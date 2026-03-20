  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА при подлете к Москве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как иранской ПВО удалось достать американский F-35
    Умер Чак Норрис
    Франция задержала в Средиземном море танкер из Мурманска
    Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты
    Лукашенко сообщил о готовности продать США калийный рудник
    Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по конституции Казахстана
    Орбан заявил о грядущем затяжном энергетическом кризисе в мире
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии
    Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ помочь США в Ормузе
    20 марта 2026, 16:35 • Новости дня

    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский президент рассчитывает на скорый разговор с российским лидером о продолжении поставок газа по выгодным условиям.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни ожидает обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос продления газового контракта, передает ТАСС. Об этом Вучич сообщил на пресс-конференции после внеочередного заседания Совета безопасности Сербии, посвященного вопросам энергобезопасности страны на фоне событий на Ближнем Востоке.

    «Ожидаю разговор с Путиным», – отметил сербский лидер, подчеркнув, что ситуация с поставками газа крайне важна для Сербии. Вучич уточнил, что срок нынешнего контракта на поставку российского газа истекает 31 марта.

    По словам президента, он намерен «постараться получить газ по выгодной цене» и сделать все возможное, чтобы обеспечить энергетическую стабильность республики.

    Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, Сербия продлила договор о поставках российского газа до марта 2026 года.

    Позже нефтеперерабатывающий завод компании NIS в январе 2026 года возобновил переработку нефти после двухмесячного перерыва.

    Напомним, Сербия покупает газ через «Турецкий поток», и в 2025 году по этому газопроводу в Европу поставили рекордные 18 млрд кубометров газа с превышением проектной мощности второй нитки.


    20 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поможет снизить волатильность цен и укрепить энергетическую независимость региона.

    Европейская комиссия уверена, что переход на ядерную энергетику и возобновляемые источники поможет стабилизировать и снизить цены на энергию, передает «Интерфакс».

    Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции заявила: «Чем больше возобновляемых источников энергии, чем больше ядерной энергетики, тем ниже будут цены. Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Она отметила, что зависимость от импорта ископаемого топлива делает европейскую экономику уязвимой к мировым скачкам цен.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал сокращать энергетическую зависимость и инвестировать в местное производство энергии. По его словам, энергетические кризисы в Европе связаны с внешними геополитическими событиями, такими как военные действия на Украине и Ближнем Востоке. Кошта подчеркнул, что только развитие ядерной и возобновляемой энергетики с акцентом на местное производство позволит ЕС добиться энергетической независимости и снизить риски для безопасности снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Министерство внутренних дел США намерено принять меры для увеличения добычи энергоносителей на фоне роста мировых цен и цен внутри страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    Комментарии (24)
    19 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Риски, связанные с энергетической политикой Еврокомиссии, начинают воплощаться, что отражается на перспективах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА «Новости». Дмитриев заявил, что для руководителя Еврокомиссии «наступает зима», имея в виду последствия ее решений в энергетической сфере.

    По словам Дмитриева, «для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью». Он отметил, что политика фон дер Ляйен привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.

    Дмитриев подчеркнул, что ошибки руководства Еврокомиссии уже оказывают влияние на экономику и энергобезопасность стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена газа на европейской бирже превысила 850 долларов за тысячу кубометров впервые с января 2023 года.

    Европейские страны ранее достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    Комментарии (7)
    20 марта 2026, 19:55 • Видео
    Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

    В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орана атакуют со всех сторон.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Путин встал на колено при награждении паралимпийца Голубкова в Кремле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Во время церемонии в Кремле президент России Владимир Путин опустился на колено, чтобы вручить награду двукратному паралимпийскому чемпиону Ивану Голубкову.

    В Кремле Путин вручил государственные награды победителям и призерам ХIV Паралимпийских зимних игр 2026 года, сообщается на сайте Кремля.

    «Вы не просто показали высочайший класс. Ваше участие в Играх – думаю, что со мной многие согласятся, – стало одной из самых ярких страниц вообще в истории мирового паралимпийского спорта», – сказал Путин, обращаясь к паралимпийцам.

    «Победными стали Игры и для Ивана Юрьевича Голубкова – он дважды доказал свое безусловное лидерство в лыжных гонках сидя. И мы все знаем, что Иван Юрьевич во всеуслышание заявил, что эти победы он посвящает России, своей стране», – сказал Путин.

