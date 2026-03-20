«Лукойл» предупредил об использующих имя компании мошенниках

Tекст: Дарья Григоренко

В официальном сообщении говорится: «Участились случаи обманов через мессенджеры: телефонные мошенники выдают себя за представителей организаций группы «Лукойл»», передает РИА «Новости».

В компании подчеркнули, что не стоит отвечать на звонки и сообщения с незнакомых номеров, а также выполнять инструкции от неизвестных лиц. Особое внимание советуют уделить подозрительным файлам, ссылкам и QR-кодам, открывать которые не рекомендуется без абсолютной уверенности в их надежности.

«Лукойл» также рекомендует донести информацию о новых схемах мошенничества до родственников, особенно детей и пожилых людей, чтобы обезопасить их от возможных угроз.

Ранее в МВД сообщили, что злоумышленники начали рассылать жителям столицы ложные сообщения о несанкционированном входе в аккаунт mos.ru и предлагают срочно позвонить по указанному номеру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о массовой рассылке фальшивых уведомлений о взломе аккаунтов на государственном портале.

Злоумышленники рассылают письма с использованием официальных логотипов и просьбой срочно связаться с якобы службой поддержки.

В министерстве отметили рост популярности схем с побуждением граждан самостоятельно звонить аферистам.