«Финуслуги» сообщили о снижении ставок по вкладам в банках

Средняя ставка по трехмесячному вкладу в двадцати крупнейших банках России на 20 марта 2026 года составила 14,03%, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансового маркетплейса «Финуслуги».

Еще перед заседанием Банка России по ключевой ставке четыре банка из топ-20 снизили процентные ставки по вкладам.

Согласно данным «Финуслуг», с момента последнего заседания регулятора 13 февраля, когда ключевая ставка была снижена до 15,5% годовых, процентные ставки по вкладам уменьшили 16 банков из двадцатки лидеров. В трех банках наблюдалась разнонаправленная динамика, еще в десяти из них снижения ставок произошли уже в марте.

В пресс-службе отметили, что наиболее заметное снижение затронуло краткосрочные депозиты, однако темпы коррекции замедлились по сравнению с периодом декабрь 2025 года – февраль 2026 года, когда падение превышало 1 процентный пункт. При этом средние ставки по долгосрочным вкладам даже немного выросли.

На 20 марта средняя ставка по полугодовому вкладу составляет 13,68% (минус 0,44 процентного пункта по сравнению с 13 февраля), по годовому – 12,56% (минус 0,34 п.п.), по вкладу на 1,5 года – 11,37% (минус 0,09 п.п.), по двухлетнему – 11,23% (плюс 0,01 п.п.), а по трехлетнему – 10,8% (плюс 0,25 п.п.).

Банк России в пятницу понизил ключевую ставку до 15%.