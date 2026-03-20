Хирург назвал разрушающую зубы годами и без боли болезнь

Хирург Поляков назвал пародонтит опасной «тихой эпидемией» современности

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул, что обычно болезнь начинается с незаметных симптомов – кровоточивости десен при чистке зубов, неприятного запаха изо рта и легкого дискомфорта, которые большинство людей игнорируют, передает Газета.Ru.

Главная особенность пародонтита заключается в том, что он разрушает не эмаль зуба, как кариес, а ткани, окружающие корень – связочный аппарат и костную опору, при этом сам зуб внешне может выглядеть здоровым. «Самое коварное здесь – отсутствие явных сигналов бедствия. Не болит? Значит, все нормально. Вот только если уже качается зуб или появилась сосудистая «дрожь», значит счет идет не на пломбы, а часто на спасение самого зуба», – отметил врач.

По словам Полякова, особенно часто пародонтит встречается у взрослых старше 35 лет, а риск его развития повышается при курении, хроническом стрессе или сахарном диабете. Также немаловажную роль играет наследственность: если у родителей были проблемы с деснами, стоит внимательнее следить за своим здоровьем полости рта.

Специалист напомнил, что хроническое воспаление десен может негативно сказаться на состоянии сердца и сосудов, поскольку общее воспаление организма способствует развитию более серьезных заболеваний. Однако, по словам Полякова, при своевременном обнаружении пародонтита его можно успешно лечить: профессиональная чистка, современные методы, включая лазерную терапию, и регулярные осмотры позволяют сохранить здоровье зубов и десен.

Врач резюмировал, что пародонтит – это «тихий квартирант», который постепенно разрушает здоровье незаметно. Чем раньше будет поставлен диагноз и начато лечение, тем выше шансы сохранить не только собственную улыбку, но и здоровье всего организма.

Ранее эксперты ВолгГМУ предложили инновационный краситель, позволяющий обнаруживать предраковые состояния и ранние стадии опухолей в полости рта до появления симптомов.

В январе стоматолог-хирург Максим Копылов сообщил, что россияне теряют свои первые зубы в среднем в возрасте 20 лет, в то время как жители Европы и США сталкиваются с этим только к сорока годам.