Названа причина смерти супруги Олега Басилашвили Галины Мшанской

Журова: Путин искренне гордится победами атлетов-паралимпийцев

Tекст: Олег Исайченко

«Было время, когда к Паралимпиаде относились несколько несерьезно, как к фестивалю. Но ситуация постепенно менялась: так, паралимпийцев и олимпийцев уравняли в призовых, а также в президентских грантах», – отметила Светлана Журова, первый зампредседателя думского комитета по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Изменения происходили благодаря решениям Владимира Путина. По словам собеседницы, президент искренне гордится победами атлетов-паралимпийцев, преклоняется перед их подвигом. «Своей силой духа наши спортсмены обеспечили яркое возвращение России в мир большого спорта», – подчеркнула Журова, напомнив, что четверо завоевали восемь золотых медалей.

«Это потрясающий результат. Третье место сборной России стало настоящей сенсацией для мировой общественности. Я думаю, если бы был весь состав, то наши спортсмены стали бы абсолютными чемпионами», – считает парламентарий. Она обратила внимание на то, что Италия, принимавшая Игры, «не скомкала» церемонии награждения россиян.

«Не исключаю, что на итальянцев оказывали давление, чтобы они уводили камеру и не показывали российские госсимволы, лишний раз не фокусировались на победителях из России. Но они сделали полноценную трансляцию: все увидели и флаг, и эмоции чемпионов, а также услышали гимн. Это очень хороший знак», – уточнила собеседница.

На Родине паралимпийцы отмечены госнаградами и приняты на высшем уровне. По оценкам Журовой, самым эмоциональным моментом церемонии в Кремле стало награждение паралимпийского чемпиона в лыжных гонках сидя Ивана Голубкова: президент встал на одно колено, чтобы прикрепить орден спортсмену-колясочнику.

«В этом жесте выразились человечность, уважение, понимание того, через что пришлось пройти этому человеку ради победы. Я думаю, президенту известен путь каждого присутствовавшего на мероприятии спортсмена», – заметила спикер. Депутат подчеркнула: атлеты-паралимпийцы стали важнейшим вдохновляющим символом для всей страны – и особенно в условиях СВО.

«Из зоны спецоперации некоторые ребята возвращаются с ранениями, а иногда и с серьезными травмами. То, что сейчас сделали паралимпийцы, – мотивация для тех, кто находится в госпитале. Они видят результаты и понимают, что жизнь после травмы продолжается», – рассуждает Журова.

В заключение она отметила, что время разрушает все попытки изолировать Россию: «Можно наложить санкции, но дух спортсменов отменить невозможно, а паралимпийцев – вообще никак».

В четверг Владимир Путин провел встречу с российскими паралимпийцами – победителями и призерами Игр в Италии. Президент вручил спортсменам государственные награды. В приветственной речи он назвал выступление сборной одной из самых ярких страниц в истории мирового паралимпийского движения.

Делегация из шести человек завоевала 12 медалей (восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые), и заняла третье место в общекомандном зачете. Путин напомнил, что две опередившие ее сборные – Китая и США – были более чем в десять раз больше.

«Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца. А миссия и лозунг известны всем – «вдохновлять и восхищать мир». Как раз это вы сделали», – цитирует главу государства сайт Кремля.

Президент указал, что за успехами спортсменов следили миллионы болельщиков. Дополнительную важность придавало то, что впервые за 12 лет на Паралимпиаде звучал гимн России и поднимался национальный флаг. «Вы сделали возвращение главных национальных символов России на международную арену без всякого преувеличения триумфальным», – подчеркнул он.

Российский лидер отдельно отметил заслуги призеров, каждого из которых представили к ордену Дружбы. Лыжника Ивана Голубкова, выступающего в категории сидя, президент наградил, стоя на одном колене. Голубков поблагодарил президента за поддержку паралимпийцев. «Спасибо, что вы очень нас поддерживаете, паралимпийцев. Когда я выиграл первую медаль, я посвятил ее вам и всей нашей большой стране», – сказал он.



