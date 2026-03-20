В Челябинске арестовали начальника колонии по делу о взятках

Васильев: «Единая Россия» – законодательная опора президента в парламенте

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Васильев заявил, что фракция «Единой России» стала законодательной опорой президента в парламенте и реализует поручения главы государства по итогам съездов, посланий, заседаний Госсоветов и прямых линий, говорится в сообщении на сайте партии.

Васильев отметил, что «Единая Россия» обеспечила продление до 2030 года материнского капитала, льготной семейной ипотеки и выплат на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. Вдвое увеличился размер пособий для беременных студенток и налоговый вычет на второго и последующих детей. В федеральном бюджете закреплено единое пособие на каждого ребенка, которое получают около 10 млн детей, а также сохранены выплаты многодетным семьям и пособия по уходу за ребенком до полутора лет в случае раннего выхода матери на работу. Звание «Мать-героиня» приравнено к «Герою Труда», что позволило 118 женщинам получать ежемесячно 72 тыс. рублей.

По словам Васильева, фракция внесла поправки для увеличения минимального размера оплаты труда до 27 тыс. рублей и с 1 января обеспечила индексацию пенсий работающим пенсионерам. Пенсионеры, по мнению парламентария, помогут молодежи с профессиональной ориентацией, сохраняя возрастной потенциал общества.

«Единая Россия» упростила оформление социального контракта через Госуслуги, чем воспользовались 1,4 млн человек. Вдвое увеличено страховое покрытие для участников негосударственных пенсионных фондов до 2,8 млн рублей, что защитило накопления 6 млн граждан.

С 2022 года приняты 157 законов для поддержки участников спецоперации и их семей. По инициативе председателя партии Дмитрия Медведева модернизируются сельские отделения «Почты России» – на это выделено 5 млрд рублей. Кроме того, в федеральном бюджете предусмотрены средства на списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам, что позволило направить 200 млрд рублей ежегодно на инфраструктурные проекты и снизить долговую нагрузку регионов.

Также в 12 регионах проводится эксперимент по поступлению в колледжи на основе двух экзаменов вместо четырех для девятиклассников. Васильев рассказал, что в Вышнем Волочке за короткое время удалось подготовить специалистов для нового производства, а для молодежи созданы высокооплачиваемые рабочие места.