Названа причина крупнейшего в истории Испании отключения света

Европейские эксперты объяснили блэкаут в Испании сочетанием множества факторов

Tекст: Мария Иванова

Специалисты Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) пришли к выводу, что инцидент спровоцировала цепочка событий, передает ТАСС. Расследование показало отсутствие единственной причины произошедшего сбоя.

Руководитель группы Клаус Кашниц подчеркнул сложность ситуации. «Нет одного виновного. Мы обнаружили, что было несколько факторов, способствующих отключению электроэнергии, и именно их сочетание в конечном итоге привело к этому инциденту», – заявил эксперт.

Крупнейшие в истории страны перебои с электричеством зафиксировали днем 28 апреля 2025 года. Из-за аварии перестали работать светофоры, остановился общественный транспорт, а пассажиры оказались заблокированы в поездах.

Кроме того, в регионе пропали мобильная связь и интернет. Отключение электроэнергии также серьезно затронуло соседнюю Португалию.

Ранее сообщалось, что причиной крупного отключения электричества в Испании и Португалии стала ошибка оператора национальной электросети Red Electrica. Власти страны не обнаружили признаков кибератаки на оператора энергосетей во время массового отключения. Расследование причин инцидента выявило три колебания в электрической системе незадолго до самого блэкаута.