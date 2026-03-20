На Ставрополье подростка арестовали за убийство подруги матери

Алексей Дегтярёв

Юноше предъявили обвинение по статье об убийстве, и суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Инцидент произошел вечером 16 марта в комнате общежития в Невинномысске. Компания распивала спиртное. В ходе застолья между несовершеннолетним и подругой его матери произошла ссора с взаимными оскорблениями.

Когда родительница ненадолго покинула помещение, сын схватил нож и атаковал оппонентку. Он нанес 51-летней женщине множество ударов, от которых она скончалась на месте.

Назначен ряд судебных экспертиз, идет допрос свидетелей. Также правоохранители рассматривают вопрос о привлечении матери обвиняемого к ответственности, установленной законом.

