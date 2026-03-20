Соцфонд сообщил о всплеске мошенничества с пенсионными доплатами

Соцфонд сообщил о росте числа мошеннических схем с пенсионными доплатами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Социальный фонд предупредил россиян о росте числа мошенников, предлагающих якобы «гарантированно» оформить доплаты к пенсии, передает РИА «Новости». В пресс-службе фонда подчеркнули, что такие псевдоюридические фирмы и посредники требуют оплату за консультации и обещают быстрый результат, однако не имеют никаких полномочий по начислению пенсий.

В ведомстве отметили, что граждане продолжают обращаться с вопросами о размере пенсии и подтверждении стажа, однако число таких обращений сокращается. После объединения фондов показатель снизился более чем вдвое – на 53,6%, а в начале 2026 года упал еще на 33,6%. Это связывают с прозрачностью системы начисления пенсий и работой персонифицированного учета с 1997 года.

Фонд напомнил, что все услуги предоставляются бесплатно, а ни одна коммерческая организация не имеет доступа к выплатным делам граждан. В пресс-службе подчеркнули: «Для оформления услуг Социального фонда необходимо обращаться только через электронную приемную на официальном сайте или лично в клиентскую службу».

Как писала газета ВЗГЛЯД, также мошенники используют поддельный сайт госуслуг для сбора персональных данных пенсионеров под предлогом блокировки пенсий.

МВД ранее обнаружило новую схему, когда пенсионерам предлагают перевести накопления в фиктивные программы. А основным маркером мошенничества от имени Социального фонда в МВД назвали требования предоставить персональные данные или реквизиты по телефону.



