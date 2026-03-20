    20 марта 2026, 15:00 • Новости дня

    В аварии в Москве пострадали девять человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице столкнулись два рейсовых автобуса, травмы получили девять пассажиров, сообщила Государственная автомобильная инспекция Москвы в пятницу.

    Дорожный инцидент с участием двух транспортных средств случился на Варшавском шоссе, у дома № 179, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «По предварительным данным, в результате дорожной аварии пострадали девять человек», – говорится в сообщении ГИБДД.

    В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники профильных служб, выясняются все детали происшествия.

    Ранее в марте пять человек попали в больницу после ДТП на Калужском шоссе в Москве. На востоке столицы произошло массовое столкновение нескольких машин.

    19 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Полиция задержала устроившего взрыв в московском банке мужчину
    @ Полина Ястребцева/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве сотрудники полиции задержали мужчину после взрыва в банковском отделении на улице Менжинского, подробности происшествия выясняются, уточнили в МВД.

    Мужчину, который устроил взрыв в помещении банка на улице Менжинского в Москве, задержали сотрудники полиции, сообщает МВД РФ. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, «мои столичные коллеги задержали мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка на улице Менжинского. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются».

    На данный момент правоохранительные органы продолжают выяснять детали случившегося и мотивы задержанного. Информация о пострадавших и масштабе ущерба не уточняется. Следственные действия продолжаются, дополнительные подробности будут предоставлены позже, уточнили в ведомстве.

    Ранее сотрудники экстренных служб перекрыли двор жилого комплекса на западе Москвы из-за найденного пакета с предметами, похожими на гранаты.

    До этого взрыв произошел в Институте нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева в Москве. А в начале марта сотрудники ФСБ задержали девушку, которая обеспечивала связь террористам, устроившим подрыв у здания ОМВД на юге Москвы, при котором погибли двое полицейских.


    18 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Дело футболиста Смолова о драке в центре Москвы направлено в суд

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обвинительное заключение в отношении футболиста Федора Смолова по делу о драке в московском кафе утверждено и будет передано в суд, сообщает прокуратура Москвы.

    Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении футболиста Федора Смолова, сообщает столичная прокуратура. В сообщении пресс-службы уточняется, что 36-летний житель столицы обвиняется по части первой статьи 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

    Дело связано с инцидентом, произошедшим 28 мая 2025 года в кафе на Большой Никитской улице. Между Смоловым и одним из посетителей произошла драка, после которой пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

    Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что действия футболиста привели к причинению вреда средней тяжести здоровью потерпевшего. Теперь материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено 10 сентября 2025 года. На следующий день Смолов в ходе допроса частично признал свою вину по делу о драке в кафе «Кофемания» в центре столицы в мае 2025 года.

    Позже стало известно, что футболист может быть лишен свободы на срок до трех лет.


    20 марта 2026, 19:55 • Видео
    Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

    В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орана атакуют со всех сторон.

    18 марта 2026, 22:21 • Новости дня
    Второй пожарный поезд отправился к горящему бизнес-центру в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    К месту крупного пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке столицы отправился второй пожарный поезд на помощь в ликвидации огня, сообщили в оперативных службах.

    Тушение пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы продолжается, передает ТАСС. Оперативные службы сообщили, что к месту происшествия был отправлен второй пожарный поезд.

    В юго-восточном районе Москвы продолжается тушение пожара в бизнес-центре Turas, где огнем охвачено около 1,5 тыс. кв. м.

    Пожару в бизнес-центре Turas присвоили третий номер сложности из пяти возможных, уже прибыл первый пожарный поезд.

    Напомним, в среду в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже, за медицинской помощью обратились два человека.

    18 марта 2026, 14:45 • Новости дня
    Пожарный поезд выехал к горящему бизнес-центру в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К месту возгорания в столичном офисном здании направили специальный железнодорожный состав из Люблино, сообщил источник в оперативных службах.

    Пожару присвоили третий номер сложности из пяти возможных, указал собеседник ТАСС.

    «На место запрошены дополнительные силы пожарно-спасательного гарнизона. Огонь интенсивно распространяется. Дымовыделение происходит со всех этажей здания», – добавил он.

    К горящему объекту выдвинулся пожарный поезд. Железнодорожный состав специального назначения следует из района Люблино для помощи в ликвидации возгорания.

    Напомним, в среду в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже. После начала инцидента за медицинской помощью обратились два человека.