    Голубков на церемонии награждения выразил благодарность президенту России за поддержку паралимпийцев. «Когда я выиграл эту медаль, я посвятил эту медаль вам и всей нашей большой стране», – приводит слова Голубкова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лыжник Голубков был награжден орденом Дружбы. Также эту награду получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина и ведущий спортсмен Сергей Синякин.

    Российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. В этом году российские паралимпийцы впервые за 12 лет выступали с национальной символикой. Голубков завоевал две золотые медали, победив в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 километров.

    Комментарии (15)
    19 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    Нетаньяху заверил в непричастности США к ударам по газовым объектам в Иране
    @ Shang Hao/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС самостоятельно совершили удары по газовым объектам в Иране, США непричастны к этим атакам, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «Я приведу два факта. Во-первых, Израиль действовал в одиночку против газового комплекса Ассалуйе», – приводит слова Израиля РИА «Новости».

    Нетаньяху также отметил, что Израиль принял решение воздержаться от дальнейших атак после соответствующего призыва со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль атаковал иранские объекты нефтегазовой промышленности Ассалуйе (Эселуйе) и Южный Парс. В ответ Иран нанес удар по СПГ-заводу в Катаре. США заявили, что не были заранее проинформированы о планах Израиля. Вашингтон пообещал, что Израиль воздержится от новых ударов по Южному Парсу, если Иран прекратит атаки на Катар.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    8 комментариев


    Комментарии (6)
    20 марта 2026, 12:23 • Новости дня
    Фон дер Ляйен исключила закупки газа из России даже при отключении энергии в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не будут закупать российский газ даже в случае физической нехватки энергоресурсов, которая может привести к отключениям энергии.

    На пресс-конференции по итогам саммита ЕС она подчеркнула, что такое решение останется неизменным при любых обстоятельствах, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос фон дер Ляйен пояснила: «У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию».

    Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также заявлял, что страны ЕС не должны закупать «ни одной молекулы российских энергоресурсов» независимо от обстоятельств.

    В пятницу спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Позднее глава РФПИ иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа из России.

    The New York Times сообщила, что война с Ираном усилила бюджетные угрозы для Европы и Азии.

    Комментарии (15)
    20 марта 2026, 00:16 • Новости дня
    Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
    Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан.

    «На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что мусульмане России сохраняют уважение к историческим и духовным традициям предков, а проведение благотворительных, культурных и детских мероприятий стало доброй традицией в священный месяц Рамадан. Он отметил, что мусульмане «широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу».

    Он указал на созидательную роль мусульманских организаций в укреплении института семьи, воспитании молодежи и развитии диалога с государственными и общественными структурами. Кроме того, как подчеркнул президент России, мусульманские организации занимаются «реализацией патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив».

    «И конечно, особые слова признательности – последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины, оказывают поддержку родным и близким героев», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году мусульмане отметят праздник разговения 20 марта, молитва продлится с семи до восьми утра. Священный пост начался 18 февраля и завершился вечером 19 марта.

    Комментарии (2)
    20 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен ответила на вопрос об импорте в Евросоюз СПГ из России

    Tекст: Антон Антонов

    Отвечая на вопрос о возможности импорта СПГ из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении курса на отказ от ископаемых источников энергии.

    Когда фон дер Ляйен спросили, не стоит ли ЕС возобновить импорт российского СПГ, она ответила, что в ЕС «была серьезная дискуссия», передает РИА «Новости».

    «Для нас важно, чтобы мы осуществили переход энергетического сектора на экологически чистые отечественные источники энергии», – сказала глава ЕК

    Однако она не стала повторять прежние категоричные заявления о полном отказе Евросоюза от российского ископаемого топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие Ормузского пролива привело к дефициту нефти и газа. Ситуация в Персидском заливе к середине марта 2026 года окончательно перешла в фазу структурной перестройки мирового энергетического рынка.

    Комментарии (2)
    20 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по Конституции Казахстана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с проведением референдума по Конституции и обсудил с ним укрепление двусторонних отношений.

    Владимир Путин тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума по новой Конституции, передает сайт Кремля.

    В ходе разговора российский лидер отметил, что итоги голосования демонстрируют доверие граждан к курсу Токаева на динамичное социально-экономическое развитие страны.

    Лидеры подтвердили намерение и далее развивать российско-казахстанские отношения стратегического партнерства и союзничества.

