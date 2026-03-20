РФС признал ошибку судьи в матче «Зенит» – «Спартак»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что арбитр Сергей Карасев ошибочно не показал вторую желтую карточку нападающему «Спартака» Александру Соболеву, передает ТАСС.

Инцидент произошел во втором тайме матча между «Зенитом» и «Спартаком» при счете 1:0 в пользу команды из Петербурга.

По информации РФС, Соболев в борьбе за верховой мяч ударил Наиля Умярова локтем по лицу. До этого нападающий уже был предупрежден за празднование гола с использованием плавательной маски для подводного ныряния.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС единогласно признала ошибку Карасева. Остальные решения судьи на этой встрече были поддержаны комиссией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью 2:2 в матче пятого тура РПЛ, где Александр Соболев забил гол за петербургский клуб. Форвард сборной России Александр Соболев перешел из московского «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года.