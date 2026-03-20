В Германии отметили трехкратный рост выдачи лицензий на оружие

Bild сообщил о троекратном росте выдачи лицензий на оружие в Германии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Немцы стали значительно чаще получать лицензии на ношение газового, сигнального или холостого оружия в общественных местах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

За последние десять лет количество таких разрешений выросло более чем втрое: с 285 тыс. в 2015 году до 906 тыс. в 2025 году.

В Ассоциации немецких оружейников объясняют рост интереса к оружейным лицензиям серией громких терактов за последние годы, а также заметным увеличением числа насильственных преступлений. По словам представителей ассоциации, «неопределенность имеет последствия – немцы вооружаются! Легально».

Отмечается, что лицензия не является обязательной, но разрешает ношение определенного оружия в общественных местах; без нее его можно использовать только дома. По оценкам ассоциации на март 2024 года, в Германии насчитывалось около 10 млн газовых пистолетов, и это число, вероятно, продолжает расти.

Рост продаж отмечается и в других категориях: продажи арбалетов постоянно увеличиваются, особенно на фоне кризисов, связанных с наплывом беженцев. Помимо этого, востребованы рогатки, перцовые баллончики, спреи для отпугивания животных и ножи, которые свободно продаются гражданам старше 18 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители крупнейших городов Германии стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов.

Ранее сообщалось, что в стране отмечается рост числа преступлений среди несовершеннолетних, и почти каждый пятый задержанный в 2024 году оказался моложе 21 года.

При этом федеральный конституционный суд Германии запретил использовать программное обеспечение для расследования преступлений с наказанием до трех лет тюрьмы.