    В ходе беседы также был рассмотрен график предстоящих контактов, учитывая председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе. Помимо телефонного звонка, Касым-Жомарту Токаеву была направлена поздравительная телеграмма от имени главы российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 87% граждан Казахстана поддержали принятие новой Конституции на референдуме 15 марта.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую Конституцию и подписал указ о реализации ее положений.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    Путин учредил День военно-политических органов в армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России появился новый профессиональный праздник - День военно-политических органов в армии, он будет отмечаться каждый год 15 мая, говорится в указе главы государства.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового профессионального праздника для военно-политических органов Вооруженных сил. Он опубликован на официальном портале правовых актов.

    В документе указано: «Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День военно-политических органов и отмечать его 15 мая».

    День военно-политических органов теперь будет отмечаться ежегодно, начиная с текущего года. Эта дата станет официальным праздником для соответствующих подразделений российской армии.

    Ранее Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил. До этого президент подписал указ об учреждении Дня военной полиции в Вооруженных силах. А 17 декабря по указу главы государства теперь отмечается как День российской фельдъегерской связи.


    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 01:33 • Новости дня
    «Нафтогаз» велел теплоснабжающим предприятиям Украины прекратить потреблять газ

    Tекст: Антон Антонов

    Компания «Нафтогаз Трейдинг» (входит в «Нафтогаз Украины») предупредила теплоснабжающие предприятия на Украине, что с 28 марта они должны прекратить потребление газа из-за долгов, сообщили в украинской ассоциации операторов критической инфраструктуры.

    Теплоснабжающие предприятия по всей стране получили массовые письма от компании «Нафтогаз Трейдинг» с требованием прекратить потребление природного газа. В случае невыполнения этого требования компания предупредила о возможности принудительного прекращения газоснабжения и блокировки счетов предприятий, передает РИА «Новости».

    В ассоциации пояснили, что задолженность предприятий возникла из-за экономически необоснованных тарифов, которые для населения не пересматривались с 2021 года, а также из-за того, что государство не выполнило свои обязательства по компенсации разницы в тарифах. Ассоциация обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и премьеру Юлии Свириденко с призывом срочно вмешаться в ситуацию и не допустить прекращения подачи газа теплоснабжающим предприятиям.

    «Остановка теплоснабжающих предприятий приведет к прекращению поставок тепла и горячей воды миллионам украинцев. Кроме того, это будет иметь прямое влияние на энергосистему страны, ведь предприятия эксплуатируют когенерационные установки, которые одновременно вырабатывают тепловую и электрическую энергию. При их остановке энергосистема потеряет дополнительный источник генерации», –заявили в ассоциации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой временно покинуть город из-за проблем с отоплением и электроэнергией.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 22:42 • Новости дня
    Стармер выразил обеспокоенность атакой на газовый завод Катара

    Стармер выразил обеспокоенность последствиями после атаки на завод Катара

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер обсудил с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани последствия атаки на газовый завод, отметив возможное влияние последствий удара на мировую и британскую экономику.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер выразил обеспокоенность последствиями атаки на газовый завод в Катаре для экономики страны и всего мира, передает РИА «Новости».

    В разговоре с эмиром Катара он подчеркнул, что удары по критически важной инфраструктуре могут углубить кризис в регионе и повлиять на экономику Британии. Стармер осудил действия Ирана, заявив, что такие атаки только усугубляют ситуацию.

    Ранее глава QatarEnergy Саад аль-Кааби сообщил, что в результате атаки были повреждены две из 14 производственных линий СПГ. Это приведет к сокращению производства сжиженного природного газа на 12,8 млн тонн в год, то есть примерно на 17% экспорта Катара. Восстановление мощностей может занять от трех до пяти лет.

    Иран нанес удар по СПГ-заводу в Катаре в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс.

    Советник премьер-министра Катара Маджед Аль Ансари назвал удары по иранским полигонам Южный Парс безответственным шагом.

    Сообщалось, что Вашингтон якобы не знал о планах Израиля атаковать газовое месторождение в Иране, а Катар не был причастен к инциденту.

    Компания Qatar Energy сообщила о значительном ущербе крупнейшему СПГ-комплексу в Рас-Лаффане после ракетной атаки.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 10:17 • Новости дня
    Минфин США сообщил о продлении лицензии NIS до апреля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило лицензию на работу NIS («Нефтяная индустрия Сербии») до 17 апреля 2026 года, сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

    Джедович-Ханданович сообщила, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США продлило лицензию на работу сербской нефтяной компании NIS до 17 апреля 2026 года, передает ТАСС. Она подчеркнула, что это решение особенно важно на фоне роста цен на нефть.