    20 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Суд Москвы заочно дал пять лет украинцу за осквернение памятника в Одессе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины Ярослав Войцеховский получил заочный приговор с реальным сроком в Москве за действия против памятника времен Великой Отечественной войны в Одессе, сообщает прокуратура.

    Московский городской суд заочно признал виновным 37-летнего гражданина Украины Ярослава Войцеховского по статьям УК РФ о повреждении памятников, посвященных защитникам Отечества, и осквернении символов воинской славы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

    Суд установил, что Войцеховский в феврале 2024 года, находясь в Одессе, умышленно нанес краску на постамент мемориального объекта, посвященного защитнику Отечества, а также закрасил барельефные изображения орденов и медалей и бросил в бюст предметы с загрязняющими веществами.

    В материалах дела говорится, что обвиняемый действовал по мотивам политической и идеологической ненависти, осознавая историко-культурную ценность памятника. Кроме того, Войцеховский, находясь на территории Украины, разместил в одной из соцсетей публикацию с видеозаписью и фотографиями, негативно оценивающими ветерана Великой Отечественной войны, а также призывы к уничтожению памятника-бюста и демонстрацию унизительных действий в отношении мемориального объекта.

    Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Войцеховскому запрещено заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов в течение трех лет. Сейчас фигурант находится в розыске, дело рассматривалось в его отсутствие.

    Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса за осквернение памятника в Курской области.

    До этого радикальные националисты в Карловке Полтавской области на Украине осквернили монумент советским солдатам, испачкав его красной краской. А в Одессе на Приморском бульваре бюст Александра Пушкина накрыли розовым пакетом.


    18 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    Площадь пожара в бизнес-центре Москвы достигла 1,5 тыс. кв. метров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В юго-восточном районе Москвы продолжается тушение пожара в бизнес-центре Turas, где огнем охвачено около 1,5 тыс. кв. м, сообщают оперативные службы.

    Площадь пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы достигла примерно 1,5 тыс. кв. метров. Тушение возгорания продолжается, сообщили ТАСС в оперативных службах.

    К ликвидации огня привлечен пожарный поезд со станции Перово, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). По данным МЖД, этот поезд оборудован двумя цистернами по 60 тонн воды каждая.

    Возгорание произошло в складском помещении на первом этаже административного здания по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, дом 20, строение 35. До прибытия пожарных порядка 200 человек успели самостоятельно покинуть здание. Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

    Ранее пожару в бизнес-центре Turas присвоили третий номер сложности из пяти возможных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на юго-востоке Москвы в бизнес-центре Turas загорелось складское помещение на первом этаже. За медицинской помощью обратились два человека.


    17 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Бывший бизнес-партнер Деревянко получил шесть лет за обман с криптовалютой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Криптоинвестор из Москвы Григорий Мулузян получил шесть лет колонии за обман четверых инвесторов, которым он обещал высокий доход от вложений в криптовалюту, сообщает столичная прокуратура.

    Бывший партнер по бизнесу актера Павла Деревянко, криптоинвестор Григорий Мулузян, был приговорен к шести годам колонии за мошенничество с криптовалютой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Пресненский районный суд Москвы признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

    В суде отметили: «С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры 39-летний Григорий Мулузян приговорен к шести годам лишения свободы за совершение мошенничества под предлогом инвестирования в криптовалюту». Наказание Мулузян будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

    Следствие установило, что с декабря 2021 по январь 2023 года Мулузян, представляясь экспертом по криптоинвестициям, обманул четверых человек, обещая им высокую доходность и гарантии заработка. Он сообщал ложные сведения о своем бизнесе и уверял, что обладает уникальными инструментами для получения прибыли на рынке криптовалют.

    Потерпевшие передавали ему деньги как при личных встречах, в том числе в офисе в «Москва-Сити», так и переводили на указанные счета. Для поддержания доверия Мулузян первоначально выплачивал проценты, но затем прекращал выплаты и присваивал средства.

    Общий ущерб от его действий, по данным прокуратуры, составил более 120 млн рублей. Пострадавшие не получили ни причитавшихся процентов, ни вложенных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2023 года актера Павла Деревянко и его партнера обвинили в мошенничестве после заявления мужчины, который заключил с ними три договора займа.

    Ранее правоохранители в Москве выявили местного жителя, который организовал работу оборудования для телефонных аферистов и получал зарплату в криптовалюте.

