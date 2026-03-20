В Британии задержали двух человек за попытку проникнуть на военно-морскую базу

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Independent, два человека были задержаны после попытки проникновения на военно-морскую базу Клайд, где располагаются британские атомные подводные лодки. Инцидент произошёл в четверг, 19 марта, около 17:00 по местному времени. По данным полиции, задержаны мужчина 34 лет, предположительно гражданин Ирана, и женщина 31 года.

Полицейские уточнили, что «34-летний мужчина и 31-летняя женщина были арестованы в связи с попыткой проникновения, ведётся расследование». Представители ВМФ Британии подтвердили факт инцидента, добавив, что оба задержанных не смогли попасть на территорию базы.

Военно-морская база Клайд в Шотландии, также известная как Фаслейн, служит основным местом базирования британского атомного подводного флота и ядерного сдерживания Trident. Представители флота подчеркнули, что пока расследование продолжается, комментарии по делу даваться не будут.

В пятницу президент Кипра Никос Христодулидис сообщил, что власти намерены инициировать откровенный диалог с Лондоном касательно статуса военных объектов, являющихся наследием колониального периода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза приняли к сведению намерение властей Кипра обсудить статус британских военных баз. Христодулидис отказался отвечать на вопрос о возможном закрытии этих объектов.

Ранее сообщалось, что британское военное ведомство рассматривает возможность оснастить базы и эсминцы системы противовоздушной обороны лазерным оружием DragonFire, отличающимся низкой стоимостью одного выстрела – всего 10 фунтов.