    Министр заявила: «Гражданам не следует беспокоиться, нет необходимости создавать запасы – у нас достаточно нефтепродуктов». Она отметила, что НПЗ в Панчево функционирует в штатном режиме, обеспечивая стабильность поставок.

    Джедович-Ханданович напомнила, что за более чем год работы в сложных условиях и почти 100 дней без поставок нефти дефицита не возникло, несмотря на влияние конфликта на Ближнем Востоке. Власти снизили акцизы на топливо на 20% и выпустили из резервов 40 тыс. тонн евродизеля для поддержки рынка.

    Ранее NIS обратилась в OFAC с просьбой о продлении лицензии, обосновав это необходимостью бесперебойной работы для экономики Сербии. Компания также ведет переговоры о смене структуры собственности, в том числе с концернами MOL и ADNOC.

    Акционерами NIS являются «Газпром нефть», правительство Сербии и АО «Интеллидженс» из Петербурга. В связи с американскими санкциями владельцы вынуждены продавать часть активов, а сербские власти намерены увеличить свою долю для получения большего влияния. Производственные мощности NIS расположены в Сербии и еще четырех странах региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-сербская компания NIS официально обратилась в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США с просьбой о продлении лицензии, срок действия которой истекал 20 марта. В августе 2025 года NIS направила в OFAC запрос на очередную отсрочку санкционного режима, рассчитывая получить шестую по счету лицензию на продолжение деятельности. В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и сербской NIS, а позже компания несколько раз получала отсрочки.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 13:27 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный звонок у Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин может провести международный телефонный разговор в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Звонок может пройти во второй половине дня, указал Песков, передает ТАСС.

    Кремль сообщит подробности позднее, добавил он.

    Ранее Путин в телефонной беседе с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 18:44 • Новости дня
    Лукашенко: Россия будет диктовать Европе цены на газ, а у той не будет выбора

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Россия сможет навязывать свои условия европейским странам в вопросах поставок газа, учитывая ценовые преимущества.

    Россия в будущем будет диктовать Европе свои условия по продаже газа, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как пишет близкий к его пресс-службе Telegram-канал Пул Первого, он напомнил, что вопрос о закупках американского сжиженного природного газа через Польшу уже поднимался, но заметил: «Ребята, с большим удовольствием, но вы сможете конкурировать с российским природным газом?» По словам Лукашенко, газ из России значительно дешевле американского.

    Президент Белоруссии отметил, что европейцы настолько увлеклись альтернативными поставками, что готовы покупать американский газ, даже если его цена выше в пять раз. Лукашенко считает, что теперь Россия, как «старший брат», будет диктовать европейцам условия, а у них не останется выбора.

    Он также подчеркнул, что лучшим решением для Евросоюза является российская ресурсная база, и призвал строить нормальные отношения с Россией и Белоруссией. По его мнению, тогда в Европе все будет стабильно, однако сейчас европейцы пошли «другим путем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суммарные закупки российского газа странами ЕС в январе 2026 года сократились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 948 млн евро.

    Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа продолжает «стрелять себе в ногу», отказываясь от энергоресурсов России.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее исключила закупки российского газа даже при физической нехватке ресурсов.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков: Европа «стреляет в ногу» своим избирателям

    Tекст: Вера Басилая

    Европа продолжает «стрелять себе в ногу» – точнее, в ногу своих избирателей, отказываясь от энергоресурсов России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Европейские государства, отказываясь от российских энергоресурсов, продолжают наносить вред собственным избирателям, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: «Европа продолжает стрелять себе в ногу – точнее, в ногу своих избирателей. Сейчас уже очевидно, что европейские избиратели дальше голосовать за этих людей не будут, это уже сейчас даже понятно».

    Эти слова прозвучали в ответ на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая полностью исключила возможность для стран Евросоюза закупать российский газ, даже если в будущем в Европе возникнет физическая нехватка энергоресурсов. Песков отметил, что такая позиция европейских властей приведет к снижению поддержки со стороны населения и может отразиться на политических перспективах действующих лидеров.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила закупки российского газа даже в случае физической нехватки ресурсов.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Комментарии (0)
    Главное
    «Новые люди» опередили ЛДПР и стали второй по популярности партией России
    AP: Армия России готовится к весеннему наступлению на Украине
    Прекращено обслуживание в ЕС карт Visa трех белорусских банков
    При падении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека
    Путин учредил День военно-политических органов в армии
    Суд Москвы заочно дал пять лет украинцу за осквернение памятника в Одессе
    БДТ объявил о возвращении Фрейндлих на сцену после перерыва