    До этого в МВД предупредили о мошенниках, использующих поддельные лицензии на операции с криптовалютами.


    19 марта 2026, 12:42 • Новости дня
    Выпавшая в Москве из окна трехлетняя девочка погибла в больнице

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В медучреждении скончался трехлетний ребенок, ранее выпавший из окна квартиры на пятом этаже в Москве, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Ребенок 2023 года рождения получил смертельные травмы в результате падения, пояснили в ведомстве, сообщает ТАСС.

    По предварительным данным, малышка ненадолго осталась одна в комнате и упала с высоты пятого этажа. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшую не удалось.

    Следователи квалифицировали случившееся как причинение смерти по неосторожности, возбуждено уголовное дело.

    В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра при открытых окнах.

    В ноябре девятилетняя девочка выжила после падения из окна квартиры на седьмом этаже на юге Москвы. Малолетний мальчик погиб в результате падения с пятого этажа жилого дома на улице Изюмская.

    19 марта 2026, 08:50 • Новости дня
    В Москве отреставрировали древнерусский амулет с изображением змееногой женщины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Редкий древнерусский амулет с изображением змееногой женщины был отреставрирован в Москве.

    Артефакт нашли на Дружинниковской улице в Пресненском районе в ходе археологических исследований, проведённых на территории бывших Пресненских прудов, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

    Как рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, подобные амулеты встречались в Древней Руси в XII – первой половине XIII века и имели византийские корни. «Обнаруженный амулет редкого типа, так как на нем отображено змееногое, а не змееволосое фантастическое существо, которое изображалось на таких медальонах в подавляющем большинстве случаев», – отметил он. На лицевой стороне украшения размещена сцена Крещения Господня, а на оборотной – змееногая женщина.

    Эксперты полагают, что прототипом существа стала статуя Сциллы, стоявшая на ипподроме в Константинополе до разрушения крестоносцами в 1204 году. Найденный амулет будет передан в музейный фонд Музея Москвы.

    Археологические работы проходили на месте Пресненских прудов, территория которых с XIV века принадлежала сначала князю Владимиру Храброму, затем митрополиту Фотию и впоследствии Новинскому монастырю. Со временем здесь развернулось развитое монастырское хозяйство, а в XVII–XVIII веках пруды стали важным объектом городского пользования.

    К XIX веку Пресненские пруды стали популярным местом отдыха москвичей, но к началу XX века их территорию частично застроили, а реку Пресню к 1920-м годам убрали под землю из-за разрастания городской инфраструктуры.

    Ранее в Старой Руссе археологи обнаружили границу древнего кладбища, относящегося предположительно к домонгольскому периоду, рядом с местом будущего строительства.

    18 марта 2026, 13:10 • Новости дня
    В Москве открыт первый в России испытательный центр роботов и беспилотных систем

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве начал работу первый в России испытательный центр полного цикла для тестирования беспилотных и роботизированных систем, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По его словам, открытие собственного центра позволит снизить стоимость разработки и ускорить переход от создания опытного образца к серийному производству. Центр расположен в «Сколкове», где находится штаб-квартира, помещения для мероприятий и несколько специализированных площадок, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

    Испытания проводятся в различных условиях: в офисах, общественных пространствах, на воде и под водой, а также на открытых территориях с разными типами покрытий. К испытательному процессу привлекаются и другие площадки, в том числе полигон Федерального центра беспилотных авиационных систем. Разработчики могут подать заявку на тестирование через платформу i.moscow, а рассмотрение заявок происходит в ускоренном порядке.

    Собянин отметил: «Наличие собственного испытательного центра позволит сократить путь от опытного образца до серийного производства. Это важный инструмент для стимулирования развития отечественных технологий». Среди первых разработок, проходящих испытания, – автономная поломоечная машина Unit, которую тестирует ООО «Яку Роботикс». Машина способна строить карту помещения и уверенно работать даже в сложных условиях.

    Также тестируется робот-патрульный «Городовой» от ООО «Гумич РТК», оснащенный стереокамерами и системой компьютерного зрения, что позволяет ему в реальном времени создавать карты и отслеживать объекты, а также подавать сигналы экстренным службам. Еще одна разработка – гусеничная платформа «Веном-саранча» компании «Робком», предназначенная для уборки снега и скашивания травы, успешно справилась с сугробами высотой до одного метра.

