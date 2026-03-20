Лукашенко рассказал подробности «большого договора» с США

Лукашенко заявил о подготовке «большого договора» с США

Tекст: Елизавета Шишкова

Лукашенко сообщил журналистам, что американская сторона предложила заключить большую сделку с Белоруссией. По его словам, инициатива поступила от представителей Соединенных Штатов во время третьего или четвертого раунда переговоров, передает БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что речь идет о соглашении, в котором будут отражены ключевые вопросы текущей повестки между Минском и Вашингтоном.

«Я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить», – сказал Лукашенко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом. Лукашенко выступил с предложением обсудить не только ситуацию на Украине, но и положение на Ближнем Востоке.