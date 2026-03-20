Профессор объяснил рост числа лис в городах

Профессор Гламаздин: В городах сформировались устойчивые популяции лис

Tекст: Дарья Григоренко

Гламаздин уточнил, что частое появление лис в городских районах – закономерное явление, отражающее высокую адаптивность этого вида. Он отметил, что лисы легко меняют поведение и рацион, воспринимая города как источник пищи и убежищ. По его словам, «город оказался для лисы не враждебной территорией, а своеобразным супермаркетом под открытым небом», передает Газета.Ru.

Профессор объясняет, что пищевые отходы, грызуны и мягкие зимы формируют почти идеальные условия для жизни лис в городской среде. В результате они не просто забегают в города случайно, а создают стабильно существующие популяции и встречаются не только в парках, но и на стройках и промзонах.

Современные лисы выглядят смелее своих лесных сородичей, однако это не признак дружелюбия или приручения. «Снижение страха – это результат естественного отбора и поведенческой адаптации», – подчеркивает Гламаздин. Он отмечает, что лисы, чаще контактирующие с человеком, получают больше ресурсов и чаще выживают, но сохраняют инстинкты дикого животного.

Город для лисы – прежде всего карта запахов: границы участков отмечаются метками на видимых объектах, что позволяет избегать прямых столкновений между особями. В городской среде для этих целей используются бордюры, детские площадки, углы зданий и другие объекты.

Основная опасность городских лис связана не с агрессией, а с возможностью передачи бешенства и паразитарных заболеваний, а также потенциальной угрозой для домашних животных, особенно мелких и находящихся без присмотра. Здоровая лиса избегает прямого контакта с человеком, но потеря осторожности может привести к появлению иллюзии «ручности».

Эксперт напоминает: людям не стоит подкармливать диких животных и создавать условия для их закрепления в жилых зонах. Своевременное удаление мусора, контроль за домашними питомцами и укрепление вольеров помогут снизить вероятность встреч и конфликтов. Гламаздин считает, что город сегодня – часть сложной экосистемы, и гармоничное сосуществование возможно только при осознанном отношении к дикой природе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зоолог посоветовал при встрече с лисой в городе «вести себя как дерево» и не провоцировать животное.