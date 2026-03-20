При хлопке газа в доме во Владимирской области пострадали шесть человек

Более 300 имен советских воинов впервые выгравировали на мемориале в Будапеште

Tекст: Тимур Шайдуллин

Более 300 имен солдат и офицеров Красной армии впервые были увековечены на мраморных плитах мемориального комплекса в Обуде после его реставрации. Комплекс посвящен советским воинам, погибшим в 1944-1945 годах при освобождении Венгрии от фашизма. Торжественное открытие обновленного захоронения прошло в одном из районов Будапешта, сообщает ТАСС.

Военный и военно-воздушный атташе России в Венгрии полковник Алексей Заруднев на церемонии сообщил, что на территории комплекса покоятся 600 советских воинов, погибших в ходе кровопролитных уличных боев при взятии Будапешта зимой 1944-1945 годов. Заруднев отметил: «Из них более 300 имен установлено и выгравировано на плитах впервые. 226 воинов покоятся здесь как неизвестные».

Ремонт мемориала осуществило посольство России в Венгрии: были очищены и отремонтированы надгробия, установлены дополнительные мраморные плиты с именами погибших, что стало данью памяти героям. Вклад в обновление захоронения внесли также Военно-исторический институт и музей Минобороны Венгрии, а также Служба коммунального хозяйства Будапешта.

В церемонии приняли участие российские дипломаты, их коллеги из Белоруссии и Киргизии, сотрудники российских загранучреждений, представители общественных организаций и соотечественники, проживающие в Венгрии. Учащиеся средней школы при посольстве России возложили венки и цветы, а церковную службу провел протоиерей Иоанн Кадар из храма Преподобного Сергия Радонежского в Будапеште.

Как пояснил представитель Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиев, изначально, с 1945 года, в Обуде хоронили только офицеров, а позже стали хоронить и солдат. Всего в Венгрии находится более 830 советских воинских захоронений периода Второй мировой войны, а в боях за освобождение страны погибли около 200 тыс. советских солдат и офицеров, из которых более 80 тысяч – в ходе сражений за Будапешт.

