEX с кораблями Таиланда, учении «Марумекс-2025» с ВМС Мьянмы, а также многостороннем учении «Милан-2026» в Индии. Кроме того, в порту Хамад в Катаре экипаж представлял ВМФ России на международной оборонной выставке DIMDEX-2026.

    В ходе международных учений палубная авиация фрегата – вертолет Ка-27м – неоднократно привлекалась к выполнению учебных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в индийском порту Вишакхапатнам состоялась торжественная церемония открытия международного учения «МИЛАН-2026». Фрегат Тихоокеанского флота России «Маршал Шапошников» прибыл в Индию для участия в этих учениях . Секретарь Совбеза России Николай Патрушев посетил фрегат «Маршал Шапошников» в оманском порту Маскат.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 13:27 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный звонок у Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин может провести международный телефонный разговор в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Звонок может пройти во второй половине дня, указал Песков, передает ТАСС.

    Кремль сообщит подробности позднее, добавил он.

    Ранее Путин в телефонной беседе с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 13:01 • Новости дня
    Путин назначил новых послов России в три африканские страны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал указы о назначении Андрея Ордаша послом в Гане, а Сергея Бердникова – в Зимбабве и Малави.

    Владимир Путин назначил Андрея Ордаша новым чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Гана. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. До этого Ордаш занимал пост временного поверенного в делах России в Польше.

    Другим указом президент назначил Сергея Бердникова чрезвычайным и полномочным послом России в Зимбабве, а также по совместительству в Республике Малави. Он был освобожден от обязанностей посла в Гане и по совместительству в Либерии.

    На посту посла в Зимбабве и Малави Бердников сменил Николая Красильникова.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Михно на должность посла в Польше.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 13:31 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в пятницу намерен провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание планируется провести в середине дня, оно пройдет в режиме видеоконференции, сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее в ходе совещания с СБ России Путин предложил усилить безопасность ключевых объектов жизнеобеспечения страны.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    В Германии отметили трехкратный рост выдачи лицензий на оружие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Германии стали в три раза чаще получать лицензии на газовое и сигнальное оружие за последние 10 лет на фоне роста числа преступлений, отмечает немецкая пресса.

    Немцы стали значительно чаще получать лицензии на ношение газового, сигнального или холостого оружия в общественных местах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    За последние десять лет количество таких разрешений выросло более чем втрое: с 285 тыс. в 2015 году до 906 тыс. в 2025 году.

    В Ассоциации немецких оружейников объясняют рост интереса к оружейным лицензиям серией громких терактов за последние годы, а также заметным увеличением числа насильственных преступлений. По словам представителей ассоциации, «неопределенность имеет последствия – немцы вооружаются! Легально».

    Отмечается, что лицензия не является обязательной, но разрешает ношение определенного оружия в общественных местах; без нее его можно использовать только дома. По оценкам ассоциации на март 2024 года, в Германии насчитывалось около 10 млн газовых пистолетов, и это число, вероятно, продолжает расти.

    Рост продаж отмечается и в других категориях: продажи арбалетов постоянно увеличиваются, особенно на фоне кризисов, связанных с наплывом беженцев. Помимо этого, востребованы рогатки, перцовые баллончики, спреи для отпугивания животных и ножи, которые свободно продаются гражданам старше 18 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители крупнейших городов Германии стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов.

    Ранее сообщалось, что в стране отмечается рост числа преступлений среди несовершеннолетних, и почти каждый пятый задержанный в 2024 году оказался моложе 21 года.

    При этом федеральный конституционный суд Германии запретил использовать программное обеспечение для расследования преступлений с наказанием до трех лет тюрьмы.


    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 19:15 • Новости дня
    Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в формате видеоконференции.

    Главной темой обсуждения стало развитие системы Министерства внутренних дел, сообщается на сайте Кремля.

    В мероприятии участвовали председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Государственной Думы Вячеслав Володин, а также заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и руководитель Администрации президента Антон Вайно. К ним присоединились секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

    Также на совещании присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр финансов Антон Силуанов.

    На прошлой неделе Путин на встрече с постоянными членами Совбеза вынес на повестку дня вопросы усиления безопасности ключевых объектов жизнеобеспечения.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Путин назначил президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии на следующий пятилетний срок

    В утвержденный список вошли нынешний председатель ЦИК Элла Памфилова, а также Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин, которые продолжат работу в комиссии. Новым членом ЦИК стал Герой России Анатолий Сысоев, выпускник программы «Время героев», передает ТАСС.

    Центризбирком формируется по действующему порядку на пятилетний срок, при этом по пять членов назначают президент, Совет Федерации и Государственная дума. Полномочия действующего состава заканчиваются уже в этом месяце.

    Отмечается, что число сроков пребывания в составе ЦИК не ограничено. Элла Памфилова возглавляет Центризбирком с марта 2016 года и уже дважды входила в состав комиссии по президентской квоте. В предыдущем составе «президентской пятерки» были также Павел Андреев и Андрей Шутов, Лопатин ранее представлял думскую квоту.

    Комментарии (0)