    В числе других участников – автономные мобильные роботы «Морос» для грузоперевозки на складах и производственных объектах компании «Мобильные роботизированные системы», которые способны перевозить до 1,5 тонны и повышают производительность труда в несколько раз. ГК «Прикладная робототехника» испытывает новую модель робота-манипулятора ARM, который применяется в различных отраслях, включая автомобилестроение, фармацевтику и тяжелую промышленность.

    18 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    В Москве прошел Второй Международный философский форум «Осмысляя Россию»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй Международный философский форум «Осмысляя Россию» прошел в среду в Москве в конференц-зале факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики.

    Мероприятие было приурочено ко дню рождения выдающегося русского философа Николая Бердяева и собрало ведущих ученых, представителей научных учреждений, писателей, политиков и общественных деятелей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Форум стал площадкой для обсуждения фундаментальных вопросов: что значит «быть Россией» сегодня, каковы ее исторические уроки и горизонты будущего.

    «В центре повестки нынешней встречи – важные, востребованные временем вопросы, связанные с историей, культурой, духовностью и национальной идентичностью нашего народа. И конечно, особо отмечу, что в ходе форума отдельные дискуссии будут посвящены развитию философского краеведения и анализу философско-этических аспектов широкого внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь людей», – отметил в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул важность сохранения традиций отечественной философской мысли.

    Особое внимание участники уделили вопросам единства народов России, что связано с объявленным президентом России 2026 годом Года единства народов России. В рамках форума прошли дискуссии по философскому краеведению, а также обсуждение этических аспектов внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь.

    В завершение форума директор «Дома А.Ф. Лосева» Владимир Коптев-Дворников подчеркнул, что единство народов является главной основой российского общества и государства, а общим традиционным ценностям посвящен и форум «Осмысляя Россию». Организаторами мероприятия выступили факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ, философский факультет МГУ, Библиотека-музей «Дом А.Ф. Лосева» и Центр русской философии, истории и культуры им. Н.А. Бердяева.

    18 марта 2026, 09:18 • Новости дня
    Горящий автомобиль затруднил движение на Ленинском проспекте Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На проезжей части Ленинского проспекта под Московской кольцевой автодорогой загорелся автомобиль, об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

    К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб для ликвидации возгорания, указали в департаменте, передают «Вести».

    Обстоятельства и детали случившегося сейчас устанавливаются специалистами.

    Автомобилистов призвали заранее выбирать альтернативные маршруты для объезда проблемного участка.

    В апреле 2025 года на 18-м километре МКАД после аварии воспламенилась машина. На автостоянке на улице Корнейчука неизвестный поджег автомобиль.

    18 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    В здании отеля Four Seasons Hotel Moscow потушили возгорание в вентиляции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возгорание в вентиляционной системе ресторана, находящегося в здании гостиницы Four Seasons Hotel Moscow, было ликвидировано до приезда пожарных.

    По данным ГУ МЧС по Москве, причиной происшествия стало возгорание жировых отложений в вентиляционном коробе, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что сотрудники объекта справились с огнем самостоятельно и к моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений открытого горения уже не было. Из части здания, где находятся рестораны и магазины, люди эвакуировались сами, сообщили в экстренных службах.

    По предварительной информации, пострадавших нет.

    В декабре крупный пожар вспыхнул в ресторане поселка Тучково Московской области.

    В августе в Севастополе загорелись ресторан и три гектара зеленой зоны.

    19 марта 2026, 02:56 • Новости дня
    Пожар в бизнес-центре в Москве ликвидирован

    Tекст: Антон Антонов

    Пожар в здании бизнес-центра Turas на юго-востоке Москвы ликвидировали, сообщил представитель экстренных служб.

    «Пожар полностью потушен», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже. Пожару присвоили третий номер сложности из пяти возможных. К месту происшествия направили два пожарных поезда. За медицинской помощью обратились два человека.

    19 марта 2026, 13:37 • Новости дня
    ДТП затруднило движение на МКАД

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошла дорожная авария, она затруднила движение, сообщил департамент транспорта Москвы в четверг.

    ДТП случилось на внешней стороне 27 километра МКАД, указал департамент в своем Telegram-канале.

    На месте работают оперативные службы, данные о произошедшем и пострадавших уточняются.

    В районе аварии движение затруднено.

    Ранее в марте грузовик в Москве совершил наезд на ребенка на тротуаре.

    До этого на Ленинградском проспекте произошла авария с участием грузовика, «Газели» и легковой машины.

