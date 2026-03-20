Полиция Польши предотвратила массовую драку футбольных хулиганов

Полиция Польши задержала 83 футбольных фаната за подготовку массовой драки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Польские правоохранители предотвратили массовую драку футбольных хулиганов по схеме «100 на 100», передает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел возле Варшавы, когда полицейский вне службы заметил в лесу крупную группу молодых людей в спортивной одежде, что вызвало подозрения. Позже выяснилось, что псевдофанаты договорились провести драку численностью двести человек.

На место прибыли полицейские наряды, задержавшие и установившие личности 83 участников, однако некоторым удалось скрыться. По данным полиции, хулиганы привезли с собой перчатки, капы, балаклавы и одежду с символикой футбольных клубов, а всего к месту происшествия прибыло 18 автомобилей.

В планируемой драке должны были участвовать жители Вроцлава, Валбжиха и Свидницы. Правоохранители продолжают устанавливать личности остальных участников и разыскивать скрывшихся.

Ранее в Польше разгорелся скандал после встречи президента Кароля Навроцкого с известным фанатом Томашем П., который ранее был осужден на шесть лет лишения свободы за тяжкие преступления, включая пропаганду нацизма.

До этого по ходу матча Лиги конференций польской «Легии» и украинского «Шахтера» произошел конфликт из-за запрета на баннер с упоминанием Волынской резни.

А прошлым летом фанаты «Легии» пытались вступить в силовое противоборство с промигрантскими активистами, выкрикивали нецензурные лозунги и затевали драки.