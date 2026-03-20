Прекращено обслуживание в ЕС карт Visa трех белорусских банков

Три белорусских банка сообщили о блокировке карт Visa в ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

О прекращении работы карт Visa в странах Евросоюза, Великобритании, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии сообщили три белорусских банка, передает РИА «Новости».

В сообщении «Альфа-банка» (Белоруссия), опубликованном в Telegram-канале, отмечается: «Мы получили уведомление о том, что с 18 марта наши карты Visa перестали работать в ЕС, а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии. В письме сказано – это связано с санкциями».

Банк уточнил, что с этих карт невозможно снять наличные в иностранных банкоматах, оплатить товары и услуги в магазинах и интернет-магазинах, а также воспользоваться сервисами переводов с карты на карту. Перечень стран включает почти все государства ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Великобританию. При этом карты Mastercard продолжают функционировать в обычном режиме.

Белагропромбанк также уведомил клиентов о недоступности операций с использованием платежной системы Visa в указанных странах с 18 марта. В сообщении банка говорится, что ограничения касаются платежей, интернет-платежей и международных переводов, однако в Белоруссии и других регионах мира карты Visa продолжают работать без изменений.

Белгазпромбанк распространил аналогичное предупреждение и сообщил, что с 19 марта 2026 года операции по картам Visa будут недоступны во всех странах Европейского экономического союза, включая онлайн-магазины, зарегистрированные в этих странах. Клиентам рекомендовано использовать карты Mastercard для международных операций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор European Payments Initiative Мартина Ваймерт заявила, что Европе необходимо срочно снизить зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard.

Финансовый эксперт Мери Валишвили рекомендовала владельцам карт этих систем перевыпустить их из-за истечения срока действия шифрования данных.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что риски при использовании карт Visa и Mastercard увеличиваются из-за истечения их срока действия.